Любовь живет три года: истории ростовчанок, которые решили развестись спустя всего несколько лет после свадьбы

Психолог расскажет, как сохранить любовь после трехлетней черты. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Наверняка, каждая девочка мечтает выйти замуж один раз и на всю жизнь - ну вот прямо как в фильмах. Сначала двое влюбленных в накрахмаленных нарядах идут к алтарю, чтобы в присутствии родных дать ту самую клятву «вместе и навсегда». А потом, лет так через 50, все обязательно должно завершаться хеппи-эндом. Ну это тот, где парочка седеющих старичков живет в двухэтажном доме с видом на море и каждые выходные нянчит розовощеких внуков-ангелочков. Никакой тебе бытовухи, грязных носков, и принудительных выходных у тещи на даче. В реальности же примерно каждая пятая история любви заканчивается разводом.

Журналисты «КП - Ростов-на-Дону» пообщались с ростовчанками, которые буквально через несколько лет после свадьбы решили распрощаться со статусом жены. Девушки откровенно рассказали, почему так сложно выбрать подходящего партнера, а также как штамп в паспорте меняет отношения, и что такое эмоциональная «бытовуха».

НИКАКИХ «ИНЬ» И «ЯНЬ» НЕ СУЩЕСТВУЕТ

Когда свадебная вечеринка подходит к концу, многие молодожены наивно полагают, что впереди их ждет увлекательное путешествие в мир романтики. Нет, ну а что? Парные луки, совместные фоточки в Сети, воскресный забег «поймай курицу по акции» и прочие радости семенной жизни. Но мало кто понимает, что за всем этим фасадом стоит большая работа, ведь выйти замуж проще простого, а вот сохранить союз - задачка не из легких. По статистике Росстата только в марте 2022 в Ростовской области количество разводов увеличилось аж на 26%, к лету на 2924 новых семей приходится 1793 тех, чьи лодки любви разбились о скалы недопонимания.

Так, случилось и с ростовчанкой Екатериной, которая решила подать на развод с мужем спустя всего четыре года семейной жизни.

– Наша история любви начиналась спокойно и размерено, собственно, это меня и очаровало, - признается девушка. - Мы с Пашей были абсолютно разные, и все вокруг то и дело твердили об этом, мол плохо все закончится, не существует никаких Инь и Янь. Но какая разница, что там говорят люди, когда ты влюблена и очарована? Уже сейчас понимаю, что те самые противоположности притягиваются только в молодости, а когда начинаешь взрослеть и развиваться, приходит осознание, что больше нет сил кого-то за собой тащить. Хочется, чтобы рядом был человек с такими же взглядами и отношением к миру, без этого будет беда.

Некоторые строят иллюзии о вечном блаженстве в браке. Фото: Михаил ФРОЛОВ

НИКУДЫШНАЯ ХОЗЯЙКА

По словам Екатерины, отношения с будущим мужем закрутились слишком быстро - молодые люди еще толком не успели другу друга узнать.

– Через два месяца общения стали жить вместе, еще через четыре он сделал предложение, а спустя полгода сыграли свадьбу. Еще до брака бывший муж говорил, что больше всего на свете не хочет, что я была похожа на его маму. Собственно, здесь и шансов не было - мы со свекровью очень разные, и поначалу это играло мне в плюс, но потом что-то пошло не так, - вспоминает Екатерина.

- Через год после пышной свадьбы родился ребенок, тогда казалось, что весь мир должен крутиться вокруг маленького чуда. Ну а как еще, ведь ему очень нужна наша любовь и забота? Родительский долг выполняли на твердые «5+», только вот про собственные отношения совсем забыли. А еще все чаще стала слышать от него фразы, мол никудышная из меня хозяйка. Тут не так сделала, там не этак, а вот у мамы лучше то, лучшее это. В такие моменты муженька напрочь забывал то, о чем сам же прочил еще перед свадьбой. Начались какие-то ссоры, скандалы - одним словом, ситуация в доме была не из приятных. Целый год пыталась как-то наладить связь, но Павел не хотел слышать и слушать, думал, что такое поведение — это нормальная часть семейной жизни, ну с кем ни бывает.

ДРУЖИТЬ ПОСЛЕ РАЗВОДА

Поняв, что дальше ничего не изменится, ростовчанка набралась смелости и объявила мужу, что хочет развестись.

