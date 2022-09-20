В Ростовской области музей под открытым небом «Тихий Дон» отметил свое пятилетие

Фото: предоставлено музеем «Тихий Дон»

В хуторе Старозолотовский Константиновского района Ростовской области в минувшие выходные прошло масштабное мероприятие, посвященное пятилетию со дня основания этнографического музея под открытым небом «Тихий Дон». Первый юбилей музея отметили на берегу Дона.

КИНОДЕКОРАЦИИ СТАЛИ МУЗЕЕМ

Фото: предоставлено музеем «Тихий Дон»

Основу экспозиций этнографического музея составляют казачьи курени, которые использовал во время съемок сериала «Тихий Дон» режиссер Сергей Урсуляк. Это дома семей Мелиховых, Астаховых и Коршуновых. После съемок его сопродюсер, донской меценат Али Узденов принял решение сохранить декорации и собрать предметы казачьего быта.

- Мы хотим сохранить культуру и историю казачьего Дона. Познакомить с бытом и традициями казаков молодое поколение. Показать, насколько интересная и насыщенная жизнь была раньше», - рассказал меценат Али Узденов.

Посетители юбилея музея увидели настоящую джигитовку. Фото: предоставлено музеем «Тихий Дон»

Бережно перевезенные с места съемок на верхнем Дону на средний Дон в Константиновский район и восстановленные объекты были капитально перестроены. В них расположились предметы культуры и быта донских казаков начала 20 века. Создатели этнографического музея под открытым небом «Тихий Дон» подарили современникам возможность посетить единственный в своем роде музей, уникальность и значимость которого трудно переоценить. Теперь это одна из ярких и самых интересных визитных карточек нижнего Дона.

ГЕРОИ «ТИХОГО ДОНА» НА ЮБИЛЕЕ

Именно поэтому в первом юбилее музея приняли участие как сам Сергей Урсуляк, так и актеры Полина Чернышова, Дарья Урсуляк, Александр Горбатов и Анастасия Введенская.

- Я с огромной нежностью вспоминаю ту работу с замечательными артистами, прекрасными людьми, с которыми мы встретились здесь на Дону, - отмечает режиссер. - Себе хочу пожелать бывать здесь, в Старозолотовском, чаще, чтобы любоваться местными красотами и невероятной энергетикой. В музее все сделано с такой любовью, что уезжать отсюда не хочется.

На праздник приехали главный режиссер и актеры сериала «Тихий Дон». Фото: предоставлено музеем «Тихий Дон»

Предметы культуры и быта донских казаков начала 20 века гармонично вписались в казачий хутор Старозолотовский и дали ему вторую жизнь.

- Уникальность нашего музея в том, что интерьеры его реальные, - рассказывает председатель попечительского совета музея Ирина Узденова. - Здесь можно присесть, выглянуть в окно, попробовать перемолоть муку, как это делали казачки. Прикоснуться к той жизни. Именно так и происходит погружение в то время.

Казачьи куреня стали экспонатами под открытым небом. Фото: предоставлено музеем «Тихий Дон»

КОНКУРС ВИНОДЕЛОВ

В день рождения музея Департамент потребительского рынка Ростовской области провел профессиональный дегустационный конкурс виноделов «Красностоп Золотовский». Комиссия экспертов определила лучшие образцы винодельческой продукции. Конкурс проводился по трем номинациям: «Лучшее вино «Красностоп», «Лучшее вино «Красностоп» купаж» и «Лучшее вино «Красностоп» выдержанное».

Место для конкурса выбрано неслучайно. Именно хутор Старозолотовский является родиной знаменитого на весь мир автохтонного винограда Красностоп золотовский.

- Здесь будет развиваться виноградорство и виноделие только исконно донских сортов. Уже высажено 50 гектаров, - отметил Али Узденов.

По результатам конкурса первое место в номинации «Лучшее вино «Красностоп» заняла винодельня «Ведерников», второе место — у «Шато де Талю» из Краснодарского края, третье место — у КФХ «Зареченский». В номинации «Лучшее вино «Красностоп» купаж» победа за КФХ «Молчанов», второе место — за КФХ «Зареченский», третье место — за компанией «Цимлянские вина». В номинации «Лучшее вино «Красностоп» выдержанное» победу одержала также винодельня «Ведерников», второе место завоевало ООО «Зена», третье место - «Цимлянские вина». Планируется, что конкурс виноделов «Красностоп Золотовский» станет традиционным и получит региональный охват.

Со сцены прозвучали слова поздравления музея с юбилеем. Фото: предоставлено музеем «Тихий Дон»

ЧТО СОБОЙ ПРЕДСТАВЛЯЕТ МУЗЕЙ «ТИХИЙ ДОН»

На территории хутора Старозолотовский гостей всегда ждет полное погружение в атмосферу казачьей жизни начала 20 века. Каждое строение здесь дополняет облик старинного казачьего хутора. Курени и заборы выкрашены в одной цветовой гамме, а полсотни жителей заботливо сохраняют и реставрируют аутентичные старинные дома, будто сошедшие с картинки.

Ежедневно здесь проводятся интерактивные экскурсии и мастер-классы для взрослых и детей. Работниками музея создан уникальный курс видеолекций о донских казаках. Для мастеров и художников построен выставочный павильон, проводятся пленэры и тематические мероприятия. Для размещения гостей предусмотрены большие гостевые дома, полностью оформленные в казачьем стиле, с настоящей печкой, антикварной мебелью, семикаракорской посудой и старинными предметами быта.

В музейном пространстве были представлены работы донских художников. Фото: предоставлено музеем «Тихий Дон»

Удивительная донская природа, лавандовое поле, виноградники и неспешный казачий быт превратили хутор в идеальное место для туризма. Поэтому в 2019 году хутор Старозолотовский приняли в Ассоциацию самых красивых деревень и городков России, а недавно присвоили ему вторую звезду. Хутор был отобран по тридцати критериям, главные из которых — это самобытность, красота, архитектура, внутреннее убранство и та забота, с которой все это было восстановлено.