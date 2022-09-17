Алексей Логвиненко: «Ростов сохранил предпринимательскую жилку от первых купцов»

Гости праздника увидели Ростов таким, каким он был 120 лет назад. Фото: сайт администрации города

Дух присущего Ростову-на-Дону купечества смогли ощутить жители и гости донской столицы в День города, 17 сентября. В Соборном переулке - от Соборной площади до Большой Садовой улицы - прошел Первый Международный фестиваль купечества имени А.П. Чехова «В городском саду».

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКАЯ ЖИЛКА РОСТОВА

- Ростову 273! – обратился с поздравлениями к жителям донской столицы глава администрации Ростова-на-Дону Алексей Логвиненко. - И за свою историю он сохранил в себе все лучшее - предпринимательскую жилку от первых купцов, индустриальный потенциал советского периода, а также культуру и традиции всех народов, проживающих в городе!

По словам главы ростовской администрации, Первый международный фестиваль купечества «В Городском саду» подарил горожанам и гостям донской столицы не просто заряд веселья, бодрости и энергии купеческого Ростова, но и возможность прикоснуться к истории любимого города.

На аллеях парка Горького в этот день можно было наблюдать все многообразие культур, оказавших непосредственное влияние на становление нашего города. И, конечно, через весь фестиваль прошло творчество и мысли великого писателя Антона Павловича Чехова.

РОСТОВСКИЕ КУПЦЫ ВСТРЕЧАЛИ ГОСТЕЙ

Встречали гостей на Соборной площади колоритные персонажи ростовских купцов-меценатов Василия Ивановича Асмолова и Елпидифора Трофимович Парамонова. Именно они стали проводниками мероприятия, показав гостям донской столицы, чем богат и славен Ростов-на-Дону.

Благодаря этим и многочисленным другим героям весь город словно перенесся в начало 20 века. Коробейники разносили стилизованный под эпоху свежий номер «Комсомольской правды», трактирщики зазывали гостей на булочки, коврижки, расстегай и чай с баранками. Многие посетители праздника были впечатлены запеченным осетром, представленным на ярмарке. А главу городской администрации заинтересовали старинные самовары. Такой богатый Ростовский базар!

В «Гостином дворе» дончан в День города встречали ходулисты, силачи и даже юные факиры с огромным питоном. А у Городского сада - сам городской голова Андрей Матвеевич Байков. Он много сделал для Ростова-на-Дону и с удовольствием поведал об этом всем участникам.

Было где разгуляться и в «Квартале мастеров». Здесь для горожан подготовили самые разные мастер-классы: столярное искусство, гончарный клуб, старинная игра «калечина-малечина», изготовление мыла с донскими травами, роспись по спилу дерева и красками по стеклу.

СТРАНЫ И РЕГИОНЫ - В ГОСТИ К НАМ

Специально на День города в Ростов приехали представители разных стран и городов. Участников официальных делегаций закружило в хороводе фестиваля «В Городском саду».

Во время фестиваля на сцене около Собора выступили творческие коллективы, прибывшие со всех городов России и из-за рубежа. Сухум, Гомель, Минск, Донецк Донецкой Народной Республики, Луганск и Краснодон Луганской Народной Республики, Индия, Ош, Пенза, Саратов, Ярославль и Анталия.

Важным моментом празднования Дня города Ростова стали крестный ход и богослужение на Соборной площади у памятника святителю Дмитрию Ростовскому.

- В год 270-летия Ростова мы заложили прекрасную традицию – начинать День города с молитвы о тех, кто созидал и строил донскую столицу все эти годы, подчеркнул Алексей Логвиненко. - Ростовчане – удивительные люди: радушные, сильные, смелые. С любовью и заботой они создавали город, который сегодня является столицей юга России. Ежедневными делами и трудами ковали они славу Ростова.