– Перед тем, как принять такое серьезное решение, уехала «подумать» на две недели с ребенком на море. За это время точно поняла, что без мужа мне лучше, чем с ним. Самое время было сесть и спокойно все обсудить: старалась говорить без эмоций, сухо и по делу, мол не люблю тебя и жить вместе больше не хочу. Если честно, незадолго до этой беседы Паша и сам почувствовал, что происходит неладное, рассказывал, что видит, что мы друг от друга отдаляемся, но делать с этим ничего не хочет, мол нет желания, и все тут, - продолжает ростовчанка.

- При этом, когда услышал о разводе, в чат вошли гнев, разочарование, принятие. Сначала Пашка кричал, потом обвинял, что я предательница, и вообще, разрушаю семью. Все было на эмоциях, оскорблял, злился, извинялся, и так по кругу. Конечно же, просил дать второй шанс, но мне это уже было не нужно. Как могла, пыталась объяснить, что в течение года шансов было миллион, сама долгое время пыталась что-то сделать, и главное, нормально вести диалог, но бывший уходил от ответа. По инициативе Паши даже сходили к семейному психологу, его запрос был «принять развод», а мой «дружить после развода». Проведя несколько сеансов, опытный врач сразу сказала, что ему нужна индивидуальная терапия, а мне помощь специалиста вообще не нужна.

Есть теории, которые оправдывают остывшие спустя три года чувства. Фото: Михаил ФРОЛОВ

- На удивление у меня не было страха перед разводом. Был момент неопределенности, ведь впереди ждет новая жизнь. И вообще развод — это не конец, потому что заканчиваются только семейные отношения, а вот дружеские и родительские можно, и даже нужно сохранить, - уверяет Екатерина. - Сейчас, спустя два месяца, мы можем более-менее общаться, ребенка как не делили, так и не делим. Бывший муж может приехать к сыну в любой момент, во время отпуска даже забирал Димку к себе. Плюс он полностью обеспечивает одеждой, едой, оплачивает коммуналку, а недавно даже оформили у нотариуса алиментное соглашение. Надеюсь, дальше получится поддерживать хотя бы приятельские отношения.

ПРИГЛАСИЛ НА ЧАЙНУЮ ЦЕРЕМОНИЮ И СДЕЛАЛ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

С похожей ситуацией столкнулась и ростовчанка Евгения, которая прямо сейчас находится в активной стадии развода.

– Увидела будущего мужа на сайте знакомств: симпатичный, профиль креативно подписал - решила действовать. Уже через пару дней перешли к переписке в WhatsApp, а потом и встретились. Даня покорил меня своим интеллектом: мог бесконечно говорить про теорию вероятности, созвездия, и философские смыслы книг Иммануила Канта. Целую неделю июня мы ходили на романтичные пикники у реки, сидели на последних рядах в кино и даже ходили в театр на мою любимую постановку. Спустя неделю пригласил меня на чайную церемонию, а в конце сделал предложение - и это спустя всего две недели знакомства, можно сказать и не знали друг друга. Возможно, именно поэтому так скоро и развелись.

ИЗ КОНФЕТНО-БУКЕТНОГО В АРМЕЙСКО-ПОЛЕВОЙ

По словам девушки, свадьбу удалось сыграть только через год, ведь буквально через неделю после предложения ее благоверного забрали в армию.

– Как приличная девочка, преданно его ждала, каждый месяц ездила с посылками аж за тысячу километров. В тот момент мы даже не успели пожить вместе, так вот конфетно-букетный перерос в армейско-полевой, - рассказывает Евгения.

- Через 12 месяц Даня наконец-то вернулся, и мы смогли расписаться. Пышного бала не устраивали - это была скромная студенческая свадьба без нарядов, кортежа и метрового торта. Тогда казалось, что все это неважно, ведь есть только наша любовь, и это главное. Первый год совместной жизни прошел на два города, то он хотел жить в родном Крыму, то снова менял стратегию, и мы паковали чемоданы в Ростов. Я видела, что муж никак не может определиться с работой, но всегда была рядом, поддерживала, как могла. И вот, накануне нашей первой годовщины Данька наконец устроился в банк, и мы окончательно переехали в Ростов. С точки зрения быта все было нормально, заранее обговорили, кто чем будет заниматься, и распределили бюджет. Сначала больше получал он, а потом я устроилась в салон мастером по маникюру, и заработок сравнялся.

Сохранять теплые и нежные отношения спустя годы - целое искусство. Фото: Михаил ФРОЛОВ

УЧИЛАСЬ НА ГЕОГРАФА, А ДЕЛАЕТ НОГОТОЧКИ

По мнению ростовчанки, первые проблемы пары начались в тот момент, когда она стала зарабатывать больше.

