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Общество22 сентября 2022 7:24

Вагоны-призраки, фазаны и гробовая тишина: как выглядит "кладбище заброшенных поездов" в Ростове

Что можно найти на заброшенной станции поездов в Ростове
Артур СЕЛИМОВ
Кладбище поездов популярное место среди горожан и туристов

Кладбище поездов популярное место среди горожан и туристов

Фото: Артур СЕЛИМОВ

Иногда в список достопримечательностей могут попасть совершенно неожиданные места. Одни туристы любят посещать музеи и театры, а другие - заброшенные объекты.

Журналист «КП-Ростов-на-Дону» решил наведаться на, так называемое в народе «кладбище заброшенных поездов», которое находится в черте города-миллионника, чтобы выяснить: чем так привлекает туристов это место, и что можно найти в вагонах разбитых составов.

ПРОГУЛКА НЕ ИЗ ПРИЯТНЫХ

Добраться туда можно двумя способами: на автомобиле или на общественном транспорте. Я решил ехать на автобусе. И это оказалось не самым удобным решением.

Головной состав уже убрали и отправили на реставрацию

Головной состав уже убрали и отправили на реставрацию

Фото: Артур СЕЛИМОВ

Первым делом нужно доехать до остановки «Нефтекачка», на улице Малиновского. Туда ходят автобусы - № 96, №94, №91 и №113.

Дальше только пешком. Следует свернуть на 1-й Машиностроительный переулок и дойти ориентировочно до дома №19. Идти - почти три км. Прогулка не из приятных: по пути проносятся мусоровозы и грузовики, вся пыль с дороги - на пешехода. Недалеко - крупная свалка.

На втором повороте на 1-й Машиностроительной нужно повернуть с дороги и уходить в заросли. Бывалые «диггеры» писали про тропинку, и я надеялся, что она приведет меня прямиком к вагонам, но не тут-то было.... Пройдя по натоптанному, я уперся в бетонный забор. Железнодорожные пути - с противоположной стороны ограждения, поэтому пришлось опять идти через кусты.

НАСТОЯЩАЯ НАХОДКА ДЛЯ ЛЮБИТЕЛЕЙ

Место - очень атмосферное. Вокруг - гробовая тишина, лишь изредка ее пробивают гудки других поездов.

Если представлять у себя в голове «поезд-призрак», то он будет выглядеть именно так. Состав буквально застыл на путях. Его «забыли» почти 40 лет назад, говорят знатоки. С тех пор время постепенно поглощает его. Особенно эпично смотрятся четвертый и пятый вагоны. Такое ощущение, что их кто-то «обглодал» и остался один скелет.

Часть вагонов еще сохранилась и в них можно зайти

Часть вагонов еще сохранилась и в них можно зайти

Фото: Артур СЕЛИМОВ

Многие из них уже превратились в труху и прогнили насквозь. А, значит, нужно быть внимательным и смотреть, куда наступаешь и за что хватаешься. Но, когда видишь такое, время будто останавливается, а рука машинально тянется к камере мобильного.

Поезд — это настоящая находка для любителей старины. В вагонах можно еще найти оригинальные детали - например, бойлер для кипячения воды. Пускай, вагоны сильно изуродованы, но все еще хранят дух той эпохи. Сразу представляешь, сколько труда было вложено, чтобы смастерить такие составы из деревянных брусков.

В лесу можно встретить доски из которых строили раритетные вагоны

В лесу можно встретить доски из которых строили раритетные вагоны

Фото: Артур СЕЛИМОВ

Возможно, когда-то давно в этих тамбурах стояли люди и путешествовали по стране, любуясь красотами. Но годы берут свое поэтому, скорее всего, составы через пару лет окончательно развалятся или мародеры растащат все на металл.

РАЗБЕЖАЛИСЬ С ФАЗАНОМ В РАЗНЫЕ СТОРОНЫ

Особенно волнительно, если бродишь внутри один. Поезд как будто живой: что-то трещит или колышется внутри. А еще составы, брошенные людьми, начали обживать птицы, кошки и другие животные. Из одного вагона, когда я подошел, выпрыгнул здоровый фазан. Мы с ним разбежались в разные стороны от удивления.

В тамбуре вагона когда-то стояли и наслаждались путешествием пассажиры

В тамбуре вагона когда-то стояли и наслаждались путешествием пассажиры

Фото: Артур СЕЛИМОВ

На соседних путях есть еще несколько вагонов вместе с тяговым составом. Тот уже полностью проржавел, а двери внутрь заколочены, так что попасть внутрь мне не удалось.

Пути выглядели заброшенными, но, оказалось, это не так. Я очень удивился, когда рядом с вагонами прошел электровоз. Так что нужно быть предельно аккуратным и не устраивать «пикники» и «передышки» на рельсах.

Многие вагоны уже обжили птицы и грызуны

Многие вагоны уже обжили птицы и грызуны

Фото: Артур СЕЛИМОВ

Лучше всего идти в путешествие с компанией. Конечно это будет не так волнительно, как в одиночку, но зато - безопаснее. Мне попадались по пути стаи собак, они давно уже приметили себе эту территорию и явно считают ее своей. На толпу людей они может и не нападут, а одиночку вполне себе могут окружить.

От некоторых вагонов остались только деревянные скелеты

От некоторых вагонов остались только деревянные скелеты

Фото: Артур СЕЛИМОВ

В совсем обветшалые вагоны заходить не нужно, там стены и потолок держатся на «честном слове». А в остальном поход к поезду - это увлекательное приключение куда хочется вернуться еще раз.

рельсы кажутся заброшенными но по ним все еще ходят ремонтные составы

рельсы кажутся заброшенными но по ним все еще ходят ремонтные составы

Фото: Артур СЕЛИМОВ

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