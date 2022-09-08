В Азовском море нашли медуз-великанов весом больше 10 кг и диаметром до полуметра

Плотность медуз в Азовском море снизилась по сравнению с 2021 годом. Фото: «АЗНИИРХ».

Ростовские ученые изучили распределение популяций медуз и гребневиков — морских хищников, которые передвигаются с помощью ресничек. Этих животных в водоеме стало меньше, а вот в размерах они бьют рекорды. Об этом рассказали в Азово-Черноморском филиале «Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии» — «АЗНИИРХ».

Медузы и гребневики обитают в Черном море, но каждую весну часть из них через Керченский пролив перемещается в Азовское. Морских обитателей привлекает теплая вода с высоким уровнем солености. При этом здесь для них нет естественных врагов, поэтом развитию медуз и гребневиков ничто не угрожает. В Азовском море они создают сезонные популяции и могут влиять на его биологическое разнообразие. Временные обитатели питаются хамсой и тюлькой — основной промысловой рыбой, что сказывается на их запасе.

Весной в Азовском море появляются медузы — корнероты и аурелии. Фото: «АЗНИИРХ».

Как сообщили в «АЗНИИРХ», гребневиков стало меньше. Однако ничего необычного в этом явлении нет — количество этих хищников снижается в течение последних десяти лет.

Заметно изменилась плотность распределения медуз-корнеротов по акватории. В северных, восточных и центральных частях Азовского моря корнеротов было меньше, при этом среди особей встречаются настоящие великаны.

— Экземпляры достигали весьма значительных размеров – до 60 см в диаметре и более 10 кг веса. В западной и южной частях Азовского моря плотность корнерота была выше, но при этом популяция была представлена небольшими особями: размер отдельных экземпляров не превышал 20 см, а вес – 1 кг, — рассказали в институте.

На распространение медуз повлияла погода. Фото: «АЗНИИРХ».

Средняя же плотность медуз в этом году оказалась ниже, как и в случае с гребневиками. Если в 2021 году биомасса при одном замете достигала 1,2 тонны, то в 2022 — 0,78. Причина тому — изменения погоды: в этом году теплолюбивым корнеротам в Азовском море было холодно.

— Особенности нынешнего года заключались в затяжной весне и позднем прогреве воды, то распределение и размерная структура популяции корнерота летом 2022 г. хоть и необычны, но вполне объяснимы.

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