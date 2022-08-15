В парке Ростова нашли опорный пункт народных ополченцев, погибших во времена ВОВ

Экспедиция продолжит свою деятельность. Фото: предоставлено поисковым движением "Миус-фронт".

В Ростове-на-Дону в парке Авиаторов поисковики обнаружили патроны, гильзы, противогазы и даже медикаменты. Выяснилось, что 80 лет назад здесь располагался опорный пункт народных ополченцев. Руководитель поискового движения «Миус-фронт» Андрей Кудряков рассказал корреспонденту «КП — Ростов-на-Дону» подробности о находках и о тех, кому они принадлежали.

РЫЛИ ОКОПЫ ТАМ, ГДЕ КОГДА-ТО ГУЛЯЛИ

- Этот опорный пункт был создан в июле 1943 года, - рассказал Андрей Кудряков. - Здесь бойцы народного ополчения готовились к встрече немецких танков, которые двигались в город с запада и входили с этого направления.

Поисковые работы в парке Авиаторов ведутся с апреля 2022 года. Фото: предоставлено поисковым движением "Миус-фронт".

Кудряков объясняет, что ополченцы не имели за плечами военного опыта и даже не умели толком копать окопы. Окопы ими копались прямо на окраине рощи Зеленое кольцо - там, где ростовчане обычно гуляли по выходным, выезжали на маевки и сажали деревья. Немецкие танки вот-вот должны были пойти по дороге, примыкающей к самой роще.

В итоге фашистские войска напали на ополченцев с тыла. Практически все бойцы погибли в этих местах, сражаясь в окружении.

- Они не получили приказа об отступлении, - говорит собеседник. - Не было приказа разойтись по домам. Таким образом, они выполнили свой долг до конца.

МЕСТО МАССОВЫХ КАЗНЕЙ

- Когда мы выкапывали обоймы патронов, гильзы, противогазы, медикаменты и личные вещи ополченцев, нам пришло на ум, что буквально через несколько месяцев рядом с этими окопами немецкие солдаты стали расстреливать мирных жителей, - вспоминает поисковик.

Поисковики нашли множество патронов, противогазов и личных вещей народных ополченцев. Фото: предоставлено поисковым движением "Миус-фронт".

Советские бойцы сражались с противником, чтобы этого не допустить, но погибли. В годы войны роща Зеленое кольцо в парке Авиаторов стала местом массовых казней ростовчан. Расстрелы проводились здесь каждую неделю.

- Для нас Парк Авиаторов, эта роща — это место массовых казней и место массового героизма бойцов народного ополчения, которые сражались в этих местах с превосходящими силами противника.

Экспедиция поисковиков «Миус-Фронта» продолжится. По словам Андррея Кудрякова, здесь до сих пор остается много свидетельств героического подвига советских воинов и бесчеловечности фашистских захватчиков.

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