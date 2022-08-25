Суд подтвердил, что мужчина не осознавал свои действия. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ростовской области вынесли приговор пенсионеру, который зверски убил собственного внука. Убийство малыша потрясло знакомых семьи, утверждавших, что дед был внуку вместо отца. Суд же установил причины произошедшей трагедии.

НЕ ПЫТАЛСЯ СКРЫТЬСЯ ОТ СЛЕДСТВИЯ

Погибшего ребенка обнаружили в октябре прошлого года в одной из многоэтажек в Пролетарском районе города. На его теле зафиксировали множественные ножевые ранения. Подозреваемого в убийстве задержали в тот же вечер — им оказался дедушка мальчика, который и не думал скрываться от правоохранителей. Было возбуждено уголовное дело по статье "Убийство малолетнего".

При этом соседи пенсионера отзывались о нем как о приветливом и добром человеке. Так, одна из жительниц дома Елена рассказала «КП-Ростов-на-Дону», что не видела его агрессивным или раздраженным. По ее словам, несколько лет назад мужчина потерял семью. А когда дочь развелась с мужем, занялся воспитанием маленького внука.

- Дочь развелась и много работала. А дедушка нянчил внука. Мне всегда казалось, что мальчика он любил очень, - добавила знакомая семьи.

НЕ ОСОЗНАВАЛ ОПАСНОСТЬ ДЕЙСТВИЙ

По версии следствия, в октябре ростовчанин пришел домой пьяный. Ему что-то не понравилось в поведении мальчика, и он схватился за нож. Пенсионер начал наносить удар за ударом — позже на теле ребенка зафиксировали множественные ножевые ранения.

В тот же день подозреваемого задержали. Следователи возбудили уголовное дело. Во время расследования мужчина прошел психолого-психиатрическую экспертизу.

- Экспертиза показа, что у мужчины на фоне хронической алкогольной интоксикации развилось временное психическое расстройство, из-за этого он мог не осознавать опасность своих действий, - пояснили в ведомстве.

Как рассказали в донском управлении СКР, суд принял во внимание наличие в анамнезе обвиняемого агрессивных тенденций и склонность к злоупотреблению алкоголем. Ему назначили принудительное лечение в психиатрическом стационаре.

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