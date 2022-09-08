В Кагальницком районе по нацпроекту ремонтируют дорогу, соединяющую трассы М-4 «Дон» и Ростов – Ставрополь

За 2022 год по нацпроекту на Дону отремонтируют 2,8 млн квадратных метров дорожного полотна. Фото: сайт правительства Ростовской области

В Ростовской области, в Кагальницком районе, в рамках национального проекта «Безопасные и качественные дороги» ведется ремонт автотрассы регионального значения ст. Кагальницкая – с. Иваново-Шамшево – с. Новобатайск – до магистрали «Дон». В порядок приводится участок км 8+400 – км 14+620. Об этом сообщает пресс-служба правительства донского региона.

СОЕДИНЯЕТ ДВЕ ВАЖНЫЕ МАГИСТРАЛИ

Эта дорога более чем востребована у автомобилистов. Она соединяет федеральную магистраль М-4 «Дон» и трассу Ростов — Ставрополь, поэтому трафик здесь всегда высокий.

Ремонтом объекта занимается субподрядная организация - «Зерноградской ДРСУ». Рабочие уже начинают укладку верхнего слоя асфальтобетона. Чтобы привести дорогу в нормативное состояние, также благоустроят обочины и нанесут новую дорожную разметку.

Дорожники взяли высокий темп и сейчас работают с опережением графика. Планируется, что ремонт участка протяженностью 6,2 километра завершится на две недели раньше намеченного срока, то есть к началу октября.

В ПОМОЩЬ ХУТОРЯНАМ

Важным событием в жизни хутора Холодный Плес Красносулинского района стал капремонт улицы Строительной, завершенный в августе. По этот дороге они добираются в магазин, фельдшерско-акушерский пункт, отводят ребятню в детский сад, ходят на почту и в Дом культуры.

За 14 миллионов новое асфальтобетонное покрытие уложили на дороге протяженностью 1,1 километра, также благоустроили прилегающую территорию — здесь установлены дорожные знаки и нанесена новая дорожная разметка.

Пешеходные переходы и тротуары обустроили с учетом потребностей маломобильных граждан. Фото: сайт администрации Ростовской области

Кроме того, на участке организовано три пешеходных перехода и тротуары вдоль дороги с учетом потребностей маломобильных граждан.

5,5 МИЛЛИАРДА НА РЕМОНТ ЗА ГОД

Всего же в донском регионе в программу нацпроекта «Безопасные и качественные дороги» включены 147 объектов: это 57 участков автодорог регионального и межмуниципального значения, а также 90 местных дорог.

- Работы завершены на 85 объектах - это составляет 57,8 процента от намеченного плана. К середине ноября планируем выполнить программу национального проекта полностью, – рассказал заместитель губернатора Ростовской области – министр транспорта Владимир Окунев. – Подрядчики работают в графике, обязательства по контрактам выполняют. Для понимания масштабности производства работ добавлю, что верхние слои дорожной одежды уже готовы на площади 2,2 миллиона квадратных метров из 2,8 миллиона плановых «квадратов».

Напомним, в рамках регионального проекта «Дорожная сеть» нацпроекта «Безопасные качественные дороги» в Ростовской области в текущем году предусмотрены средства в размере 5,5 миллиарда рублей, в том числе средства федерального бюджета – 1,8 миллиарда рублей.