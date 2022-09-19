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Общество19 сентября 2022 5:00

Любовь живет три года: истории ростовчанок, которые решили развестись спустя всего несколько лет после свадьбы

Ростовчанки рассказали, почему решили разорвать отношения спустя несколько лет брака
Александра КАКАСЬЕВА
Психолог расскажет, как сохранить любовь после трехлетней черты.

Психолог расскажет, как сохранить любовь после трехлетней черты.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Наверняка, каждая девочка мечтает выйти замуж один раз и на всю жизнь - ну вот прямо как в фильмах. Сначала двое влюбленных в накрахмаленных нарядах идут к алтарю, чтобы в присутствии родных дать ту самую клятву «вместе и навсегда». А потом, лет так через 50, все обязательно должно завершаться хеппи-эндом. Ну это тот, где парочка седеющих старичков живет в двухэтажном доме с видом на море и каждые выходные нянчит розовощеких внуков-ангелочков. Никакой тебе бытовухи, грязных носков, и принудительных выходных у тещи на даче. В реальности же примерно каждая пятая история любви заканчивается разводом.

Журналисты «КП - Ростов-на-Дону» пообщались с ростовчанками, которые буквально через несколько лет после свадьбы решили распрощаться со статусом жены. Девушки откровенно рассказали, почему так сложно выбрать подходящего партнера, а также как штамп в паспорте меняет отношения, и что такое эмоциональная «бытовуха».

НИКАКИХ «ИНЬ» И «ЯНЬ» НЕ СУЩЕСТВУЕТ

Когда свадебная вечеринка подходит к концу, многие молодожены наивно полагают, что впереди их ждет увлекательное путешествие в мир романтики. Нет, ну а что? Парные луки, совместные фоточки в Сети, воскресный забег «поймай курицу по акции» и прочие радости семенной жизни. Но мало кто понимает, что за всем этим фасадом стоит большая работа, ведь выйти замуж проще простого, а вот сохранить союз - задачка не из легких. По статистике Росстата только в марте 2022 в Ростовской области количество разводов увеличилось аж на 26%, к лету на 2924 новых семей приходится 1793 тех, чьи лодки любви разбились о скалы недопонимания.

Так, случилось и с ростовчанкой Екатериной, которая решила подать на развод с мужем спустя всего четыре года семейной жизни.

– Наша история любви начиналась спокойно и размерено, собственно, это меня и очаровало, - признается девушка. - Мы с Пашей были абсолютно разные, и все вокруг то и дело твердили об этом, мол плохо все закончится, не существует никаких Инь и Янь. Но какая разница, что там говорят люди, когда ты влюблена и очарована? Уже сейчас понимаю, что те самые противоположности притягиваются только в молодости, а когда начинаешь взрослеть и развиваться, приходит осознание, что больше нет сил кого-то за собой тащить. Хочется, чтобы рядом был человек с такими же взглядами и отношением к миру, без этого будет беда.

Некоторые строят иллюзии о вечном блаженстве в браке.

Некоторые строят иллюзии о вечном блаженстве в браке.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

НИКУДЫШНАЯ ХОЗЯЙКА

По словам Екатерины, отношения с будущим мужем закрутились слишком быстро - молодые люди еще толком не успели другу друга узнать.

– Через два месяца общения стали жить вместе, еще через четыре он сделал предложение, а спустя полгода сыграли свадьбу. Еще до брака бывший муж говорил, что больше всего на свете не хочет, что я была похожа на его маму. Собственно, здесь и шансов не было - мы со свекровью очень разные, и поначалу это играло мне в плюс, но потом что-то пошло не так, - вспоминает Екатерина.

- Через год после пышной свадьбы родился ребенок, тогда казалось, что весь мир должен крутиться вокруг маленького чуда. Ну а как еще, ведь ему очень нужна наша любовь и забота? Родительский долг выполняли на твердые «5+», только вот про собственные отношения совсем забыли. А еще все чаще стала слышать от него фразы, мол никудышная из меня хозяйка. Тут не так сделала, там не этак, а вот у мамы лучше то, лучшее это. В такие моменты муженька напрочь забывал то, о чем сам же прочил еще перед свадьбой. Начались какие-то ссоры, скандалы - одним словом, ситуация в доме была не из приятных. Целый год пыталась как-то наладить связь, но Павел не хотел слышать и слушать, думал, что такое поведение — это нормальная часть семейной жизни, ну с кем ни бывает.

ДРУЖИТЬ ПОСЛЕ РАЗВОДА

Поняв, что дальше ничего не изменится, ростовчанка набралась смелости и объявила мужу, что хочет развестись.

