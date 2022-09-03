В Ростовской области учитель физкультуры собирается поставить рекорд, отбуксировав сцепку трамваев весом 80 тонн

Александр не раз принимал участие в соревнованиях по силовому спорту. Фото героя публикации.

Александр не раз принимал участие в соревнованиях по силовому спорту. Фото героя публикации.

В Таганроге учитель физкультуры и атлет организации "Сильнейшая нация мира" Александр Степанов собирается отбуксировать сцепку трамваев весом 80 тонн. Таким образом мужчина намерен побить рекорд России. Александр рассказал, почему решился на такое испытание и как готовился.

ПРОТЯНУЛ МАШИНУ ЗУБАМИ И КОМБАЙН ВЕСОМ 19 ТОНН

По словам Александра, со спортом связана вся его жизнь. Он занимался и плаванием, и боевым рукопашным боем, и поднимал штангу. Но настоящей любовью стал силовой экстрим - мужчина признается, что узнал об этом направлении и буквально "заболел" им. В то время в Таганроге, как и в других городах, о силовом экстриме никто не знал, и осваивать этот вид спорта приходилось самостоятельно.

Мужчина увлекся силовым экстримом, когда в Таганроге еще мало кто знал об этом спорте. Фото героя публикации.

- Сейчас существуют даже школы, где можно заняться силовым спортом. Тогда ничего подобного не было, мы были первопроходцами. Я и еще несколько единомышленников сами учились технике подъема, сами собирали оборудование. Что-то варили, где-то находили тяжелые покрышки. Для нас это было даже больше, чем просто увлечение. Такая активная жизненная позиция, - говорит Александр.

С тех пор мужчина не раз ставил рекорды и участвовал в соревнованиях. Со временем он добился такого уровня, что мог запросто протянуть машину зубами. А во время одного из последних выступлений сдвинул комбайн весом 19 тонн.

УЧИТЕЛЬ ФИЗКУЛЬТУРЫ И ОТЕЦ ТРОИХ ДЕТЕЙ

Один из сильнейших атлетов шесть лет работает учителем физкультуры в обычной школе. Говорит, что любит работу с детьми, и рад, что получается увлечь учеников спортом.

- Многие сдают нормы ГТО и показывают отличные результаты. Честно говоря, я даже перестал вести счет всех значков кроме золотых - только их уже больше двадцати. Кто-то начинает интересоваться силовым спортом. Некоторым старшеклассникам я помогал, показывал какие-то элементарные приемы, - говорит спортсмен.

Александр работает учителем физкультуры и приобщает к спорту детей. Фото героя публикации.

К слову, у самого Александра недавно родился сын - третий ребенок. Две дочери уже переняли спортивный образ жизни: старшая девочка поднимает гири, младшая занимается танцами.

- Жена раньше занималась народными танцами и тоже увлекалась силовым спортом. Сейчас она восстанавливается после рождения малыша, но тоже возвращается к тренировкам.

Соревнования по силовому спорту для Степановых стали семейным отдыхом. Супруга и дети поддерживают Александра и даже выезжают с ним на выступления в другие города.

ГОТОВИЛСЯ НЕ ТОЛЬКО ФИЗИЧЕСКИ, НО И МОРАЛЬНО

В силовом спорте Александр - далеко не новичок, но предстоящее выступление для него - все равно вызов. К нему он готовился долго и основательно.

- Подготовка была комплексной. Я работал со штангой, со свободными весами, выполнял упражнения из силового экстрима. Это была большая работа, но участвовал в ней не только я. Меня консультировал лидер нашего движения Михаил Иванов, на счету которого много значимых рекордов. Без поддержки единомышленников очень сложно подготовиться к такому испытанию.

Таганрожца поддерживает семья. Фото героя публикации.

Александр подчеркивает, что важно не только тренироваться, но и морально настроиться на выступление. По этой причине он долго не рассказывал о подготовке к рекорду.

- Переживал, что выступление может сорваться, да и, честно говоря, я - не публичный человек. Но рассказывать об этом нужно! Конечно, есть личная мотивация. Хочется доказать себе, что могу справиться. Хочется, чтобы сын мной гордился, когда подрастет. Но еще очень важно развивать спорт, стараться заинтересовать им других людей.

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