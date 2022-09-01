В Ростовской области осудили на 10 лет высокопоставленного полицейского, легализовавшего 500 мигрантов

В Ростове огласили приговор злоумышленнику, который помогал незаконным мигрантам переехать в Россию Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ростовской области силовики пресекли деятельность преступной группы, которая помогала нелегалам из стран ближнего зарубежья перебраться в Россию. Организатора преступной группы уже осудили, сообщили в региональном управлении ФСБ.

Как выяснили силовики, наладил и курировал канал для мигрантов высокопоставленный полицейский. Он исполнял обязанности начальника отдела по оформлению разрешений на временное проживание и видов на жительство управления по вопросам миграции при областном ГУ МВД.

Злоумышленник за регулярные взятки от других членов преступной группы покровительствовал мигрантам и помогал им легализоваться в России с помощью липовых документов.

- Преступная группа легализовала пребывание в Российской Федерации порядка 500 иностранцев, - прокомментировали в пресс-службе областной ФСБ.

После того, как схему раскрыли, нахождение мигрантов в РФ признали незаконным и аннулировали. После чего нелегалов депортировали . Правоохранителя уволили из органов и завели дело в отношении него дело по статьям «Получение взятки в крупном размере» и «Злоупотребление должностными полномочиями».

Суд в Ростове уже огласил приговор организатору преступной группы. Экс-полицейский признан виновным. Ему назначили наказание в виде десяти лет лишения свободы в колонии строго режима.

Также злоумышленник лишен права занимать должности на государственной службе, связанной с осуществлением функций представителя власти на срок пять лет.

Как пояснили в пресс-службе областной ФСБ, злоумышленник будет пытаться обжаловать приговор.

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