– Перед тем, как принять такое серьезное решение, уехала «подумать» на две недели с ребенком на море. За это время точно поняла, что без мужа мне лучше, чем с ним. Самое время было сесть и спокойно все обсудить: старалась говорить без эмоций, сухо и по делу, мол не люблю тебя и жить вместе больше не хочу. Если честно, незадолго до этой беседы Паша и сам почувствовал, что происходит неладное, рассказывал, что видит, что мы друг от друга отдаляемся, но делать с этим ничего не хочет, мол нет желания, и все тут, - продолжает ростовчанка.

- При этом, когда услышал о разводе, в чат вошли гнев, разочарование, принятие. Сначала Пашка кричал, потом обвинял, что я предательница, и вообще, разрушаю семью. Все было на эмоциях, оскорблял, злился, извинялся, и так по кругу. Конечно же, просил дать второй шанс, но мне это уже было не нужно. Как могла, пыталась объяснить, что в течение года шансов было миллион, сама долгое время пыталась что-то сделать, и главное, нормально вести диалог, но бывший уходил от ответа. По инициативе Паши даже сходили к семейному психологу, его запрос был «принять развод», а мой «дружить после развода». Проведя несколько сеансов, опытный врач сразу сказала, что ему нужна индивидуальная терапия, а мне помощь специалиста вообще не нужна.

Есть теории, которые оправдывают остывшие спустя три года чувства.

Есть теории, которые оправдывают остывшие спустя три года чувства.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

- На удивление у меня не было страха перед разводом. Был момент неопределенности, ведь впереди ждет новая жизнь. И вообще развод — это не конец, потому что заканчиваются только семейные отношения, а вот дружеские и родительские можно, и даже нужно сохранить, - уверяет Екатерина. - Сейчас, спустя два месяца, мы можем более-менее общаться, ребенка как не делили, так и не делим. Бывший муж может приехать к сыну в любой момент, во время отпуска даже забирал Димку к себе. Плюс он полностью обеспечивает одеждой, едой, оплачивает коммуналку, а недавно даже оформили у нотариуса алиментное соглашение. Надеюсь, дальше получится поддерживать хотя бы приятельские отношения.

ПРИГЛАСИЛ НА ЧАЙНУЮ ЦЕРЕМОНИЮ И СДЕЛАЛ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

С похожей ситуацией столкнулась и ростовчанка Евгения, которая прямо сейчас находится в активной стадии развода.

– Увидела будущего мужа на сайте знакомств: симпатичный, профиль креативно подписал - решила действовать. Уже через пару дней перешли к переписке в WhatsApp, а потом и встретились. Даня покорил меня своим интеллектом: мог бесконечно говорить про теорию вероятности, созвездия, и философские смыслы книг Иммануила Канта. Целую неделю июня мы ходили на романтичные пикники у реки, сидели на последних рядах в кино и даже ходили в театр на мою любимую постановку. Спустя неделю пригласил меня на чайную церемонию, а в конце сделал предложение - и это спустя всего две недели знакомства, можно сказать и не знали друг друга. Возможно, именно поэтому так скоро и развелись.

ИЗ КОНФЕТНО-БУКЕТНОГО В АРМЕЙСКО-ПОЛЕВОЙ

По словам девушки, свадьбу удалось сыграть только через год, ведь буквально через неделю после предложения ее благоверного забрали в армию.

– Как приличная девочка, преданно его ждала, каждый месяц ездила с посылками аж за тысячу километров. В тот момент мы даже не успели пожить вместе, так вот конфетно-букетный перерос в армейско-полевой, - рассказывает Евгения.

- Через 12 месяц Даня наконец-то вернулся, и мы смогли расписаться. Пышного бала не устраивали - это была скромная студенческая свадьба без нарядов, кортежа и метрового торта. Тогда казалось, что все это неважно, ведь есть только наша любовь, и это главное. Первый год совместной жизни прошел на два города, то он хотел жить в родном Крыму, то снова менял стратегию, и мы паковали чемоданы в Ростов. Я видела, что муж никак не может определиться с работой, но всегда была рядом, поддерживала, как могла. И вот, накануне нашей первой годовщины Данька наконец устроился в банк, и мы окончательно переехали в Ростов. С точки зрения быта все было нормально, заранее обговорили, кто чем будет заниматься, и распределили бюджет. Сначала больше получал он, а потом я устроилась в салон мастером по маникюру, и заработок сравнялся.

Сохранять теплые и нежные отношения спустя годы - целое искусство.

