На этой неделе без зонта из дома лучше не выходить. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Прогноз погоды в Ростове на неделю 12 — 16 сентября обещает наступление настоящей осени. Синоптики обещают дожди чуть ли не каждый рабочий день. Публикуем подробный прогноз погоды в донской столице и Ростовской области от Ростгидрометцентра.

В Ростове-на-Дону понедельник, 12 сентября, должен пройти без существенных осадков. Ветер юго-восточный и восточный 6 — 11 метров в секунду и с порывами до 12 -14. Днем температура воздуха поднимется до +23 — 25 градусов. Сохраняется чрезвычайная пожароопасность пятого класса.

В ночь на вторник, 13 сентября, и днем пройдет дождь. Ветер восточный и северо-восточный с переходом на северо-западный и западный 5 — 10 метров в секунду, ночью с порывами до 12 — 14. Ночью столбики термометров опустятся до +13 — 15 градусов, днем поднимутся до +21 — 23.

В среду, 14 сентября, ночью существенных осадков не ожидается, а утром и днем временами пройдет дождь. Ветер будет западный и северо-западный 5 — 10 метров в секунду. Температура воздуха ночью составит +12 — 14 градусов, днем — от +18 до +20.

В четверг утром солнце еще будет проглядывать сквозь облака, а после обеда станет пасмурно. Ветер будет дуть юго-западный. С девяти вечера и до утра зарядит дождь — сначала посильнее, а потом мелкий и нудный до самого утра субботы. Температура воздуха в четверг поднимется до +22, а в пятницу — до +24.

В Ростовской области в понедельник облачно, местами ожидаются небольшие и умеренные осадки, днем с грозой. Ветер восточный и юго-восточный — 6 — 11 метров в секунду, днем с порывами до 15 — 18 метров в секунду. Температура воздуха днем — от _14 до +19, местами до +26. В южных, юго-восточных районах и Приазовье, местами в северо-западных, северо-восточных и центральных районах ожидается чрезвычайная пожароопасность пятого класса.

Во вторник синоптики прогнозируют переменную облачность, в ночь на 13-е сентября в большинстве районов, а днем местами пройдет небольшой и умеренный дождь, гроза, в отдельных районах ожидается сильный дождь. Ночью и утром местами туман. Ветер будет восточный и северо-восточный с переходом на западный и северо-западный 5 — 10 метров в секунду, местами с порывами до 12 — 14, а при грозе до 15 — 17 метров в секунду. Ночью столбики термометров покажут от +13 до +18 градусов, по северу — до +7, днем — от +14 до +19, местами до +25.

В среду ночью местами, а днем в большинстве районов Ростовской области прогнозируют небольшой и умеренный дождь, грозу, а местами и сильный дождь. Ночью и утром в отдельных районах будет туманно. Ветер западный и северо-западный 5 — 10 метров в секунду, днем местами, а также при грозе с порывами до 12 — 14 метров в секунду. Ночная температура воздуха составит +11 — 16 градусов, по северу области до +5, а днем — от +16 до +21, местами — до +26.

В четверг в большинстве районов будет пасмурно, но без осадков, а в пятницу — дождливо. Температура воздуха упадет на пару градусов.

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