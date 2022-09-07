Почему на Дне города Ростова-на-Дону 2022 будет петь Олег Газманов, рассказала начальник Управления культуры донской столицы

Олег Газманов выступит хэдлайнером главного городского события. Фото: Иван МАКЕЕВ

День города Ростова-на-Дону 2022 будут отмечать четыре дня подряд. Известно, что за это время в донской столице пройдет более 400 мероприятий. Подробности о празднике в студии радио «Комсомольская правда» на 89,8 FM рассказала начальник Управления культуры города Яна Пилявская.

"ТРАДИЦИИ БУДЕМ СОБЛЮДАТЬ"

- Яна Мурадовна, получается это первый по-настоящему масштабный День рождения города за все время пандемии?

- Да, это так. Мы запланировали большую программу и, конечно же, в один день, да даже и в выходные дни не смогли все вместить. Начинаем праздновать уже с 15 числа. Череду торжеств в четверг откроет фестиваль команд КВН на кубок главы Администрации Ростова Более 400-сот мероприятий разного формата пройдет в эти дни в городе.

- Гала-концерт на Театральной площади и фейерверк – это ведь только грандиозная финальная точка празднования, есть множество мероприятий, к которым город готовится. И вот хотелось бы поговорить о них. Из традиционных, уже зарекомендовавших себя событий, какие мы можем назвать?

- Это, конечно, уже ставший доброй традицией сентябрьских праздничных дней Международный джазовый фестиваль «Ростовский джаз приглашает». Он пройдет с 16 по 18 сентября. Вы знаете, что Ростов город джазовый, здесь была открыта первая джазовая школа в стране, имя Кима Назаретова известно далеко за пределами Дона, так что всех приглашаем посетить этот замечательный фестиваль.

Из традиционных событий – спортивные состязания: это и Кубок Ростова-на-Дону по футболу, и первенство Ростова по легкой атлетике, и другие соревнования. Ростов для любителей спорта всегда готовит интересные встречи. И, конечно, в эти дни городские парки культуры и отдыха – их у нас девять, станут праздничными площадками, где ждут горожан и гостей города.

Начальник Управления культуры города Яна Пилявская. Фото: Кристина Круговых

"ВОЗМОЖНОСТЬ ВЕРНУТЬСЯ В ПРОШЛОЕ"

- А если говорить о новых проектах?

- Мы в городе проводим первый международный фестиваль купечества им. А.П. Чехова. Это уникальный проект, подержанный не только Администрацией города. В прошлом году, уверена, горожане помнят, что мы на Соборном организовали такую площадку погружения в историю Ростова, но это было скорее локально. Но опыт оказался позитивным. Мы решили подать заявку на президентский грант и нас поддержали на федеральном уровне.

В этом году фестиваль купечества пройдет с еще большим размахом. Основное действие развернется 17 сентября с 10 часов утра в переулке Соборном и плавно перейдет в Городской сад, так, если помните, раньше назывался парк им. Горького. Мы встретим купцов, лавочников, трактирщиков, прогуливающихся кавалеров под ручку с дамами, почти как в конце 19 века, а в парке Горького сможем наблюдать и театрализованные представления из произведений Антона Чехова.

- Если это федеральный проект, да еще и в статусе международного фестиваля, значит, мы ждем зарубежных гостей?

- Совершенно верно. Свое участие подтвердили уже 15 делегаций. 9 из них - это страны мира и 6 российских регионов. Из зарубежных стран – это Армения, Абхазия, Сейшельские острова (город Виктория), с прошлого года они наши побратимы, Беларусь (Минск, Могилев), ЛНР и ДНР и другие. Из российских регионов мы встречаем у себя Саратов, Пензу, Ярославль, Волгоград – города с купеческой историей. Приедут интересные творческие коллективы этих городов, чтобы показать ростовчанам и гостям города свое искусство.

- Что еще из новаций, скажем так, ожидать в этот день?

- По центру города пройдет пеший экскурсионный маршрут «Ростов-купеческий». Профессиональные экскурсоводы-историки расскажут об истории нашего города. Это совершенно бесплатное мероприятие. Мы опробовали такой формат 9 мая в этом году. Экскурсия называлась «Дорогами Победы». И решили, что в День рождения Ростова – это фишка, что называется, «зайдет». Начнем экскурсию с Соборного/Серафимовича 17 сентября с 12:00 до 16:30. Пройдет порядка 8 экскурсионных групп за это время. Всех приглашаем. Это будет очень интересно.

"ХЭДЛАЙНЕР ЭТОГО ГОДА - ОЛЕГ ГАЗМАНОВ"

- Ну и, конечно, о гала-концерте. Пару дней назад тайну имени приглашенной звезды раскрыл глава Администрации в своем аккаунте. И ростовчане с присущей им живостью стали это имя обсуждать. Олег Газманов выступит хэдлайнером главного городского события. Почему именно этот артист?

- Лично я всегда воспринимаю наш город, как город с мужской энергетикой. Мне кажется, что ростовчане имеют традиционные взгляды, в том числе на культуру, и патриотический настрой. Ведь посмотрите, мы глобально никогда не экспериментируем на сценах наших театров. Это не случайно. Как-то Ростову больше привычен классический взгляд на искусство.

Олег Газманов – настоящий профессионал. И если мы сейчас начнем перечислять все его песни, нам с вами эфира не хватит. И творчество его разное: есть песни очень веселые, есть патриотические, есть замечательные лирические композиции. Он многогранен, но все, что он делает – это профессионально. Вот, что важно.

- А кто еще из известных артистов в эти дни посетит Ростов?

- С 14 до 23 часов 18 сентября на улице Малиновского, 25 на площадке торгового центра поздравить ростовчан приедут Александр Иванов с группой «Рондо», Юлианна Караулова и Игорь Саруханов. Так что с удовольствием приглашаю продолжить праздновать День города уже в воскресенье, 18 сентября, и туда.

Дорогие ростовчане, от всех работников культуры города, поздравляю вас с наступающим Днем города. Мы постарались, чтобы вам было интересно. Счастья, любви и благополучия вам и вашим близким.

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