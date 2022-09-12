В Ростовской области состоялся финал чемпионата по дебатам «ГлаголЪ». Фото: пресс-служба Избирательной комиссии Ростовской области.

Сразу четыре команды встретились в финале чемпионата по дебатам «ГлаголЪ», проходившем в Ростовской области. Об этом сообщает пресс-служба Избирательной комиссии Ростовской области.

Изначально в отборочных турах чемпионата, организованного Избирательной комиссией Ростовской области в рамках молодежного форума «Ростов», принимали участие 16 команд. Но в финале оказались самые сильные – «Это Ростов, детка», «Степь», «Тутти-Фрутти» и «Я в деле».

16 команд боролись в отборочных турах чемпионата. Фото: пресс-служба Избирательной комиссии Ростовской области.

Участниками форума стали юноши и девушки из разных регионов России, а также из ЛДНР и Запорожья.

Финалистам чемпионата предстояло опровергнуть или доказать правильность двух тезисов: «каждый гражданин просто обязан хотя бы раз стать наблюдателем на выборах» и «необходимо вернуть графу «Против всех». При этом позицию каждой команды – «ЗА» или «ПРОТИВ» утверждения – определял жребий. После подготовки команды аргументировали свою позицию, отвечали на вопросы зрителей, своих соперников и экспертов.

В финале победу одержала команда «Я в деле». Фото: пресс-служба Избирательной комиссии Ростовской области.

- Проводя чемпионат, мы учим ребят критическому мышлению, - подчеркнул начальник отдела методической работы и повышения правовой культуры избирателей Облизбиркома Василий Волков. - Говорим о важности взвешенного и грамотного решения, предварительного изучения вопроса прежде, чем сделать выбор.

В итоге в финале победу одержала команда «Я в деле». На втором месте оказались ребята из команды «Тутти-Фрутти», а третьими стали участники из команды «Степь».