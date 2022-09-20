Полиция проверит видео, где женщины напали на школьницу на детской площадке в Таганроге

Автор видео утверждает, что женщины подняли руку на ребенка и повалили на асфальт. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В соцсетях дончане активно обсуждают видео нападения женщин на школьницу на детской площадке. Кадры, снятые якобы накануне вечером, появились в одном из пабликов Таганрога 17 сентября.

- Что мы хотим от детей, если сами пьяные мамы участвуют в драке, бьют детей, хотя это статья! - возмутилась автор ролика.

Как уточнила женщина, которая разместила видео в городской группе, ЧП произошло на детской площадке в районе пересечения улиц Ломоносова и Театральной.

В обсуждении к посту автор ролика утверждает, что конфликт начался между взрослыми, а потом под руку попал ребенок. На снятых кадрах видно, как девочку сбивают с ног, и ребенка начинают бить. Присутствовавшая компания начала драку разнимать. А голос молодого парня за кадром озвучивал ехидные комментарии.

Видео набрало почти 900 комментариев и до глубины души возмутило горожан.

- Там постоянно малолетки собираются и курят, маты кругом. Поэтому редко там в последнее время гуляем, - пожаловалась таганроженка.

Судя по кадрам, кто-то пытался разнять драку, а кто-то ехидно комментировал. Фото: группа "Мой Таганрог" ВКонтакте

- Вчера вышла из подъезда, чтобы дойти до машины с ребенком на руках, и увидела сначала девочку в крови, а потом толпу «деток» которая выходила из темноты. Я уже начала расценивать это как угрозу в свою сторону и сторону своего ребенка! Знаю этих «деток», у них в руках могли быть и ножи, и биты, и петарды, - поделилась местная жительница.

Некоторые читатели выразили сомнения в том, что видео было снято в Таганроге.

- На сказку похоже. Во-первых, пост с фейковой страницы, во-вторых, такой сценарий только подросток придумает, - предположил подписчик.

Связаться с автором ролика не вышло — она удалила свой аккаунт в соцсети. В «КП — Ростов-на-Дону» обратились за официальным комментарием в пресс-службу Главного Управления МВД по Ростовской области.

- По факту публикации в СМИ проводится проверка, - уточнили в донском главке.

Мы будем держать вас в курсе событий, когда появятся подробности произошедшего.

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