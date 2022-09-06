"Гонятся за бестселлерами и забывают все, что прочли": ростовский библиотекарь поделилась наблюдениями о посетителях

6 сентября в мире празднуют День чтения книги. Фото: Сергей НАДЕЖДИН

6 сентября в мире празднуют День чтения книги. В эпоху электронных устройств и гаджетов многие ростовчане начали забывать, каково это листать страницы и ощущать запах бумаги. О том, что читают дончане, кто приходит в библиотеки и почему в Ростове редко встретишь прохожего с книгой, библиотекарь откровенно рассказала журналисту "КП-Ростов-на-Дону".

"ЧЕРЕЗ НЕДЕЛЮ УЖЕ НИКОГО НЕ БУДЕТ"

Мария работает в донской библиотеке вот уже 20 лет.

- Я та самая тетка в очках, завернутая обычно осенью и зимой в платок, - рассказывает с иронией Мария. - Мы иногда заполняем карточки посетителей красивым почерком и складываем их в архив, а в остальное время - просто сидим и ждем гостей.

В начале учебного года заходят студенты со списком и просят книги по необходимым предметам. Им сподручнее работать с электронными версиями, но иногда привередливые преподаватели хотят видеть учебники на партах, а не гаджеты, заполненные текстовыми файлами.

Сейчас в библиотеку еще заходят люди, но через пару недель посетителей будет совсем мало.

"ПРОЧИТАТЬ ХОТЯ БЫ 10 КНИГ"

Проблема читательской аудитории в том, что если не начинать читать, то и к книгам перестает тянуть совсем. Поэтому читатели есть двух видов: Те, которые не читают вообще, и те, которые регулярно изучают книги. Людей, которые читают от случая к случаю крайне мало.

Чтобы найти свой жанр и любимого автора, нужно осилить хотя бы 10 книг. После этого приходит осознание и появляется читательский вкус. Человек немного начинает ориентироваться в литературе.

"НЕДЕЛЯМИ ИЩУТ, КАКУЮ КНИГУ ПОЧИТАТЬ"

Люди сейчас настолько загружены, что не хотят тратить время на поиски произведений и авторов. Вместо этого они прислушиваются к различным критикам. Смотрят обзоры на произведения и читают только популярные книги, которые считаются бестселлерами.

Один читатель рассказывал, что целую неделю смотрел обзоры на книги, но так и не смог выбрать, что почитать. Люди подходят к прочтению книги так, будто это подвиг, планируют время, читают комментарии и сидят на форумах вместо того, чтобы просто начать читать.

Но тут происходит тот же эффект, что и в кино. Не каждый фильм, который показывают в кинотеатре, является лучшим в кинематографе. Так и с книгами. Не нужно гнаться за толпой, а следует найти своего автора и стиль.

Бывает и такое, что желание к чтению отбивает одно произведение, после чего приходит разочарование в литературе.

У меня была читательница, которая в свои 40 лет решила осилить знаменитый роман "Заводной апельсин". Как она мне призналась, ей становилось плохо от всех ужасов, которые там были описаны. Она увидела про книгу хваленые отзывы и решила культурно "просветиться", итог - полностью разочаровалась и не нашла в произведении смысла.

"НИ ОДНУ НЕ ДОЧИТЫВАЮТ"

Полагаясь на лидеров мнений, люди начинают читать книгу, понимают, что она не интересная и бросают это дело совсем. Например, роман «Три Товарища» немецкого писателя Эрих Марии Ремарк считается выдающим произведением. Оно красиво написано, но там нет интриги в сюжете, как например, у Стивена Кинга. Поэтому ее мало кто дочитывает до финала, но книга активно ходит по рукам и хорошо продается.

Некоторых читателей проблема, когда они не могут дочитать ни один роман, сильно тревожит. Это происходит потому, что люди слишком много хотят от произведения и не могут определиться с тем, что им действительно интересно. Книгу же нужно читать спокойно, а не считать каждую потраченную минуту.

"НЕ МОГУТ СЛЕЗТЬ С ГАДЖЕТОВ"

Вопреки расхожему мнению, тяги к книгам нет не только у молодежи, но и у старшего поколения. Что говорить, даже сами библиотекари предпочитают проводить время в социальных сетях, а не за книгой. Молодежь жалуется, что нет времени на чтение, а взрослые на то, что зрение плохое, хотя с телефоном при этом не расстаются.

Одно время популярность набирали электронные книги, богема строила утешительные прогнозы, что сейчас население начнет читать. Но этого не случилось и гаджеты снова одержали вверх.

Книги на бумаге сейчас стоят дорого и многие в целях экономии скачивают их в электронном виде, на смартфон, но дочитывают произведения единицы. Потому что текст в экране смартфона сильно нагружает глаза и делает трудным длительное чтение.

"ЧЕРЕЗ НЕДЕЛЮ ЗАБЫЛ"

Некоторые горожане жалуются, что не читают, потому что все прочитанное очень быстро забывается. Я и говорю: читать нужно, сидя и в спокойной обстановке, а если это делать бегло, стоя на одной ноге в автобусе, конечно, мало, что запомнится. Сериалы же никто не смотрит в быстрой перемотке? Вот и книгу нужно изучать в спокойном темпе.

Сейчас люди знают множество фактов о происходящем мире, но все эти знания поверхностны. На самом деле в онлайн среде мало, кто из авторов работает с первоисточником информации. Все факты, статьи и темы просто переписываются по тысячу раз. Вот и получается, что слова разные, а смысл - один и тот же.

В книгах можно обнаружить, много новой информации, особенно, если это касается прошлого. Творческие же личности могут найти там вдохновение и темы для своих будущих работ. Произведения прошлого позволяют окунуться в эпоху. Понять какие были настроения в обществе в том или ином веке, составить портрет человека.

А еще я заметила: люди, которые читают, менее раздражительны и больше довольны жизнью, потому что они погружены в произведение и им нет дела до плохих эмоций.

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