Рыбак из Волгодонска за 70 тысяч рублей обещает научить ловить сомов-гигантов

В тайных местах рыбака ловится сом, весом под 50–80 килограммов. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Осенняя погода постепенно набирает обороты, а столбик термометра не оглядываясь убегает от градуса жары. Для донских рыбаков сейчас наступила настоящая «клевая» пора. В летнюю жару-то большинство рыбы уходило на дно, а вот в сентябре водные обитатели выплывают обратно.

Пока одни простодушные рыбаки-любители планируют, сколько улова принесут домой, другой их коллега из Волгодонска разработали целый бизнес-план.

На бесплатных досках объявлений не так давно появилось заманчивое предложение. Некий мужчина предлагает научить ловить огромных сомов и судаков. Да таких, что в рост с человеком будут. За свои умения в этом деле просит… 70 тысяч рублей. Решили созвониться с учителем рыбалки, чтобы узнать - что входит в прайс.

"ШИФРУЮСЬ ОТ ДРУГИХ РЫБАКОВ"

На звонок «золотой» рыбак ответил достаточно быстро.

- Да, есть такое. Рыбачим со всеми желающими на Цимлянском водохранилище. Это то самое редкое место на планете, где живут огромные сомы. И их тут немало. Хватит всем, - зазывает смекалистый рыболов. - Более этого, на Цимле есть места, где лично я бы не рискнул и купаться из-за гигантской рыбы.

Перед рыбалкой лучше выпить успокоительное. Фото: Иван ВИСЛОВ

Но не все так просто. Собеседник тут же добавил, что не во всех водах водохранилища ловится гигантская рыбка. Здесь тоже нужно знать определенные места.

- Место клева я не говорю своим клиентам-рыбакам до последнего. Везу их сразу на точку. Иначе найдутся умники, которые прознают и все - рыбе конец, - вздыхает собеседник. - Если честно, мне уже столько предложений поступало, раскрыть тайные места! Пришлось убрать свое предложение со многих рыболовных сайтов. "Шифруюсь" теперь на досках объявлений.

"И НАУЧУ, И НАКОРМЛЮ"

Если верить мужчине, то в его тайных местах ловится сом, весом под 50–80 килограммов. Но как бы не хотелось увезти гиганта домой, не получится, так как есть закон. Поэтому крупного сома рыбак ловит по принципу - «поймал отпустил». Забрать можно лишь рыбу, весом около 20 кило - на балык.

- У меня на берегу имеется морозильная камера. Рыбу можно будет заморозить до выезда домой, чтобы по дороге она не пропала, - говорит житель Волгодонска.

В стоимость дорого удовольствия включены снасти с приманкой, катер, на котором нужно добираться до потаенных мест, и топливо. А еще - проживание в комфортном доме на берегу и продукты питания из любого близлежащего магазина. Кстати, рыбак с коммерческой жилкой обещает приготовить уху и пожарить рыбу по особому рецепту.

- Рыбалка всегда затягивает. Постоянно хочется задержаться на водоеме подольше. Поэтому и предлагаю клиентам рыбалку на неделю или на несколько дней, - делится он.

"НА ВОДУ БЕЗ УСПОКОИТЕЛЬНЫХ НЕ ВЫХОДИМ"

Затяжная рыбалка, со слов собеседника, является следствием ветреной погоды на Цимлянском водохранилище. Когда ветер дует со скоростью более пяти метров в секунду, мужчина на воду не выходит. А клиентов просит незадолго до рыбалки выбирать два-три безветренных дня.

Высокую стоимость рыбацкой услуги дончанин объясняет мощным выбросом адреналина в кровь во время лова.

- Рыбалка на сома, это вам не на щучку с судачком. Без успокоительных на воду не выходим, я не шучу. Когда видишь на эхолоте гигантского сома, когда он начинает тянуть вашу приманку в глубину, то пульс разгоняется, а руки трясутся в предвкушении сразиться с гигантом, - делится он.

После рыбалки мужчина обещает приготовить из улова вкусную уху. Фото: Николай ВАРСЕГОВ

К слову, 70 тысяч рыбак берет за два дня нахождения с клиентом на воде. В цену входит и видеосъемка. Собеседник говорит - это обязательно, чтобы и в памяти осталось, и самооценку поднять, и перед неудачником соседом-рыбаком похвастаться.

ЗАПИСЬ НА ГОД ВПЕРЕД

Кстати, со слов мужчины, ловля рыб-гигантов давно популярна по всему миру. Вот и он решил опробовать новый метод заработка.

- На самом деле у меня свой бизнес в Волгодонске. Но когда случилась пандемия, я испугался, что останусь совсем без денег. Вот и решил попробовать, - разоткровенничался мужчина на том конце провода.

Сейчас же рыболовное дело волгодонца встало на поток. А запись на этот год же закрыта.

- Свободные места есть только на март следующего года, - предупредил предприимчивый рыбак.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Каша, сало, чеснок и фруктовые приманки: Какую рыбу и на что лучше ловить, рассказал рыбак со стажем из Ростовской области

Секреты богатого улова раскрыл донской рыбак со стажем (подробнее)

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

Кроме удочки берет памятку и безмен: донской рыбак рассказал, как отдохнуть и не нарваться на штраф

Опытный рыбак рассказал, как и где ловить рыбу в Ростовской области, чтобы не нарушить закон (подробнее)