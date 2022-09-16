Усы, лапы, хвост и ушки: Ростовская «Комсомолка» наградила победителей фотоконкурса кошек и собак «ХвостУшки»

«Комсомолка» наградила победителей фотоконкурса кошек и собак «ХвостУшки».

На звонкий собачий лай собралась вся редакция! В пресс-центре «КП - Ростов-на-Дону» наградили победителей нашего невероятно милого фотоконкурса «ХвостУшки». Весь август дончане умилялись умным глазкам, смешным носикам и ушкам домашних любимцев, и во время голосования выбрали самых-самых. Три кошки и три собаки заняли места на виртуальном пьедестале, а еще шестерых питомцев отметили в специальных номинациях. Рассказываем, как все прошло. Будет много фото!

НУ И КАК ВЫБРАТЬ ЛУЧШЕГО?!

Редакция проводила конкурс впервые, и сразу 71 ростовчанин поделились гордостью с нашими читателями — явили миру фото своих четвероногих любимцев. С 8 июля по 8 августа читатели «КП - Ростов-на-Дону» мучились с выбором — какая из фотографий лучше, ведь на конкурс можно было прислать только два и то без лиц людей в кадре для справедливости судейства. Но мало хвостику быть красивым или забавным — нужно что-то о себе рассказать. Так что хозяева вспоминали и присылали забавные истории про своих питомцев.

Награждение победителей фотоконкурса «ХвостУшки». Фото: Кристина Круговых

А дальше был черед мучиться остальных читателей — выбирать самую милую и забавную мордашку среди котэ и собакенов — как их нынче кличут в интернете. Выбор ой какой непростой, ведь каждый четверолапый участник и хорош собой, и умен, и игрив. Для самых нерешительных работала функция голосования сразу за нескольких конкурсантов. А через 24 часа можно было вернуться к пушистой милоте и вновь проголосовать. Хоть каждый день с 10 по 31 августа! Только спонсоры не мучились: они со знанием дела подобрали вкусные и полезные призы победителям. Генеральным партнером конкурса выступила компания AlphaPet, которая производит для пушистых членов семей полезные корма высшей категории Holistic. Также партнерами стали интернет-магазин «Зоопассаж» и компания «Афина».

Награждение победителей фотоконкурса «ХвостУшки». Фото: Кристина Круговых

И вот пушистые герои дня взяли с собой своих домашних и привели, наконец, на встречу в «Комсомолку» за наградами.

КРАСИВЫ, ИЗЯЩНЫ И ДАДУТ ЖАРУ ЛЮБОЙ СОБАКЕ

По итогам голосования среди изящных и утонченных представителей кошачьих победителем стала кошка Алиса. Пушистая милашка смогла завоевать сердца 1 229 читателей сайта.

Почетное второе место завоевала кошка Милка с 709 голосами. Котомаме она досталась еще крохотным котенком в качестве подарка своего ученика. А теперь Милка стала полноценным ласковым и преданным членом семьи.

А непоседливый кот Вениамин с командирскими задатками удостоился третьего места. Он уступил с 387 голосами двум великолепно-пушистым дамам.

Партнеры конкурса также выбрали победители в особых номинациях.

«Самый модный хвост» оказался у кота Зефира. Среди домочадцев плюшевый получил кличку Котопса из-за своих повадок. Котофей любит плавать в тазике с водой и кусать своих хозяев за живот и ноги, пока те сладко спят и ничего не подозревают.

Награждение победителей фотоконкурса "ХвостУшки". Фото: Кристина Круговых

А «Самым почтенным» стал кот Кира. Будучи котенком, одна ростовчанка нашла его в мусоропроводе. Достала животинку, отмыла и накормила. А потом назвала питомца Кирой, так как была уверена, что кроха - девочка. Позже выяснилось, что Кира на самом деле Кир, а может — Кирюха... Но имя коту менять не стали.

Обладателем «Самого маленького ушка» стал котенок Марсик из Зернограда. Малыш - любитель помочь своей хозяйке с домашними делами, а в свободное от кошачьих дел время подрабатывает украшением обеденного стола, так как любит засыпать в хлебнице — ну прямо сладкая булочка!

- Сколько себя помню, моя семья всегда выписывала «Комсомольскую правду». И до сих пор для меня эта газета является образцом вкуса и стиля. Спасибо большое вам за этот конкурс! - ответила добрым словом хозяйка Марсика Галина Куричева, которая долгие годы была главным редактором районной газеты «Донской маяк». - Для меня это было чудом. Я знаю, как непросто устраивать конкурсы, и представить не могла, что когда-нибудь стану в них участвовать, а для моего скромного питомца найдется номинация.

Награждение победителей фотоконкурса «ХвостУшки». Фото: Кристина Круговых

ГЛЯДЯТ НА ГОРОД С ВЫСОТЫ, ХРЮКАЮТ И ЗАНИМАЮТ ПЕРВЫЕ МЕСТА

Чтобы не устраивать сцену из комедии «Кошки против собак», мы устроили награждение для хозяев котиков и собачек отдельно с разницей в час.

Победителем среди 33 песиков стал любопытный бульдог Джокер. Победитель оказался любителем похрюкать. Пес опередил всех своих соперников и набрал 2 506 голосов.

С разницей в 126 голосов второе место заняла собачка Шая. Красавица набрала 2 380 голосов. Малышку взяли из приюта год назад. И из пугливой и неуверенной собаки Шая превратилась в верного друга и полноценного члена семьи.

Третье место досталось мопсу Майклу, любителю понаблюдать за жизнью города с высоты собственной квартиры в многоэтажке. В детстве Майкл потерял один глаз, но это не мешает ему продолжать радоваться мопсячей жизни и веселить людей. Парень набрал 2 354 голоса.

Награждение победителей фотоконкурса. Фото: Кристина Круговых

В номинации «Самый модный хвост» лучшим оказался гроза всех собак на районе - пес Тимоша. Он очень преданный четверолапый друг и без ума от своих хозяев. А вот чужих собак Тимофей не любит. Когда выходит на прогулку, все конкуренты в округе стараются не попадаться ему на глаза.

Самым юным участником с «Самым маленьким ушком» стал щенок Альти. Несмотря на то, что он еще совсем малыш, Альти знает множество команд. И в отличии от победителя в номинации «Самый модный хвост» он любит играть с другими усатыми питомцами.

Награждение победителей фотоконкурса «ХвостУшки». Фото: Кристина Круговых

Как «Самый почтенный участник», свою награду получил шпиц Маффин, которого любят и берегут в семье Лидии Путилиной. Солидный возраст не мешает ему сохранять позитивный характер и игривый настрой каждый день.

- Эта была сложная борьба. Мы каждый день на 10 –20 голосов то отставали, то вырывались вперед, - говорит Юлиана Мирнова, хозяйка бульдога-победителя. - Но это был больше спортивный интерес. Спасибо, что дали нам возможность побыть самыми красивыми. Мы с Джокером планируем отдать приз нуждающимся собачкам. Им корм будет как никогда кстати.

Награждение победителей фотоконкурса «ХвостУшки». Фото: Кристина Круговых

Все победители получили именные грамоты. А партнеры конкурса - компания AlphaPet, интернет-магазин «Зоопассаж» и компания «Афина» подарили кошечкам и собачкам запасы кормов AlphaPet, Solid Natura Holistic и Solid Natura Dinner.