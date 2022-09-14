Губернатор Ростовской области выразил соболезнования в связи со смертью главного редактора «Комсомольской правды» Владимира Сунгоркина

Губернатор Ростовской области Василий Голубев выразил соболезнования в связи со скоропостижной смертью главного редактора "Комсомольской правды" Владимира Сунгоркина. Автор фото: пресс-служба правительства Ростовской области

Губернатор Ростовской области Василий Голубев выразил соболезнования в связи со смертью главного редактора издательского дома «Комсомольская правда» Владимира Сунгоркина.

- Легендарный журналист, авторитетный руководитель, известный общественный деятель, Владимир Николаевич внес заметный вклад в развитие холдинга «Комсомольская правда» и отечественных средств массовой информации, - сказал Василий Голубев.

Глава региона также подчеркнул, что жители Дона разделяют чувство невосполнимой утраты с близкими и теми, кто знал Владимира Николаевича.

Отметим, что Василий Голубев встречался с главным редактором «Комсомольской правды» Владимиром Сунгоркиным несколько раз. На одной из таких встреч, еще в 2012 году, они обсуждали вопросы развития донского края. В частности, речь шла о строительстве аэропорта, стадиона и новых дорогах.

Тогда, в беседе с Владимиром Сунгоркиным, губернатор Ростовской области высоко оценил журналистский стиль «Комсомолки» и гражданскую позицию издания.

Как сообщают наши федеральные коллеги KP.ru, Владимир Сунгоркин скоропостижно скончался в возрасте 68 лет в Приморье.

Главный редактор «Комсомольской правды» отправился туда с экспедицией для сбора материала для книги о великом первопроходце Дальнего Востока Владимире Арсеньеве. Предварительной причиной смерти стал инсульт.

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