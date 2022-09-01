В Ростове двух рабочих придавило бетонными кольцами на стройплощадке

На месте работали 19 спасателей. Фото: ГУ МЧС по Ростовской области.
В Ростове-на-Дону двое рабочих пострадали во время монтажных работ на стройплощадке. Происшествие случилось на улице Оганова, 37.
По словам очевидцев, двое молодых мужчин закапывали бетонные кольца. В этот момент их придавило элементами конструкции.
Рабочих придавило фрагментами кольца. Фото: ГУ МЧС по Ростовской области.
Как уточнили в донском управлении МЧС, на место прибыли 19 спасателей и восемь единиц техники. В 17.50 пострадавших удалось достать.
Рабочих достали и передали медикам. Фото: ГУ МЧС по Ростовской области.
— Их состояние удовлетворительное, находились в сознании. Переданы сотрудникам скорой помощи, — уточнили в ведомстве.
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