Алексей Логвиненко посетил торжественную линейку в честь Дня знаний в школе № 84

За парты в этом году сели более 124 тысяч школьников. Фото: пресс-служба администрации Ростова.

В День знаний во всех школах Ростова-на-Дону стартовал новый учебный год. За парты 1 сентября сели 124 тысячи учеников, для 15 тысяч детей первый звонок прозвучал впервые.

Сегодня с началом нового учебного года глава администрации города Алексей Логвиненко поздравил учеников, родителей и педагогов обновленной школы № 84 имени Героя России Дмитрия Петрова, расположенной в Первомайском районе города. Открытие школы после капитального ремонта стало настоящим праздником для всех.

ИМПУЛЬС СОВРЕМЕННОСТИ

— Для качественного обучения ребят мы приложили максимум усилий, — отметил Алексей Валентинович. — Для занятий здесь обустроили IT-лабораторию, стрелковый тир, скалодром. Каждый из ребят может выбрать себе занятие по душе и развиваться в этом направлении в стенах родной школы. Всего на капремонт здания было выделено более 286 миллионов рублей. Школа приобрела импульс современности.

Отметим, что школа № 84 носит имя своего выпускника - Героя России Дмитрия Петрова. Ценой своей жизни он встал на защиту Отечества.

— Уверен, что ученики школы будут достойными гражданами города Ростова и России, — подчеркнул глава администрации донской столицы. — Дорогие ребята! Желаю каждому из вас здоровья, успехов и отличных оценок! Учителям желаю новых идей и проектов, творческих успехов. А родителям — взаимопонимания с детьми и благополучия!

По словам градоначальника, сегодня в Ростове одновременно строится пять новых современных школ, еще шесть учебных заведений находятся в процессе капитального ремонта.

Алексей Логвиненко поздравил учеников и педагогов школы № 84 с Днем знаний. Фото: пресс-служба администрации Ростова.

«УЧЕНИКИ ВЕРНУЛИСЬ В СВОЙ РОДНОЙ ДОМ»

Как отметил Алексей Логвиненко, в тот момент, когда в школе № 84 велся ремонт, дети посещали другие образовательные учреждения.

- Конечно, это были вынужденные временные неудобства, - пояснил Алексей Логвиненко. - Однако сегодня школьники вернулись в свой родной дом.

Кроме красивого фасада и отремонтированных помещений, в учебном заведении появилось современное оборудование в классах химии и физики, в кабинетах труда, в актовом и спортивном залах. Сити-менеджер выразил уверенность в том, что в таком помещении ребята будут учиться с радостью.

— Сегодня мы зайдем в светлые классы, великолепные столовую и спортивный зал, актовый зал, — выступил перед учениками директор учебного заведения Филипп Гонсалес. — Наша школа сегодня оснащена прекрасным оборудованием, чтобы ребята креативно мыслили, хорошо учились и достигали тех целей, к которым нужно стремиться для будущего.

Кроме обновленного фасада, школа получила новое оборудование. Фото: пресс-служба администрации Ростова.

ЖДАЛИ ОТКРЫТИЯ С НЕТЕРПЕНИЕМ

С 2022 года в школах Ростовской области была введена новая традиция еженедельного подъема Государственного флага России во время линеек. В школе № 85 право поднять флаг страны было предоставлено участнику парада ко Дню Победы - юнармейцу Леониду Свергуну и Любови Ломакиной. Под гимн Российской Федерации триколор взмыл вверх.

С трепетом за всем происходящим наблюдали ребята, впервые пришедшие в школу. Так, Антонову Машу в первый класс сегодня привела ее мама. Перед школой девочку уже научили читать и писать. С нетерпением родители ждали открытия школы № 84 после ремонта, и вот, наконец, дождались.

Не менее волнующей эта линейка была и для будущих выпускников. Классный руководитель 11-го класса Татьяна Николаевна Абрамова выразила надежду на то, что последний для ее воспитанников школьный год пройдет гладко. Она верит, что этот выпуск будет успешным, и все мечты ребят сбудутся.