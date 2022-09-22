Кладбище поездов популярное место среди горожан и туристов Фото: Артур СЕЛИМОВ

Иногда в список достопримечательностей могут попасть совершенно неожиданные места. Одни туристы любят посещать музеи и театры, а другие - заброшенные объекты.

Журналист «КП-Ростов-на-Дону» решил наведаться на, так называемое в народе «кладбище заброшенных поездов», которое находится в черте города-миллионника, чтобы выяснить: чем так привлекает туристов это место, и что можно найти в вагонах разбитых составов.

ПРОГУЛКА НЕ ИЗ ПРИЯТНЫХ

Добраться туда можно двумя способами: на автомобиле или на общественном транспорте. Я решил ехать на автобусе. И это оказалось не самым удобным решением.

Головной состав уже убрали и отправили на реставрацию Фото: Артур СЕЛИМОВ

Первым делом нужно доехать до остановки «Нефтекачка», на улице Малиновского. Туда ходят автобусы - № 96, №94, №91 и №113.

Дальше только пешком. Следует свернуть на 1-й Машиностроительный переулок и дойти ориентировочно до дома №19. Идти - почти три км. Прогулка не из приятных: по пути проносятся мусоровозы и грузовики, вся пыль с дороги - на пешехода. Недалеко - крупная свалка.

На втором повороте на 1-й Машиностроительной нужно повернуть с дороги и уходить в заросли. Бывалые «диггеры» писали про тропинку, и я надеялся, что она приведет меня прямиком к вагонам, но не тут-то было.... Пройдя по натоптанному, я уперся в бетонный забор. Железнодорожные пути - с противоположной стороны ограждения, поэтому пришлось опять идти через кусты.

НАСТОЯЩАЯ НАХОДКА ДЛЯ ЛЮБИТЕЛЕЙ

Место - очень атмосферное. Вокруг - гробовая тишина, лишь изредка ее пробивают гудки других поездов.

Если представлять у себя в голове «поезд-призрак», то он будет выглядеть именно так. Состав буквально застыл на путях. Его «забыли» почти 40 лет назад, говорят знатоки. С тех пор время постепенно поглощает его. Особенно эпично смотрятся четвертый и пятый вагоны. Такое ощущение, что их кто-то «обглодал» и остался один скелет.

Часть вагонов еще сохранилась и в них можно зайти Фото: Артур СЕЛИМОВ

Многие из них уже превратились в труху и прогнили насквозь. А, значит, нужно быть внимательным и смотреть, куда наступаешь и за что хватаешься. Но, когда видишь такое, время будто останавливается, а рука машинально тянется к камере мобильного.

Поезд — это настоящая находка для любителей старины. В вагонах можно еще найти оригинальные детали - например, бойлер для кипячения воды. Пускай, вагоны сильно изуродованы, но все еще хранят дух той эпохи. Сразу представляешь, сколько труда было вложено, чтобы смастерить такие составы из деревянных брусков.

В лесу можно встретить доски из которых строили раритетные вагоны Фото: Артур СЕЛИМОВ

Возможно, когда-то давно в этих тамбурах стояли люди и путешествовали по стране, любуясь красотами. Но годы берут свое поэтому, скорее всего, составы через пару лет окончательно развалятся или мародеры растащат все на металл.

РАЗБЕЖАЛИСЬ С ФАЗАНОМ В РАЗНЫЕ СТОРОНЫ

Особенно волнительно, если бродишь внутри один. Поезд как будто живой: что-то трещит или колышется внутри. А еще составы, брошенные людьми, начали обживать птицы, кошки и другие животные. Из одного вагона, когда я подошел, выпрыгнул здоровый фазан. Мы с ним разбежались в разные стороны от удивления.

В тамбуре вагона когда-то стояли и наслаждались путешествием пассажиры Фото: Артур СЕЛИМОВ

На соседних путях есть еще несколько вагонов вместе с тяговым составом. Тот уже полностью проржавел, а двери внутрь заколочены, так что попасть внутрь мне не удалось.

Пути выглядели заброшенными, но, оказалось, это не так. Я очень удивился, когда рядом с вагонами прошел электровоз. Так что нужно быть предельно аккуратным и не устраивать «пикники» и «передышки» на рельсах.

Многие вагоны уже обжили птицы и грызуны Фото: Артур СЕЛИМОВ

Лучше всего идти в путешествие с компанией. Конечно это будет не так волнительно, как в одиночку, но зато - безопаснее. Мне попадались по пути стаи собак, они давно уже приметили себе эту территорию и явно считают ее своей. На толпу людей они может и не нападут, а одиночку вполне себе могут окружить.

От некоторых вагонов остались только деревянные скелеты Фото: Артур СЕЛИМОВ

В совсем обветшалые вагоны заходить не нужно, там стены и потолок держатся на «честном слове». А в остальном поход к поезду - это увлекательное приключение куда хочется вернуться еще раз.

рельсы кажутся заброшенными но по ним все еще ходят ремонтные составы Фото: Артур СЕЛИМОВ

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