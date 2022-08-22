В Ростовской области задержали пять экстремистов, отрицавших существование Российской Федерации

По местам жительства подозреваемых прошли обыски. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Ростовской области силовики задержали пятерых человек, которые входили в состав экстремистской организации, пропагандирующей антироссийскую идеологию, сообщил источник издания в правоохранительных органах региона.

Активисты называли свое сообщество «Союзом Славянских Сил Руси» (организация признана экстремисткой и запрещена на территории Российской Федерации решением Верховного суда РФ) Члены группы пропагандировали идею о том, что Российская Федерация - вне закона, и утверждали, что необходимо вернуть СССР.

При этом члены сообщества пытались заработать на своей идеологии. Так, они продавали единомышленникам вкладыши с надписью «СССР». За одну такую бумажку они брали по 1,5 тысячи рублей. Подозреваемые также придумывали должности для сторонников организации, к примеру, главы Ростовской области или главы района.

По данным источника, злоумышленники пытались нарушить работу различных органов власти, буквально «заваливая» их жалобами. А в интернете призывали людей не платить кредиты, не служить в армии и не оплачивать коммунальные услуги.

- Также члены ячейки призывали к насильственным действиям в отношении военных, госслужащих и сотрудников правоохранительных органов, - рассказал собеседник.

По местам жительства подозреваемых было проведено 11 обысков. Оперативные мероприятия прошли в Азове, в Таганроге, в Шахтах, в Ростове. Кроме донского региона правоохранители пришли к сторонникам организации в Адлере, в Пятигорске и в Ессентуках.

Во время обысков следователи нашли печати с символикой СССР, различные бланки, книги регистрации новых членов, псевдоудостоверения различных должностных лиц, 300 бланков для новых членов ячейки, а также наркотики.

В отношении злоумышленников завели дело по статье «Организация деятельности экстремистской организации». Если дело дойдет до суда, а вину подозреваемых признают, они могут сесть в тюрьму на срок до десяти лет.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Экстремиста с паспортом СССР отправили на лечение в Ростовской области

Мужчина призывал создать РСФСР и публиковал в сети запрещенные ролики (подробнее)

А В ЭТО ВРЕМЯ

Мужчина из Ростовской области заплатит штраф за дискредитацию вооруженных сил России

Если дончанин совершит это нарушение еще раз, ему грозит срок (подробнее)