Замороженные фрукты и грязевые ванны: как животных в зоопарке Ростова спасают от жары

Отправились на экскурсию в зоопарк и узнали, как усатые и хвостатые переносят жару. Фото: предоставлено Ростовским-на-Дону зоопарком

В Ростове больше недели стоит жаркая погода. Столбики термометров не опускаются ниже +35 градусов. Каждый спасается, как может. И, если с ростовчанами понятно - кто-то - ест мороженое, запивая холодной водой, а у кого-то кондиционеры работают без передышки - то как быть животным? Отправились на экскурсию в зоопарк донской столицы и узнали, как там переживают жару местные обитатели.

БЕЛЫМ МИШКАМ - МОРОЖЕНОЕ

Белые медведи - мама Комета и ее дочь Айка стали настоящими любимицами ростовчан. Они могут целыми днями не выходить из бассейна. Айка уже почти догнала свою маму в росте, но все такой же ребенок. Белая малышка ни на минуту не расстается с любимыми игрушками. Комета также присоединяется к активным играм и плещется в бассейне вместе с дочкой. К слову, в жаркую погоду температура воды в нем составляет всего +10…+15 градусов.

Вы когда-нибудь ели мороженое из рыбы? А белые медведи ели. Фото: предоставлено Ростовским-на-Дону зоопарком

А еще сотрудники зоопарка готовят для белых красавиц вкусное мороженое. Комете и Айке приносят замороженные во льду фрукты, овощи и рыбу. Для медведиц это настоящее удовольствие, плескаясь в прохладной воде, облизывать такую вкуснятину.

Бурый и гималайский медведи в жаркое время тоже любят находиться в бассейне. Не прочь они и подремать где-то в тени, прячась от солнца.

ВЕЧЕРИНКИ У БАССЕЙНА И ГРЯЗЕВЫЕ ВАННЫ

Слоны по кличкам Синта, Ситара и Юма тоже не отказываются от водных процедур и активно плещутся в прохладном бассейне. Красные мартышки тоже не отстают от крупных товарищей и могут целый день проводить в воде, устраивая собственные вечеринки.

Пока мишутки лакомятся холодной едой, семейство слонов принимает грязевые ванны. Фото: предоставлено Ростовским-на-Дону зоопарком

А для носорогов Бармана и Зеона работники подготавливают грязевые лужи. У носорогов нет потовых желез, поэтому в жаркую погоду им приходится нелегко. Валяться в грязи для них - настоящее спасение. Она помогает им охлаждаться и не получить солнечный ожог.

Вот и буйвол Боря обожает нежиться в грязевых ваннах, так как и ему необходимо снизить температуру тела. Такие процедуры помогают животному легче справиться с палящим солнцем и позаботиться о нежной коже.

У пернатых доступ к воде есть всегда. Фото: МИРИШОВА Лейла

- У каждого пернатого и хвостатого есть постоянный доступ к воде и теневому укрытию, где они могут укрыться от солнца, - добавили "КП-Ростов-на-Дону" в зоопарке. - Благодаря большому количеству деревьев в зоопарке комфортно не только животным, но и посетителям. На территории расположены арки, из которых льется прохладная вода. Каждый желающий сможет пробежаться под струями и охладиться.

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Ростовском зоопарке, все их подопечные находятся под бдительным оком зоологов. В частности, специалисты строго следят за тем, чтобы в вольерах у них находилась вода в нужном количестве и правильной температуры. Если градус повышается выше нормы, то в поилках непременно меняют содержимое на более холодное.

Кроме того, в рацион включены овощи и фрукты. А к традиционным яблокам совсем скоро добавятся кукуруза и арбузы, которые особенно обожают мишки. Свои бассейны есть у бурого медведя Андрюши и двух гималайских. Но они чаще предпочитают тень веток и собственные домики (подробности)