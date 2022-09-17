Алексей Логвиненко: «Спорт должен быть доступным для всех»

В этом году удача была на стороне команды администрации города. Матч закончился со счетом 1:6. Фото: сайт администрации Ростова

В честь Дня города в Ростове на стадионе «Арсенал» прошел традиционный матч между командой администрации города и «Ростовом-многонациональным». Посмотреть на поединок пришли как обычные любители футбола, так и начинающие спортсмены-футболисты. Ребята со своим тренером пристально наблюдали за ходом игры и даже старались профессионально комментировать.

Интерес к матчу подогревало и то, что в прошлом году в нем команда «Ростова-многонационального» смогла одержать победу, забив пенальти. В этот раз многие ждали ответной победы от футболистов администрации Ростова.

«ДО МАТЧА У НАС БЫЛО ТРИ ТРЕНИРОВКИ»

С первых минут игры фортуна была на стороне спортсменов команды администрации города. Один за другим футболисты забили два гола в ворота противника. Однако ответ «Многонациональных» не заставил долго ждать. Игроки вошли во вкус и забили свой первой гол на 27-й минуте. С этим счетом и ушли на перерыв.

А на трибунах в это время разразилась целая баталия. Болельщики двух команд устроили настоящее соревнование, кто лучше и красноречивей поддержит любимых игроков. «Давай, лови!», «Ростов, вперед!», - постоянно слышалось на трибунах. А некоторые даже сочинили четверостишье-кричалку, чтобы подбодрить игроков на поле.

Второй тайм начался с попыток «Ростова-многонационального» сравнять счет. Однако все они терпели поражение. На 48-й минуте третий гол забила команда администрации. Через десять минут последовал еще один. И счет игры стал 1:4 в пользу администрации. Последние минуты матча для игроков «Ростова-многонационального» стали самыми мучительными. Ребята до последнего пытались сравнять счет. Однако гол снова забила администрация. И в последнюю секунду Денис Браславский, игрок под номером 20 из команды администрации, поставил точку в матче. Игра закончилась со счетом 1:6.

- Сегодня былая хорошая, дружная игра. Правда, чуть-чуть несыгранная. У нас было три тренировки до этого, поэтому и результат не такой, какой ожидали. А так все прекрасно. Нет причин для расстройства, - говорит игрок «Ростова-Многонационального» Альберт Айвазян.

«ДЛЯ НАС ФУТБОЛ - ВИД СПОРТА НОМЕР ОДИН»

После игры наградил футбольные команды глава администрации города Алексей Логвиненко.

Награды получили и лучшие футболисты матча. В команде администрации лучшим был признан Станислав Хан, в сборной «Ростов-многонациональный» - Шаген Агаджанян. Лучшим бомбардиром матча стал игрок команды-победителя Максим Иванов, оформивший хет-трик.

- Бесспорно, сегодня победила дружба, несмотря на счет на табло. Напомню, в прошлом году по результатам пенальти сильнее оказался «Ростов-многонациональный», - напомнил Алексей Валентинович. - Игру принял обновленный муниципальный стадион «Арсенал». Спортсменам и любителям здорового образа жизни комплекс нравится,

По словам сити-менеджера, за последний месяц более полутора тысяч человек стали регулярно посещать новый стадион для занятий на Западном.

- И это то, ради чего мы работаем: создание комфортных условий для занятий спортом по месту жительства. Цель одна - спорт должен быть доступным для всех, - подчеркнул глава администрации. - Задачи по развитию спорта мы не уменьшаем, а, тем более, по развитию футбола. Для нас футбол – самый массовый вид спорта. Можно сказать, вид спорта номер один. И мы должны всячески поддерживать футболистов,

Но на этом власти останавливаться не собираются. Планы по модернизации футбольной инфраструктуры у города серьезные. Как минимум, в будущем году планируется обустроить два полноценных футбольных поля - на бульваре Комарова, на территории спортшколы № 13 - и несколько мини-полей. Кроме того, город выделил деньги на капремонт футбольного поля на Гребном канале «Дон».