В центре Ростова из-за крупного пожара частично обрушилось старинное здание

Площадь возгорания достигла 500 кв. м. Фото: донское управление МЧС.

В Ростове-на-Дону вечером 27 августа вспыхнул крупный пожар в старинном трехэтажном здании на Суворова. Из-за огня в заброшенном доме частично обрушились перекрытия и кровля, сообщили в донском управлении МЧС.

Сейчас спасатели делают все возможное для того, чтобы не допустить распространения огня на соседние постройки. Известно, что на месте происшествия работают 44 человека, задействовано 15 единиц техники.

Сейчас здание тушат 44 спасателя. Фото: донское управление МЧС.

- В огне сейчас 2 и 3 этажи, а также сама кровля. Пламенем охвачено около 500 квадратных метров. Созданы два боевых участка для защиты смежных зданий. Тушение продолжается, - сообщила представитель пресс-службы управления МЧС.

Речь идет о неэксплуатируемом здании 1896 года постройки. Несколько лет назад его признали аварийным, а жильцов расселили. Еще в 2020 году власти на основе экспертного заключения утверждали, что постройка создает опасность для людей и может сложиться как карточный домик.

К слову, это уже не первое подобное возгорание в донской столице. Вчера на улице Подъездной в жилом доме выгорело 300 кв. метров, а сегодня утром в СНТ «Садовод» огонь повредил смежные кафе и одноэтажный дом.

Также в регионе то и дело вспыхивают природные пожары. Жара и ветер только способствуют этому. Жителей Дона просят быть предельно осторожными с огнем. Нельзя разводить костры, а также жечь сухую траву и мусор - даже от одной искры может разгореться серьезное пламя, которое потушить потом будет очень сложно.

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