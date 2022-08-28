В Ростовской области перевернулась иномарка с четырьмя подростками, два человека погибли

По предварительным данным, водитель выбрала небезопасную скорость. Фото: отдел пропаганды ГИДД по РО.

В Ростовской области в городе Гуково произошло ДТП, в результате которого один подросток погиб, еще двое пострадали. Авария случилась на автодороге Гуково - Углеродовский вечером 28 августа.

47-летняя водитель автомобиля "Хендай Акцент" на остановке взяла к себе четырех пассажиров - мальчиков-подростков. По предварительным данным, в пути она выбрала небезопасную скорость движения. Через полкилометра от остановочного пункта она съехала на обочину. После этого иномарка опрокинулась.

В результате ДТП два человека погибли, еще двое пострадали. Фото: отдел пропаганды ГИБДД по РО.

- В результате ДТП погиб водитель и пассажир 14 лет. Пострадали двое несовершеннолетних. Полицейские устанавливают все обстоятельства инцидента, - прокомментировали в отделе пропаганды ГИБДД по Ростовской области.

Напомним, 28 августа произошло еще одно смертельное ДТП. На автодороге Белая Глина автомобиль "Шевроле" наехал на земляную обочину, съехал в кювет и опрокинулся. В результате аварии погибла 28-летняя пассажирка "Шевроле", 33-летний водитель получил травмы.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Ростовской области в ДТП погибла 28-летняя девушка

Также есть пострадавший. (Подробности)