Губернатор оценит законность вырубки деревьев в парке «Дружба» в Ростове

Ростовчане спросили губернатора о благоустройстве одного из парков Ростова Фото: Елена КРИВЯКИНА

14 сентября прошла прямая линия с губернатором Ростовской области Василием Голубевым. Глава региона ответил на острые вопросы, волнующие жителей региона. Так, дончан интересовала ситуация с коронавирусом, отсутствие воды в одной из станиц Аксайского района, строительство детских садов и школ.

Среди прочего, на прямую линию поступил вопрос и о благоустройстве парка «Дружба», что в Северном жилом массиве Ростове. Горожан волновала вырубка деревьев. Василий Голубев отметил, что он также обеспокоен ситуацией, связанной с этим объектом.

- Неоднократно там бывал. Были и мои поручения, в соответствии с которым город должен внимательно заниматься этим парком. Помню, что прошлой осенью подлежали сносу 107 аварийных деревьев. Затем было проведено повторное обследование и получено разрешение на снос еще 237 деревьев, которые растут с нарушением неких норм и правил. Но, учитывая обеспокоенность ростовчан и отношение к этому парку, отдельное внимание уделю этой теме, обязательно еще раз побываю на месте, - заверил глава региона.

Он поручил специалистам, которые занимаются благоустройством парка "Дружба", еще раз внимательно изучить вопрос с вырубкой деревьев, и аргументировано доложить о ситуации.

Василий Голубев также подчеркнул, что проект благоустройства парка предусматривает проведение разных работ, в том числе, и высадку более 500 деревьев.

Однако, заверил губернатор участников прямой линии, разговор о зеленых насаждениях в парке «Дружба» обязательно будет продолжен.

- Будучи в парке, попробую оценить работы по благоустройству и посмотреть, что же происходит с лесонасаждениями. Для Ростова, как и для всей области, этот вопрос очень актуален, - прокомментировал Василий Голубев.

В целом, жители области активно интересовались вопросами экологии. В том числе, просили предотвратить вырубку деревьев в роще СКА. В свою очередь, Василий Голубев заверил, что эта земля должна остаться зеленой и власти региона свою позицию в этом вопросе менять не будут.

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