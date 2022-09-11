В Ростове выбрали победителя конкурса «Огнеборец-2022»

По итогам голосования лидировал Сергей Дорошев из Мясниковского района. Фото: ГУ МЧС по Ростовской области.

Завершился конкурс «Огнеборец 2022», который был организован «КП-Ростов-на-Дону». С 10 августа по 10 сентября читатели могли проголосовать за одного из 13 участников — сотрудников МЧС.

Напомним, участники рассказали, почему выбрали такую непростую работу. Конкуренция была большая: все сотрудники — настоящие профессионалы в своем деле. Однако большинство читателей поддержали майора внутренней службы Сергея Дорошева. За него было отдано 38239 голосов.

Сергей Михайлович посвятил работе в МЧС 14 лет жизни. Сейчас он возглавляет отделение надзорной деятельности и профилактической работы по Мясниковскому району. По словам руководителя, его профессия сложная, ответственная, но интересная и важная.

- Работая в системе пожарного надзора, понимаю, насколько могу приносить пользу людям. Мы заботимся об обеспечении пожарной безопасности и следим за тем, чтобы пожаров в регионе становилось все меньше и меньше, — говорит Сергей Михайлович.

Он отмечает, что в его отделении не только работают с документами. Начальник и его сотрудники много времени общаются с людьми. Они объясняют жителям, что знание и соблюдение пожарной безопасности так же жизненно важно, как и забота о здоровье.

- Радует, когда человек начинает принципиально и осознанно относиться к вопросам собственной безопасности и безопасности окружающих, - поделился победитель конкурса.

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