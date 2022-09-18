Центр театральной жизни в конце сентября переместится в Таганрог.
Фото: Алиса ТИТКО
Фестиваль «На родине А.П. Чехова» 21 — 25 сентября 2022 соберет пять театральных коллективов из разных регионов страны — из Рязани, Волгограда, Самары Подмосковья и Ростовской области. Зрителей ждут лучше спектакли российских театров, созданных по произведениям чеховской и русской классической драматургии.
Международный театральный фестиваль ведет свою историю с 1980 года: за эти годы его участниками стали лучшие российские театральные коллективы, артисты из Японии, Германии, Испании, Италии, Австралии, Грузии, Хорвании, Украины и других стран.
Публикуем подробную афишу от таганрогского театра.
СРЕДА, 21 СЕНТЯБРЯ
«Господа Головлевы. Маменька» - драма в двух действиях
Пьеса по мотивам романа М.Е. Салтыкова-Щедрина «Господа Головлевы»: драматург взяла за основу жизнь Арины Петровны и нанизала вокруг нее судьбы близких.
Исполняют артисты Рязанского государственного областного театра юного зрителя «Театр на Соборной»
Начало - 18.00
ЧЕТВЕРГ, 22 СЕНТЯБРЯ
«Дядюшкин сон» - драма в двух действиях
Артисты открывают зрителям дорогу в мир творческого феномена Федора Михайловича Достоевского.
Играет труппа театра «Чеховская студия» музея-заповедника А.П. Чехова «Мелихово»
Начало — 18.00
ПЯТНИЦА, 23 СЕНТЯБРЯ
«Коммуналка» - комедия в двух действиях
В литературную основу легли малоизвестные произведения отечественных писателей начала XX века – Михаила Зощенко, Аркадия Аверченко, Надежды Тэффи.
Выступает Волгоградский музыкально-драматический казачий театр
Начало — 18.00
СУББОТА, 24 СЕНТЯБРЯ
«Мертвые души»
Хрестоматийная поэма Николая Гоголя представлена через образ города, за дверьми зданий которого, словно в тайниках души, хранится что-то важное для персонажей.
Играет Самарский театр для детей и молодежи «Мастерская»
Начало — 18.00
ВОСКРЕСЕНЬЕ, 25 СЕНТЯБРЯ
«Три сестры»
Пьеса, поставленная по самой масштабной, жесткой и грустной пьесе Антона Павловича Чехова.
Таганрогский театр им. А.П. Чехова
Начало — 18.00
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