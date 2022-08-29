Число присутствующих на празднике родителей и сопровождающих тоже должно быть уменьшено. Фото: Анастасия ТАЛЫЗИНА

Как в Ростове 1 сентября 2022 пройдут линейки в День знаний. Ответом на этот вопрос задаются не только школьники, но и их родители. Причины для беспокойства есть - ежедневно в донской столице растет число заболевших коронавирусом. А, значит, возможны и изменения в проведении торжества.

Есть ли уже какие-то рекомендации для этого года? Об этом корреспондент «КП - Ростов-на-Дону» расспросила начальника отдела надзора за условиями обучения и воспитания регионального Роспотребнадзора Оксану Колесник.

ЛИНЕЙКА ТОЛЬКО НА УЛИЦЕ?

По мнению специалиста, мероприятия в День знаний следует проводить на улице, а не в помещениях.

- В Ростовской области, как и во всей стране, действуют санитарные правила, которые оговаривают условия проведения образовательного процесса в период распространения коронавирусной инфекции. В них есть ряд ограничений, - пояснила Оксана Колесник. - В частности, нельзя проводить массовые мероприятия с участием детей в закрытых помещениях. И это правило осталось.

Проведение школьных линеек на воздухе — это лишь рекомендация Роспотребнадзора, вызванная ростом распространения коронавирусной инфекции в Ростовской области.

- Мы считаем, что с точки зрения распространения инфекции эффективнее провести эти линейки на открытом воздухе, - рассказала специалист. - Но для тех детей, кто больше всего в этом заинтересован. Прежде всего для тех, кто идет в школу в первый раз, для кого это первый звонок. А также для тех, кто школу оканчивает. Это необходимо, чтобы минимизировать количество контактов. Мы считаем, что так будет лучше.

Роспотребнадзор советует участвовать в линейках только первоклашкам и выпускникам. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

К тому же, по словам Оксаны Колесник, на школьные линейки в День знаний обычно приходят дети, родители, бабушки и дедушки — большое скопление людей. Но сейчас нужно переждать этот период и принять меры, чтобы риски развития заболевания были меньше.

ВСЕ ВЕРНУТСЯ В ГОРОД — И КОВИД ТОЖЕ

Как отмечает собеседница, сейчас после школьных каникул и отпусков люди вернутся в школы и офисы — начнется непосредственное общение в замкнутых пространствах. Предположительно, будет наблюдаться увеличение и числа заболевших.

Поэтому до 2024 года в Ростовской области, как и по всей России, и будут сохраняться установленные санитарные правила. Кое-какие-то послабления в 2021 году в них были, но основной блок остался: антисептики при входах в организации, в помещениях для приема пищи и санитарных узлах, наличие приборов по обеззараживанию воздуха, запас моющих и дезинфицирующих средств, ношение одноразовых масок либо респираторов со сменными фильтрами. Но, прежде всего, эти правила касаются работников пищеблоков и обслуживающего персонала, которые должны работать в масках и перчатках.

все массовые мероприятия в школах должны проводиться на воздухе. Фото: Анастасия ТАЛЫЗИНА

Ранее глава Роспотребнадзора Ростовской области Евгений Ковалев отметил, что именно такие подходы позволят удерживать ситуацию с распространением коронавируса в рамках контролируемой. По его словам, уже сейчас подготовлены предложения в адрес глав муниципалитетов о введении ограничений.

Однако речи о дистанционном обучении и удаленной работе педагогов пока не идет. А чем лучше будут выполняться санитарные правила, тем меньше будет заразившихся. И тогда дети будут ходить в школу в обычном режиме.

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