Кошка, выкормившая пятерых ежат в Ростовской области, стала телезвездой

Мурка и подросшие ежата стали одной семьей. Фото: Екатерина Семенова

В Ростовской области, в хуторе Абрамовка Каменского района, произошла удивительная и трогательная история. Кошка по кличке Мурка стала мамой не только для своего котенка, но и для осиротевших ежат.

ОСИРОТЕВШИЕ МАЛЫШИ

Как рассказала «КП-Ростов-на-Дону» хозяйка животного Екатерина Семенова, так вышло, что мама ежиков умерла. Ее нечаянно зарубили во время сенокоса.

- Рабочий не увидел гнездо с малышами, поэтому произошла беда. Пятеро ежат чудом выжили, их не задело лезвие. Но вот только они были настолько малы, что было ясно, - долго не протянут, - говорит женщина.

Тогда Екатерина решилась на эксперимент. Так вышло, что ее кошка стала мамой и выкармливала котенка по кличке Томас.

- Может, и ежат воспитает, - подумала Екатерина.

ПОПОЛНЕНИЕ В СЕМЬЕ

Когда колючих и еще слепых малышей положили в коробку к Мурке, кошка вначале их обнюхала, а уже через минуту они кормились ее молоком.

- Наша любимица стала им настоящей матерью. Полтора месяца кошка выкармливала ежат и Томаса. А когда колючие малыши окрепли, стали самостоятельными и уже спокойно выбирались из коробки, Мурка внимательно приглядывала за ними, чтобы не случилось беды, - продолжает дончанка.

Ежата всю дорогу до Москвы сидели в корзине. Фото: из семейного архива

МОСКОВСКИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ

- А потом о нашей истории узнали телевизионщики. Мурку с детками пригласили в Москву для участие в телепередаче о животных. Кончено, я согласилась привезти все семейство, - говорит Екатерина.

В столицу женщина отправилась с дочкой, Муркой, котенком и ежиками на поезде.

- В ночь перед отъездом один ежонок убежал погулять, поэтому взяли только четверых, - пояснила женщина.

К слову, Мурка вела себя очень достойно, как настоящая телезвезда. В студии, в которую ее вывели на поводке, держалась спокойно и не показывала страха перед аудиторией.

- Это путешествие запомним навсегда. Было очень интересно, - рассказала Екатерина.

Екатерина с дочкой привезли в столицу своих питомцев. Фото: из семейного архива

ВРЕМЯ ПРОЩАТЬСЯ

А по возвращению домой для семьи наступил грустный момент, который долго оттягивали.

- Ежики-то наши выросли и рвались на волю. Мне пришлось их отпустить. Но я каждый вечер ставлю во двое миску с молоком и тарелку с мелко нарезанными овощами, - огурцами и болгарским перцем. Это для ежат, если те вдруг решат наведаться к нам в гости, - улыбнулась Екатерина.

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