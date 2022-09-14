В Ростовской области рыбак поймал на удочку гранату

Мужчина нашел гранату в реке.
Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
В Азове Ростовской области местный житель во время рыбалки обнаружил гранату. Об этом «КП-Ростов-на-Дону» сообщил источник в правоохранительных органах.
Мужчина отправился порыбачить в районе Коллонтаевского моста на реку Азовку. Однако, вместо заветного улова он достал из речки гранату. Рыбак не растерялся и сразу же обратился в экстренные службы.
Пока прибывшие на место сотрудники работали на месте, движение по мосту перекрыли. К счастью, от находки никто не пострадал.
— Запала у гранаты не было. Она могла пролежать в воде несколько месяцев, — отметил собеседник.
Он отметил, что боеприпас направили на экспертизу в Ростов-на-Дону.
«КП-Ростов-на-Дону» обратилась за комментарием в донское управление МВД. В ведомстве сообщили, что уточняют информацию.
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