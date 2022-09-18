Центр театральной жизни в конце сентября переместится в Таганрог. Фото: Алиса ТИТКО

Фестиваль «На родине А.П. Чехова» 21 — 25 сентября 2022 соберет пять театральных коллективов из разных регионов страны — из Рязани, Волгограда, Самары Подмосковья и Ростовской области. Зрителей ждут лучше спектакли российских театров, созданных по произведениям чеховской и русской классической драматургии.

Международный театральный фестиваль ведет свою историю с 1980 года: за эти годы его участниками стали лучшие российские театральные коллективы, артисты из Японии, Германии, Испании, Италии, Австралии, Грузии, Хорвании, Украины и других стран.

Публикуем подробную афишу от таганрогского театра.

СРЕДА, 21 СЕНТЯБРЯ

«Господа Головлевы. Маменька» - драма в двух действиях

Пьеса по мотивам романа М.Е. Салтыкова-Щедрина «Господа Головлевы»: драматург взяла за основу жизнь Арины Петровны и нанизала вокруг нее судьбы близких.

Исполняют артисты Рязанского государственного областного театра юного зрителя «Театр на Соборной»

Начало - 18.00

ЧЕТВЕРГ, 22 СЕНТЯБРЯ

«Дядюшкин сон» - драма в двух действиях

Артисты открывают зрителям дорогу в мир творческого феномена Федора Михайловича Достоевского.

Играет труппа театра «Чеховская студия» музея-заповедника А.П. Чехова «Мелихово»

Начало — 18.00

ПЯТНИЦА, 23 СЕНТЯБРЯ

«Коммуналка» - комедия в двух действиях

В литературную основу легли малоизвестные произведения отечественных писателей начала XX века – Михаила Зощенко, Аркадия Аверченко, Надежды Тэффи.

Выступает Волгоградский музыкально-драматический казачий театр

Начало — 18.00

СУББОТА, 24 СЕНТЯБРЯ

«Мертвые души»

Хрестоматийная поэма Николая Гоголя представлена через образ города, за дверьми зданий которого, словно в тайниках души, хранится что-то важное для персонажей.

Играет Самарский театр для детей и молодежи «Мастерская»

Начало — 18.00

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 25 СЕНТЯБРЯ

«Три сестры»

Пьеса, поставленная по самой масштабной, жесткой и грустной пьесе Антона Павловича Чехова.

Таганрогский театр им. А.П. Чехова

Начало — 18.00

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