Виноделие на Дону - 2022: объемы производства выросли в два раза, господдержка - на 30%, и будет заложено 100 гектаров виноградников

Хутор Старозолотовский — центр энологического туризма в донском регионе. Фото: сайт правительства Ростовской области

В Ростовской области на протяжении многих лет активно развивается виноделие. Донские казаки всегда знали толк в напитке. А где в регионе его делают лучше всего, узнали 17 сентября в хуторе Старозолотовском Константиновского района во время торжеств, посвященных пятилетнему юбилею этнографического музея под открытым небом «Тихий Дон».

- Мы собрались на первом юбилее этого удивительного музея - первого музея под открытым небом, где собраны исторические артефакты культуры и быта донских казаков одного из самых сложных периодов истории российского государства – гражданской войны, - отметил во время торжественной церемонии открытия первый заместитель губернатора Ростовской области Виктор Гончаров. - Этот музей можно назвать хранителем самой ценной реликвии — нашей истории и памяти, а также еще одной новой визитной карточкой нижнего Дона, точкой притяжения туристического интереса.

Основу экспозиций составляют курени-декорации, которые использовал во время съемок своей версии «Тихого Дона» режиссер Сергей Урсуляк, который также приехал на праздник.

ДОНСКОЕ, ЗНАЧИТ, КАЧЕСТВЕННОЕ

Кульминацией праздника стал первый дегустационный конкурс «Красностоп». Сегодня в Ростовской области есть 15 лицензионных производителей винодельческой продукции: восемь предприятий - «Цимлянские вина», «Миллеровский Винзавод», «Вилла Звезда», ДВХ «Эльбузд», «ЗеНа», «Танаис», «Янтарное», «Кантина» - и семь фермерских хозяйств - Губин И.В., Молчанов Н.В., Зареченский А.Е., Химичев Ю.Н., Сердюк Д.С., Мещаненко Л.И. и Журавлев А.И.

Восемь из них производят напитки из сорта «Красностоп Золотовский» и представили на суд экспертов свою продукцию. Эксперты определили лучшие образцы в номинациях: «Красностоп», «Красностоп. Купаж», «Красностоп. Выдержанное».

- Местные сорта лучше всего раскрываются в родном им географическом регионе, поскольку они идеально приспособлены к его почвам и климату. Существует несколько теорий происхождения этого уникального сорта, но мы с уверенностью можем сказать, что «Красностоп Золотовский» - олицетворение характера и отличительная черта Донского виноделия, - заметил Виктор Гончаров.

И есть хороший задел для производства на будущие годы. В этом году сбор винограда уже стартовал: ягоду убрали на 26 процентах площадей — более чем с 380 гектаров. Валовой сбор превышает уже две тысячи тонн при средней урожайности 54,7 центнера с гектара. По прогнозам, урожай ожидается не ниже уровня прошлого года.

ПОКАЗАТЕЛИ НА РЫНКЕ

За восемь месяцев 2022 года произведено почти 259 тысяч декалитров – это примерно 3,7 миллиона бутылок - это в два раза больше, чем в прошлом году.

Реализация продукции донских производителей за восемь месяцев текущего года составила 3,5 миллиона бутылок, а это в два раза больше, чем в январе-августе 2021-го.

За пределы донского региона было отправлено три миллиона бутылок напитка. В Ростовскую область за этот же период завезли всего 547 тысяч бутылок.

Таким образом розничные продажи выросли на 27 процентов, что стало хорошим показателем в сравнении с прошлым годом.

ИТОГИ КОНКУРСА

Эксперты продегустировали 18 образцов напитка из уникального донского автохтонного сорта винограда «Красностоп Золотовский», в том числе купажные.

Первое место в категориях «Красностоп» и «Красностоп выдержанное» получила «Винодельня Ведерниковъ». В номинации «Красностоп. Купаж» победу одержала продукция фермерского хозяйства Н.В. Молчанов.