Сохранять теплые и нежные отношения спустя годы - целое искусство.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

УЧИЛАСЬ НА ГЕОГРАФА, А ДЕЛАЕТ НОГОТОЧКИ

По мнению ростовчанки, первые проблемы пары начались в тот момент, когда она стала зарабатывать больше.

– Даня бесился просто так, видно было, ему не нравится, что теперь основной добытчик в семье я. Ну а что поделать - надо же как-то выживать? Все эти претензии накапливались, но разговаривать он ни о чем не хотел, а потом в какой-то момент расслабился и стал вести себя совершенно иначе. Муж все чаще перестал помогать по дому, объясняя это сильной усталостью, но больше всего было больно от того, что я больше не чувствовала той моральной поддержки, что была раньше, - вспоминает дончанка.

- Любое мое решение подвергал сомнению, даже пытался стыдить за то, что работаю не по профессии, мол, а что же скажут люди: окончила геофак, а делает ноготочки. Понятное дело, что было очень больно, к этому добавились постоянные задержки на работе. То на час опоздает, то на два, в какие-то моменты просто не брал трубку. Но мои просьбы поговорить спокойно реагировал агрессией и уходил в другую комнату. Так, в какой-то из дней мы разругались, и дело дошло до разговоров про развод.

На нервах сказала ему, мол давай тогда все это закончим, а он спокойно ответил: «Да, я тоже об этом думал». В тот момент меня бросило в холодный пот: как мой некогда любимый муж так просто может оставить три года семейной жизни, а куда же делась вся любовь? Теперь пришлось уехать в родной Воронеж, а он остался в Ростове. Переписываемся в WhatsApp только по поводу нотариуса и прочих бюрократических бумажек. До сих пор пытаюсь осознать, как такое могло произойти.

МНЕНИЕ СПЕЦИАЛИСТА

«Влюбленность — это химическая реакция организма»

- Многие исследователи действительно рассматривают любовь, как химически процесс, который длится всего три года, - рассказывает психолог Полина Шаповалова. – Если рассматривать эту теорию всерьез, то тогда выходит, что отношения в паре нужно выстраивать не по принципу иллюзии о вечном блаженстве в браке, а опираясь на то, что крепкий союз и трепетное отношение можно создать только благодаря упорной работе.

Разумеется, когда человек влюблен, ему не хочется думать, что наши чувства это всего лишь какая-то генетически запрограммированная химическая реакция, уверяет психолог.

- Но биологи и нейробиологи считают именно так. Раньше люди создавали пары, потому что выживать и растить ребенка самостоятельно было практически невозможно. Но строить семью, руководствуясь инстинктом продолжения рода, оказалось слишком мало, хотелось чего-то еще, так вот и возникла влюбленность, - объясняет Полина Шаповалова.

- По мнению французского нейробиолога Люси Вигман, благодаря чувству влюбленности два взрослых человека восхищаются друг другом, а многие и вовсе идеализируют партнера. И все это вновь объясняется происходящими в мозгу химическими процессами. Как раз чувство влюбленности раньше и держало пару вместе. Однако, к трем годам ребенок становится более самостоятельным, и уже достаточно одного родителя для «выживания». Получается, задача продолжения рода, вроде как выполнена. Влюбленность сделала своё дело, - продолжает рассказ психолог.

ГАРАНТИЯ «ВЕЧНОЙ ЛЮБВИ»

- Еще одно любопытное исследование природы и химии любви проводила профессор антропологии университета Рутгерс в США Хелен Фишер в течение целых 30 лет, - продолжает эксперт. - В результате было выявлено две стадии нашего прекрасного чувства - романтическая любовь и длительная привязанность.

- С точки зрения нейробиологии они отличаются друг от друга. Когда завершается стадия романтической влюбленности, наш мозг переходит, скажем так, в штатный режим работы. То есть эмоциональная зависимость партнеров ослабевает, и на помощь приходит гормон окситоцин. Он то как раз и помогает преодолеть паре возникающие кризисы в отношениях. Возникает логичный вопрос, а где же его взять? Оказывается, в крови уровень этого гормона повышается, когда партнеры мирно и доверительно беседуют за ужином, целуются, ласкают друг друга, занимаются любовью.

Дело в том, что окситоцин помогает нашему телу расслабиться из-за стимуляции иммунной системы и замедления сердцебиения, - поясняет психолог. И таким образом, мы ощущаем глубинное чувство близости, привязанности и единения с партнером. Поэтому лучшей гарантией «вечности» любви будет сохранение и поддержания теплоты, уважительного отношения и нежности в отношениях друг к другу. Как считает юнгианский аналитик Роберт Джонсон: именно с этого момента и возникает подлинная любовь

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