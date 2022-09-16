Ростов и киргизский Ош подписали Протокол о намерениях дружбы и сотрудничества

В Ростове живут около трех тысяч киргизов. Фото: сайт администрации города

В пятницу, 16 сентября, в донской столице прошла встреча с официальной делегацией города Ош Киргизской Республики, где был подписан протокол о намерениях дружбы и сотрудничества между городом Ростовом-на-Дону и городом Ош. Гостей приветствовал глава администрации Ростова Алексей Валентинович Логвиненко.

НАЧАЛО ДРУЖБЫ

С приветственным словом к присутствующим обратились также председатель городской Думы – глава города Ростова-на-Дону Зинаида Васильевна Неярохина и вице-мэр города Ош Жасур Махмудовича Азимов. Председатель Гордумы Ростова и вице-мэр города Ош в торжественной обстановке подписали Протокол.

- Уверен, подписание Протокола между Ростовом-на-Дону и городом Ош о намерениях дружбы и сотрудничества положит начало совместной работе, направленной на поддержание добрососедства и конструктивного взаимодействия, - отметил Алексей Валентинович.

3 ТЫСЯЧИ КИРГИЗОВ - РОСТОВЧАНЕ

Сегодняшний Протокол был подписан неслучайно. Ростовская городская киргизская национально-культурная автономия «Киргизия-Дон» была образована еще в 2007 году, ее возглавляет президент Курманбек Карыбекович Абдылдаев. За активную работу за сохранение межнационального мира в донской столице он был награжден знаком отличия за заслуги перед городом Ростовом-на-Дону и Благодарностью главы администрации.

На сегодня членами киргизской национально-культурной автономии являются 250 человек, а по данным всероссийской переписи населения 2021 года в Ростове-на-Дону живут три тысячи киргизов.

Члены автономии не забывают своих традиций и знакомят с ними соседей-ростовчан. Ежегодно проводят праздники, такие как Новруз-байрам, Дни культуры киргизского народа, концерты народных артистов из Кыргызстана. В день рождения писателя Чингиза Айтматова проходят показы бесплатного кино, выставки и конференции.

ОБЪЕДИНЯЯ НАРОДЫ ДОНА

Сохраняют народную память и у молодых: спустя год после основания автономии при ней были созданы народный ансамбль «Комуз», футбольная команда «Киргизия Дон», и команда КВН «Манас».

А чтобы лучше понимать традиции земли, где они живут, члены Киргизской автономии возят учеников школы № 105 в станицу Старочеркасскую для приобщения к Донской казачьей культуре. Да и все важные события в этой школе проходят при поддержке автономии «Киргизия-Дон», а школьной библиотеке подарили более 50 книг художественной литературы.

Кроме того, ростовская автономия «Киргизия-Дон» считает своим долгом сотрудничать с органами власти, национальными объединениями и землячествами, чтобы сохранять добрые отношения с соседями на Дону. И, конечно, поддерживает связь с другими киргизскими общинами на территории России и сотрудничает со страной, чью культуру бережно хранит, - Киргизией.

НАША СПРАВКА

Ош – второй по численности населения город Киргизии после Бишкека, крупнейший город юга страны, официально именуемый «южной столицей». Это город республиканского подчинения, административный центр Ошской области. Расположен на юге Киргизии в 300 км к юго-западу от Бишкека, в 700 км по автодороге М43, у самой границы с Узбекистаном.

Город расположен в восточной части Ферганской долины у выхода реки Ак-Буура (Акбура) из предгорий Алайского хребта, на высоте от 870 до 1110 метров над уровнем моря.