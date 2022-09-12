"Чтобы спасти - достаточно одного звонка": как ростовские волонтеры помогают людям, которые отчаялись

Волонтер центра психологической помощи рассказал, с какими проблемами обращаются к ним ростовчане. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В сентябре в мире проходит день предотвращения самоубийств. Сотни волонтеров, психологов и просто неравнодушных людей каждый день стараются помочь тем, кто находится в тяжелой эмоциональной ситуации.

Волонтер центра психологической помощи на правах анонимности, откровенно рассказал журналисту "КП-Ростов-на-Дону" с какими проблемами к ним обращаются россияне, и почему некоторые очень тщательно скрывают свои переживания от окружающих.

ПОКА ЕХАЛА В ПОЕЗДЕ, УШЕЛ ДРУГ

Виктории 25 лет, но она уже с первого взгляда может определить, кому из сверстников может понадобиться помощь. Она работает в центре психологической помощи, общается с людьми по телефону и сидит на разных форумах и чатах.

- Я работаю в этой сфере со студенческой скамьи - рассказывает волонтер. - Так уж сложилось, что я узнала об этой службе не из рекламных брошюр, а на личном опыте.

Я училась на втором курсе университета и у нас в общежитии жил один парень. Он был очень застенчивым и скромным, мало с кем общался. Мы начали дружить. Леша рассказывал про проблемы в семье, что его маму бьет отчим, а он не может ничего с этим поделать. Бывало такое, что он писал по ночам и рассказывал, что ему очень плохо. Я тогда глупая была и не придавала этому значения. У всех же бывают сложные периоды, но люди как-то с этим справляются.

Я поехала домой к родителям в другой город. Пока ехала в поезде, связи совсем не было. Когда включила телефон увидела его черно-белое фото с ленточкой в университетской группе. Я очень жалела о том, что не помогла ему и не забила вовремя тревогу. Человек остался совсем один и не смог справится сам. Позже я начала консультироваться у специалистов, и они мне рассказали всю методику работы в подобных ситуациях.

Психологи заметили мой интерес к проблеме и позвали меня в службу. Уже три года я провожу "серфинг" сайтов и пишу тем людям, у кого "появились сомнения".

ДОЛГОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ К НЕЙ

- Однажды в чатах я наткнулась на пользователя, который писал про свои переживания и все хотел куда-то уехать навсегда. У него умерла жена и тогда, по его словам, он полностью потерял цель в жизни, ощущал полную потерянность.

Он рассказывал о том, что очень любил супругу и долго добивался ее согласия на свадьбу. Мужчина - инвалид, пока была жена, она ухаживала за ним, а теперь он совсем один. Я смогла убедить его "остаться". Позже в его окружении появилась девушка, которая ухаживала за ним, чтобы он жил несмотря ни на что. И теперь он не имеет права так испортить все ее добрые дела. После этого мужчина долго не заходил на форум, но потом объявился. Он написал, что все обдумал и будет обращаться к психологам за помощью, ради своей возлюбленной.

По моему опыту, больше всего найти контакт с людьми проще всего в онлайн-среде. По телефону не каждый готов обсуждать свои проблемы, а в сети это анонимно, и там пользователи могут вести себя более раскрепощено.

Я НЕ КРАСИВАЯ - ЗАЧЕМ МНЕ ЖИТЬ

Так, подростков вгоняет в депрессию их внешний вид, а также взаимоотношения со взрослыми.

- Я работала с одной девочкой и ласково называла ее "солнце" из-за ее веснушек на лице. Студентка очень переживала из-за своей внешности. Старшие сестры дома обзывали ее "жабой", поэтому она очень комплексовала. В техникуме все ее сверстницы ходили как "куколки", а она на их фоне выглядела невзрачно.

Последней каплей стала безответная любовь, и "солнце" окончательно впала в депрессию. На фоне стресса в ее голове начали появляться дурные мысли, которые превратились в наваждение. Очень аккуратно девочку внедрили в спорт. Мы связались с психологом из учебного заведения, она и предложила ей заниматься бегом. Теперь вот хочет поступать в университет, где сможет совмещать легкую атлетику и учебу.

Сейчас она осознает, что была в шаге от самой большой ошибки в своей жизни.

НЕ ХОТЯТ, ЧТОБЫ ИМ ПОМОГЛИ

- Проблема в том, что некоторые люди совершенно не желают, чтобы им помогали. В силу своих психологических проблем и особенностей характера, они твердо решают и планируют свою дальнейшую судьбу, и их сложно переубедить. Любые попытки отговорить от непоправимого шага воспринимаются как посягательства на личную свободу.

Некоторые, чтобы не нарваться на приставучих психологов и волонтеров тщательно скрывают свои намерения. Они улыбаются в компаниях и не замыкаются в себе, чтобы не выделяться из массы.

Поэтому люди должны быть более внимательными к окружающим и не пускать судьбу нуждающихся на самотек. Дело в том, что очень часто после трагедии выясняется, что погибший писал о своих переживаниях в соцсетях или рассказывал знакомым. Но многие не придают этому значение и не передают информацию нам, потому что воспринимают это как "стукачество". Но мы же не «карательные органы», никто не будет по доносу забирать человека в психбольницу или как-то портить ему жизнь.

Иногда достаточно просто позвонить, чтобы спасти человеку жизнь! К подобным поступкам приводит целый комплекс проблем, которые в большинстве своем можно решить. А вот смерть человека уже не исправишь.

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