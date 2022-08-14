Свежие новости ФК «Ростов»: что случилось с командой перед матчем с «Пари НН» 14 августа 2022

Ростовчане готовятся победить в Нижнем Новгороде. Фото: Сайт ФК "Ростов".

В воскресенье, 14 августа, на стадионе «Нижний Новгород» футбольный клуб «Ростов» сыграет с местным «Пари Нижний Новгород» в рамках 5-го тура Российской Премьер-Лиги. Публикуем главные новости команд перед матчем «Пари НН» «Ростов» и прогноз на игру.

Сегодняшний матч станет третьим между командами в рамках РПЛ. По результатам предыдущих игр, одна победа - за «Ростовом» и одна - за «Пари Нижний Новгород». Общая статистика по голам: 3 - 3.

НИЖЕГОРОДЦЫ УСТУПИЛИ «ХИМКАМ» И «СОЧИ»

Под руководством своего нового тренера Михаила Галактионова нижегородский клуб в четырех первых турах текущего сезона РПЛ не одержал ни одной победы. Сначала клуб сыграл в ничью с «Локомотивом» со счетом 1:1 и с ЦСКА со счетом 2:2, потом уступил «Химкам» со счетом 0:3 и «Сочи» со счетом 1:2.

По словам спортивного директора «Пари Нижний Новгород» Игоря Кудряшова, его клуб ищет игроков на позиции центрального защитника, латераля и нападающего. Как отмечает «Чемпионат», Михаил Галактионов наилучших успехов достиг с молодежной сборной России. Но во главе «Ахмата» за 9 туров в чемпионате России одержал только две победы в сезоне-2017/2018.

Букмекеры ставят на победу "желто-синих". Фото: Сайт ФК. "Ростов".

«РОСТОВ» НЕ ПОТЕРПЕЛ НИ ОДНОГО ПОРАЖЕНИЯ

«Ростов» за четыре встречи не потерпел ни одного поражения при ничьих с московским «Динамо» - 1:1 и «Локомотивом» -2:2. «Желто-синие» одолели «Химки» со счетом 1:0 и «Оренбург» со счетом 2:1. При этом везде забитыми мячами отметился Николай Комличенко, который вошел в форму в конце прошлого сезона. За последние восемь встреч форвард забил четыре мяча и отдал одну голевую передачу. В «Ростове» Комличенко стал одним из лидеров.

Валерий Карпин смог реабилитировать «желто-синих» после ухода легионеров и помог клубу занять 9-е место по итогам минувшего розыгрыша РПЛ. Сейчас «Ростов» выглядят собранным коллективом, способным обыграть «Пари Нижний Новгород».

БУКМЕКЕРЫ — ЗА «РОСТОВ»

Задолго до начала игры букмекеры дали свой прогноз, посчитав гостей фаворитами. Сегодня поставить на победу «Ростова» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.03. В свою очередь победа нижегородцев оценивается в 3.80. На ничью можно поставить с коэффициентом 3.60.

По мнению букмекеров, предстоящий матч вряд ли будет особо результативным. Так, тотал больше 2.5 мяча идет за 2.08, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.80. Е

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

"Ростов" - "Нижний Новгород" 2 апреля 2022: прямая трансляция матча 23 тура РПЛ

Футбол. Онлайн-трансляция матча "Ростов" - "Нижний Новгород" 2 апреля 2022, лучшие голы, главные моменты игры 23-го тура РПЛ (подробнее)