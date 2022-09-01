Пять человек, в том числе двое детей, пострадали в Ростове на дороге к новому кладбищу

Легковушки столкнулись на трассе по дороге к "Ростовскому" кладбищу. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Пять человек, в том числе двое детей, пострадали в Ростове-на-Дону при столкновении двух легковушек. Об этом утром 1 сентября рассказали в отделе пропаганды УГИБДД России по Ростовской области.

- Несчастный случай произошел вчера вечером на 2 километре автодороги от Северного объезда Ростова к Новому кладбищу, - уточнили в ведомстве.

По предварительным данным, 28-летний водитель Kia превысила скорость и не справилась с управлением. Машина вылетела на встречную полосу и врезалась в автомобиль Lada Granta, которым управлял мужчина 35 лет.

В итоге после этого травмы получили оба водителя, а также 34-летняя жена владельца отечественной легковушки и двое детей - 12-летняя девочка и 5-летний мальчик. Известно, что к этому моменту медики уже отправили ребят домой, их забрала бабушка. Состояние взрослых пока уточняется.

Сейчас детали произошедшего выясняют сотрудники полиции. Это уже не первая серьезная авария, которую зафиксировали на Дону за последнее время. Ранее в УГИБДД сообщили, что только за прошлую неделю в регионе произошло 7 смертельных ДТП, которые унесли жизни 7 человек, в том числе одного ребенка. Кроме того, за этот же период травмы различной степени тяжести получили 10 человек, двое из которых - дети.

Жителям Дона напоминают: большинство дорожных ЧП происходит из-за «несоответствия скорости и условий движения». Дополнительными опасными факторами остаются усталость за рулем и вождение в состоянии алкогольного опьянения. Автолюбителей просят строго соблюдать ПДД, не превышать скорость и не совершать резких маневров.

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