В Ростове стоит ждать дождей, а по области даже пройдут ливни. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Погода в Ростове-на-Дону в выходные порадует тех, кто с нетерпением ждал спада жары. 3 — 4 сентября, по прогнозам синоптиков, станет прохладнее, а для кого-то даже холодно. Кроме того, оба выходных дня будут дождливыми. В Ростовском гидрометцентре дали подробный прогноз на эти два дня.

В Ростове в ночь на субботу, 3 сентября, существенных осадков не ожидается, а утром и днем пройдет кратковременный дождь и гроза. Ветер будет северный и северо-восточный со скоростью 6 — 11 метров в секунду, а утром и днем, в том числе при грозе, с порывами до 15 — 18 метров в секунду. Температура воздуха ночью составит +13 — 15 градусов, днем — от +18 до +20.

В воскресенье, 4 сентября, ожидается кратковременный дождь и гроза. Ветер — восточный и северо-восточный — 6 — 11 метров в секунду, с порывами при грозе 12 — 14 метров в секунду. Ночью столбики термометров покажут +13 — 15, а днем +18 — 20.

В Ростове днем ожидается около +20 градусов. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Ростовской области в субботу местами пройдет кратковременный дождь и гроза, утром и днем в отдельных районах ожидается сильный дождь. Ветер будет дуть северный и северо-восточный — 6 — 11 метров в секунду, а местами, в том числе при грозе, с порывами до 12 — 14 метров в секунду ночью и 15 — 18 метров в секунду днем. Днем температура воздуха будет на уровне +13 — 18, а по северу — до +7, в самых северных районах области и того холоднее — до +4. Днем же будет теплее, чем в донской столице — от +19 до +24, а по югу жара не сдает позиции — до +30 градусов.

В воскресенье также ожидается кратковременный дождь, гроза и сильный дождь в отдельных районах. Ветер — северо-восточный и северный со скоростью 6 — 11 метров в секунду, местами, в том числе при грозе, с порывами до 15 — 18 метров в секунду. Ночью температура воздуха составит +13 — 18, местами до +7, а днем — от +15 до +20, а по югу — до +27.

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