В этот раз начало сентября обходится без привычной дончанам жары. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Погода в Ростове и Ростовской области с 5 по 9 сентября будет непривычно прохладной для начала осени на Дону. Несмотря на то, что большинство дней будут достаточно ясными, солнце сработает по принципу «светит, но не греет». Как прогнозируют синоптики, самая низкая температура ожидается во вторник и среду, а в пятницу немного, но потеплеет. Публикуем подробный прогноз от Ростовского гидрометцентра.

В донской столице в понедельник, 5 сентября, переменная облачность, без существенных осадков. Ветер — северный и северо-западный 6 — 11 метров в секунду с порывами 12 — 14 метров в секунду. Температура воздуха ночью составит +9 — 11 градусов, днем +18 — 20. Сохраняется чрезвычайный уровень пожароопасности — пятого класса.

Во вторник, 6 сентября, существенных осадков не ожидается. Ветер северо-западный - до 6 — 11 метров в секунду с порывами днем до 12 — 14 метров в секунду. Ночью столбики термометров опустятся до +7 — 9 градусов, днем покажут +17 — 19.

Среда, 7 сентября, пройдет без существенных осадков. Скорость северо-западного ветра - 4 — 9 метров в секунду. Ночью температура воздуха ожидается на уровне +6 — 8 градусов, днем — от +16 до +18.

В четверг и пятницу также будет солнечно, иногда небо будут закрывать облака, ветер ожидается западный и юго-западный. Если в четвертый рабочий день потеплеет до +21, то перед выходными распогодится до +23.

По Ростовской области существенных осадков в течение недели существенных осадков не ожидается. В понедельник установится северный и северо-западный ветер до 6 — 11 метров в секунду, местами с порывами до 12 — 14 метров в секунду. Синоптики прогнозируют днем температуру до +16 — 21. В южных, юго-восточных, центральных и местами в северо-западных, северо-восточных районах и Приазовье сохранится чрезвычайная пожароопасность пятого класса.

Во вторник скорость ветра останется прежней. Температура воздуха ночью — от +6 до +11, по северу опустится до +1, днем — от +15 до +20.

В среду также без существенных осадков, ветер северо-западный - 4 — 9 метров в секунду, днем местами по северу с порывами до 11 — 13 метров в секунду. Температура воздуха ночью составит +6 — 11 градусов, по северу до +1, днем — от +14 до +19.

В четверг и пятницу в регионе немного потеплеет, осадков до конца рабочей недели также не ожидается. А вот выходные синоптики обещают дождливые — и в Ростове, и в области.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Синоптики рассказали, какой будет осень в Ростовской области

Сентябрь будет довольно жарким, а октябрь и ноябрь сухими (подробнее)

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

Какое место в списке городов с самой лучшей погодой 1 сентября занял Ростов, рассказали аналитики

Во время исследования использовали данные анализа за последние десять лет (подробнее)