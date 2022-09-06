Как в Ростове гуманитарии успешно обучаются IT-специальностям

О работе детской воскресной компьютерной школы рассказал ее руководитель Станислав Михалкович. Фото: Анастасия ТАЛЫЗИНА

IT-профессии в силу ряда причин из года в год становятся все более востребованными, а цифровизация достигает все больших масштабов. Это перспективное направление для получения будущей профессии. Но, помимо практической пользы обучения IT-навыкам, оно может приносить и удовольствие.

Об этом рассказал заведующий кафедрой информатики и вычислительного эксперимента ЮФУ, кандидат физико-математических наук, руководитель детской воскресной компьютерной школы Станислав Михалкович.

«ДАЕМ ЗНАНИЯ, КОТОРЫЕ ПРИГОДЯТСЯ В ОБЫЧНОЙ ЖИЗНИ»

- Воскресная компьютерная школа для детей существует более 25 лет. За это время она превратилась в одно из крупнейших образовательных учреждений дополнительного образования. Чему сейчас можно научиться у вас в воскресной компьютерной школе?

- 25 лет назад было время, когда компьютеры были большими и их было мало. Мы тогда сформулировали программы для детей, которые отличались от программы в школе. Мы ориентировались на знания, которые нужны школьникам по жизни и для поступления в вуз. Могу сказать, что программы меняются каждый год, но эту нашу миссию мы сохранили и сегодня.

У нас два больших направления - пользовательское и программистское. У пользовательского четыре ступени обучения. Первые две базовые и две специализированные: Интернет и веб-программирование, 3D-моделирование. У направления программистов три ступени обучения. Они изучают три разных современных языка программирования: PascalABC.NET, Python и C#

- Какие критерии поступления у вас существуют и есть ли вступительные испытания для ребят?

- Просто необходимо прийти с родителями к нам на оргсобрания, которые будут проводиться на мехмате 11 и 18 сентября. Нужно еще иметь интерес к компьютерам. И пройти тест. Содержимое теста мы держим в секрете, но он несложный. Тест нужен, чтобы определить ребенка в группу ребят с таким же уровнем знаний.

Кстати, учеников мы берем с шестого класса, так как наши программы ориентированы уже на поступление в вуз.

НАВЫКИ ПРОГРАММИРОВАНИЯ ПРИГОДЯТСЯ ДАЖЕ ЮРИСТУ

- Если ребенок не собирается становиться айтишником, то чем ему помогут знания, полученные в вашей школе?

- Никогда неизвестно, кем станет ребенок, особенно в шестом классе, так как все может измениться. Ребенок должен попробовать себя во всем. И наша компьютерная школа - сообщество специалистов, которые дают школьникам множество разноплановых знаний в ИТ-сфере. Даже если ребенок потом станет юристом, то навыки программирования и алгоритмизации помогут ему, например, выстроить и структурировать свою речь, чтобы победить на важном судебном процессе.

- Есть бытовое разделение на гуманитариев и технарей. Означает ли это, что так называемого гуманитария сложнее обучить программированию? Либо это возможно, но нужно использовать другой подход?

- Если говорить о взрослых, то гуманитариев нужно учить абсолютно по-другому. А что касается детей, то, как правило, нет среди них чистых гуманитариев или технарей.

- Можно ли научить ребенка программированию без его желания, когда так хочет только его мама?

- Только если привести ребенка и сказать: «Давай попробуем!» Тогда, может, из ребенка что-то и выйдет. Дети очень пластичны. Они могут воспринять все.

«ДЛЯ ШКОЛЬНИКОВ РАННЕЕ ВЫЯВЛЕНИЕ ОШИБОК ОЧЕНЬ ХОРОШО»

- Давайте подробнее поговорим о самом процессе обучения. Есть ли у ребят домашние задания и сколько времени требуется на их выполнение?

- Домашние задания есть, но небольшие. Их выполнение займет 30-40 минут. И нужны они, чтобы сохранить знания в течение недели. Если один раз в воскресенье ребенок ходит в группу, потом один раз повторяет, то знания не утрачиваются. Разумеется, контрольные работы и экзамены у нас требуют уже немного больше времени.

- Используется ли у вас при обучении популярное проектное обучение?

- Проектное обучение не может идти сразу. Ребенка необходимо сначала научить базовым вещам. Поэтому проекты идут обычно в конце темы или курса. Для программистов это создание двухмерной или трехмерной игры, для пользователей – создание сайта или сложной 3D-модели с заданными характеристиками. А еще программисты разрабатывают настоящий сетевой чат и оконное приложение для его визуализации.

- В компьютерной школе используют особенную систему программирования. В чем ее преимущество?

- Это система программирования PascalABC.NET, которую мы разработали и поддерживаем уже более 15 лет. И сейчас она используется практически в каждой второй школе. PascalABC.NET – это современный язык программирования, простой и мощный. Он позволяет проверять ошибки до запуска программы, что выгодно отличает его от популярного языка Python. И для первого языка программирования раннее выявление ошибок очень хорошо.

Также мы учим линейку из трех языков: PascalABC.NET, Python и C#, грамотно сочетая эффективность в обучении и популярность в промышленном сообществе.