– Даня бесился просто так, видно было, ему не нравится, что теперь основной добытчик в семье я. Ну а что поделать - надо же как-то выживать? Все эти претензии накапливались, но разговаривать он ни о чем не хотел, а потом в какой-то момент расслабился и стал вести себя совершенно иначе. Муж все чаще перестал помогать по дому, объясняя это сильной усталостью, но больше всего было больно от того, что я больше не чувствовала той моральной поддержки, что была раньше, - вспоминает дончанка.

- Любое мое решение подвергал сомнению, даже пытался стыдить за то, что работаю не по профессии, мол, а что же скажут люди: окончила геофак, а делает ноготочки. Понятное дело, что было очень больно, к этому добавились постоянные задержки на работе. То на час опоздает, то на два, в какие-то моменты просто не брал трубку. Но мои просьбы поговорить спокойно реагировал агрессией и уходил в другую комнату. Так, в какой-то из дней мы разругались, и дело дошло до разговоров про развод.

На нервах сказала ему, мол давай тогда все это закончим, а он спокойно ответил: «Да, я тоже об этом думал». В тот момент меня бросило в холодный пот: как мой некогда любимый муж так просто может оставить три года семейной жизни, а куда же делась вся любовь? Теперь пришлось уехать в родной Воронеж, а он остался в Ростове. Переписываемся в WhatsApp только по поводу нотариуса и прочих бюрократических бумажек. До сих пор пытаюсь осознать, как такое могло произойти.

МНЕНИЕ СПЕЦИАЛИСТА

«Влюбленность — это химическая реакция организма»

- Многие исследователи действительно рассматривают любовь, как химически процесс, который длится всего три года, - рассказывает психолог Полина Шаповалова. – Если рассматривать эту теорию всерьез, то тогда выходит, что отношения в паре нужно выстраивать не по принципу иллюзии о вечном блаженстве в браке, а опираясь на то, что крепкий союз и трепетное отношение можно создать только благодаря упорной работе.

Разумеется, когда человек влюблен, ему не хочется думать, что наши чувства это всего лишь какая-то генетически запрограммированная химическая реакция, уверяет психолог.

- Но биологи и нейробиологи считают именно так. Раньше люди создавали пары, потому что выживать и растить ребенка самостоятельно было практически невозможно. Но строить семью, руководствуясь инстинктом продолжения рода, оказалось слишком мало, хотелось чего-то еще, так вот и возникла влюбленность, - объясняет Полина Шаповалова.

- По мнению французского нейробиолога Люси Вигман, благодаря чувству влюбленности два взрослых человека восхищаются друг другом, а многие и вовсе идеализируют партнера. И все это вновь объясняется происходящими в мозгу химическими процессами. Как раз чувство влюбленности раньше и держало пару вместе. Однако, к трем годам ребенок становится более самостоятельным, и уже достаточно одного родителя для «выживания». Получается, задача продолжения рода, вроде как выполнена. Влюбленность сделала своё дело, - продолжает рассказ психолог.

ГАРАНТИЯ «ВЕЧНОЙ ЛЮБВИ»

- Еще одно любопытное исследование природы и химии любви проводила профессор антропологии университета Рутгерс в США Хелен Фишер в течение целых 30 лет, - продолжает эксперт. - В результате было выявлено две стадии нашего прекрасного чувства - романтическая любовь и длительная привязанность.

- С точки зрения нейробиологии они отличаются друг от друга. Когда завершается стадия романтической влюбленности, наш мозг переходит, скажем так, в штатный режим работы. То есть эмоциональная зависимость партнеров ослабевает, и на помощь приходит гормон окситоцин. Он то как раз и помогает преодолеть паре возникающие кризисы в отношениях. Возникает логичный вопрос, а где же его взять? Оказывается, в крови уровень этого гормона повышается, когда партнеры мирно и доверительно беседуют за ужином, целуются, ласкают друг друга, занимаются любовью.

Дело в том, что окситоцин помогает нашему телу расслабиться из-за стимуляции иммунной системы и замедления сердцебиения, - поясняет психолог. И таким образом, мы ощущаем глубинное чувство близости, привязанности и единения с партнером. Поэтому лучшей гарантией «вечности» любви будет сохранение и поддержания теплоты, уважительного отношения и нежности в отношениях друг к другу. Как считает юнгианский аналитик Роберт Джонсон: именно с этого момента и возникает подлинная любовь

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