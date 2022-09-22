«Главное не бояться и брать ответственность в свои руки!»: как господдержка помогает открыть дело своей мечты

Фото: из архива Анастасии Акуловой

На пути начинающего предпринимателя может возникнуть много разных сложностей. Это и отсутствие необходимого капитала, и незнание юридических тонкостей, и даже простое неверие в себя. И зачастую именно последнее обстоятельство мешает больше всего. Анастасия Акулова долго сомневалась в своих силах, откладывала и не могла решиться. Теперь же у нее свой кабинет психолога, а свои прежние сомнения она считает глупыми и ненужными.

Анастасия получила высшее образование по специальности «Психология», но в какой-то момент пришла к выводу, что для комплексной помощи клиентам необходимо освоить и другие направления, связанные с личностным ростом и развитием.

- У каждого человека есть свои индивидуальные особенности, и для меня важно, чтобы человек получил качественный продукт. Я стараюсь не просто давать консультации, а проводить большую работу с личностью, - пояснила Анастасия. - Поэтому я решила расширить свою психологическую деятельность. И теперь, когда я вижу результаты своих клиентов, меня это очень сильно вдохновляет.

Когда встал вопрос о получении официального статуса предпринимателя, Анастасия сразу выбрала специальный налоговый режим.

- Для открытия ИП у меня не такая масштабная деятельность. А статус самозанятого как раз подходит лучше всего. Это легко, удобно. При этом намного меньше заморочек и очень просто с налогами.

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА

В центре «Мой бизнес» Анастасии Акуловой предложили помощь в проведении фотосессии и создании качественного контента, что помогло ей привлечь новых клиентов.

- Для продвижения личного бренда в социальных сетях просто необходимы качественные рилсы, красивая фотосессия. Для начинающего специалиста выделить 10 000 на эти цели достаточно тяжело. Очень хорошо, что есть такие центры поддержки, которые помогают самозанятым и ИП работать над брендом, привлекают профессионалов, помогают создать привлекательный контент, - поделилась Анастасия.

ПОМОЩЬ НУЖДАЮЩИМСЯ

Помимо основной деятельности, Анастасия Акулова широко участвует в различных благотворительных программах. Она консультирует на анонимной основе женщин, пострадавших от домашнего насилия, помогает мамам детей с особенностями развития. В рамках социального контракта она регулярно дает бесплатные консультации. Благодаря этому также получила поддержку от государства на развитие кабинета психолога.

- Всем начинающим я бы посоветовала не бояться, брать ответственность в свои руки и действовать! – сказала в завершение разговора Анастасия.

ПОДДЕРЖКА ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМ

В центрах «Мой бизнес» донским предпринимателям и самозанятым доступно льготное микрофинансирование Ростовского регионального агентства поддержки предпринимательства (АНО МФК «РРАПП») – в виде займа от 50 тысяч до 1 млн рублей со ставкой от 1% до 10% годовых на срок до 3 лет. Так, в рамках предложения "Универсальный" ставка при наличии залога составляет 8% годовых, а при поручительстве третьих лиц – 10% годовых.

- Наличие залогового обеспечения существенно влияет на процентную ставку, уменьшая ее по некоторым продуктам в два раза. Предметом залога может быть движимое имущество (автотранспорт - не старше 10 лет, спецтехника и грузовые автомобили - не старше 20 лет), оборудование, рыночной стоимостью не менее 200 тыс. рублей, зарегистрированное и находящееся на территории Ростовской области, а также коммерческая недвижимость, земельные участки коммерческого, промышленного назначения. Важно, что имущество должно быть исправно, без существенных повреждений, ликвидно, в собственности у залогодателя - заявителя или любого третьего лица, - отметила Яна Куринова, директор АНО МФК «РРАПП» - оператора центров «Мой бизнес» Ростовской области.

Центры «Мой бизнес» по инициативе губернатора Ростовской области открыты в шести городах - Ростове-на-Дону, Волгодонске, Таганроге, Шахтах, Новочеркасске, Миллерово. Помимо доступных финансов, в центрах можно получить и другие формы господдержки: бесплатные консультации по налогообложению, правовым вопросам, трудовому законодательству и т.д., подготовку бизнес-плана, формирование пакета документов на регистрацию бизнеса. Еженедельно здесь проводят бесплатные обучающие мероприятия и деловые события. Для производственных компаний предоставляют специальные виды услуг на условиях софинансирования до 80% затрат. К примеру, сертификацию продукции, маркетинговое продвижение и другое.

Отметим, что микрофинансирование и бесплатные услуги самозанятым оказываются в рамках реализации нацпроекта по поддержке малого и среднего предпринимательства при содействии Правительства Ростовской области и министерства экономического развития региона.

За более подробной информацией можно обращаться на телефон «горячей линии» центров «Мой бизнес» Ростовской области: 8(804)333-32-31, в онлайн-чат на сайте центра «Мой бизнес» и в социальные сети: «ВКонтакте» и Telegram-канале.

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