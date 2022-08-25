К тушению пожара привлекли вертолет МЧС. Фото: ГУ МЧС по РО

Появилось видео с места пожара на улице Чемордачка на левом бегеу Ростова. В эти минуты огонь охватил правый берег Дона в Ростове на улице Чемордачка. Огненный фронт растянулся на полтора километра. Об этом сообщает пресс-служба МЧС по Ростовской области.

На кадрах, снятых на южном подъезде к городу, видно, что весь центр города вдоль берега Дона затянут высокой завесой дыма.

- В 15.10 стало известно о загорании сухостоя — горит камыш. Пожару присвоен второй ранг сложности, - рассказали в донском МЧС.

К тушению пожара привлечены 58 человек и задействованы 20 единиц техники. Как уточнили в МЧС, в 15.30 на подмогу пожарным вылетел вертолет МЧС России «Ми 8».

На видео, снятом пресс-службой ведомства, видно, что на месте региональное управление МЧС развернуло оперативный штаб по ликвидации пожара. Также на место выехали два пожарных поезда, которые прибыли в 17.15.

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