Голод, растяжки с лимонками и надежда на Россию: что увидели ростовские волонтеры в Донбассе

Максим Гелас рассказал о гуманитарных миссиях на Донбасс. Автор фото: пресс-служба ЗС РО

На фронте идет битва за братский народ Донбасса. Россияне тем временем вносят свою лепту в помощь жителям ЛДНР.

«МЫ С ЛНР НАВСЕГДА»

Так, депутат донского парламента от фракции «ЕР» Максим Гелас уже шесть месяцев подряд лично отвозит гуманитарную помощь жителям республик.

Во время брифинга, который состоялся в Ростове, Максим Гелас откровенно, без прикрас рассказал, как живут люди по ту сторону границы.

- Первая гуманитарная поездка была в Луганскую народную республику. К нам обратились коллеги, – депутаты из ЛНР, с просьбой о помощи, - начал спикер.

Книги и военную форму привез из ЛНР донской депутат. Фото: пресс-служба регионального отделения "ЕР"

В ЛНР людям практически нечего было есть. Они очень ждали крупы, консервы, макароны.

Тогда, в первую поездку, Максим Гелас с соратниками привез местным жителям 20 тонн гуманитарного груза.

Депутат пообщался с местными властями, с защитниками Донбасса, а еще посетил памятные объекты: Аллею памяти погибшим детям, Аллею славы, на которой нашли покой защитники родной земли.

- И тогда приняли решение – мы с ЛНР навсегда.

Снаряды и польские патроны, которые используют военные Украины, привез из ЛДНР депутат

КАК ПОД ОБСТРЕЛАМИ СПАСАЛИ ПЕНСИОНЕРКУ

За эти полгода, говорит Максим Гелас, было много того, о чем никогда уже не забыть. К примеру, однажды под обстрелами вывозили пожилую женщину.

Так вышло, что пенсионерка осталась в Мариуполе одна. Она не захотела покидать дом в то время, как ее родные - дочь, внучка и правнучка - эвакуировались в Пензу.

И вот женщины, потерявшие связь с бабулей, попросили местных депутатов помочь отыскать родственницу.

- Коллеги из Пензы вышли на нас и рассказали об этом, - пояснил Максим Гелас. – И мы вызвались помочь.

Отыскать женщину в Мариуполе было непросто. Но волонтеры справились с этой задачей. Следующий этап – ее транспортировка в Луганск.

В ЛНР под наблюдением врачей жительница Мариуполя провела две недели.

Когда стало очевидно, что пенсионерка окрепла и ее можно везти в Россию, сопровождать ее решил Максим Гелас.

Но во время эвакуации старушки ВСУ начали обстреливать территории ЛНР.

- Пришлось везти ее буквально под бомбежками, конечно, выбирали наиболее безопасные районы - на тот момент это были промзоны. Кстати, вывозили жительницу Мариуполя мы на БТРе, - продолжает Максим Гелас.

У этой истории оказался счастливый конец. Пенсионерка, пройдя через страшные испытания, наконец, воссоединилась с семьей.

Форма НАТО предназначалась для шестилетних детей. Фото: пресс-служба ЗС РО

ОСКОЛОК ОТ СНАРЯДА И ЧЕКА НА ПАМЯТЬ

Кстати, Максим Гелас за эти полгода получил хороший опыт выживания во время обстрелов. Однажды, пробираясь по грунтовке к очередному населенному пункту, машина с волонтерами попала под прицелы националистов.

- Когда проезжали Рубежное, были прилеты. Мы даже на память оставили осколки снарядов, - говорит спикер.

Максим Гелас пояснил, что украинцы целились не в их машину, а в российский БМП.

- Там как раз была распалага наших ребят, - уточнил депутат.

Был опыт у депутата и в разминировании.

- Мы как раз находились в одном из отдаленных поселков, и к нам подходит местный, говорит: хлопчики, еще туда бы съездить, - вспоминает депутат.

И так, по его наводке, машина гуманитарной миссии оказалась на проселочной лесной дороге.

Отметим, что с Максимом Геласом ехали местные депутаты, у которых солидный боевой опыт, ведь они столько лет жили под обстрелами ВСУ.

И их насторожило срубленное дерево.

- Стоп, тут что-то неладное, - сказал один их них.

Группа осторожно вышла из машины и увидела растяжку.

- На уровне головы висели лимонки, а дерево служило для ВСУ своеобразным знаком, предупреждающим об опасности, - вспоминает спикер.

В итоге депутаты из ЛНР ловко разминировали растяжку, а чеку от лимонки оставили на память.

- К сожалению, бывают и вот такие местные, по их наводкам действуют националисты. К счастью, таких – единицы. Абсолютное большинство населения рады тому, что Россия с ними, ждут референдума, - говорит Максим Гелас.

Детские книги сквозят ненавистью к русским. Фото: пресс-служба ЗС РО

ШКОЛА НЕНАВИСТИ

Кроме осколков от снарядов, привез Максим Гелас и детскую литературу: комиксы на качественной глянцевей бумаге, в аннотации указано – для детей четырех-пяти лет, а еще – учебники по военной подготовке.

Содержание этих пособий, изданных в 2012-2014 годах, говорит само за себя. Украинских детей готовили к войне с РФ долго и планомерно, прививали им ненависть к России с малых лет.

К примеру, в учебниках для старших классов подробно говорится о том, как подавать сигналы во время боевых действий, как прятаться от снарядов, собирать автомат и прочее.

«КАК УКРАИНА РАЗЛАГАЛА СВОИХ ДЕТЕЙ»

- Книги показывают наглядно, как Украина разлагала своих детей. Как промывала мозги тем, кто против нас воюет сейчас, тем, кто нас жутко, люто ненавидит. Теперь мы во многом понимаем, откуда такая злоба. К примеру, у «Единой России» была инициатива, в рамках которой были собраны тысячи книг для детей Донбасса. Это русские народные сказки, на которых воспитывались мы, наши дети. И в противовес – литература, на которой Украина воспитывала своих детей. Каждая страница буквально пропитана ненавистью к русским, - говорит депутат.

Также в руки к Максиму Геласу попала натовская форма, сшитая на ребенка возрастом пять-шесть лет.

- Летом россияне отправляют детей на море, а на Украине действуют такие программы, как «Бойскаут». Юноши и девочки надевают форму, учатся жечь костры, оказывать первую помощь и разбивать палатки в лесах. Сейчас наши солдаты сталкиваются с теми, кого с ранних лет готовили нападать на Россию, – сказал Максим Гелас.

Также спикер отметил, что, кроме прочего, оказывается помощь и военным, которые находятся на лечении в Южном окружном госпитале.

К примеру, председатель Законодательного собрания Ростовской области, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Александр Ищенко и руководитель партийной фракции в донском парламенте Владимир Ревенко неоднократно посещали госпиталь.

При их содействии уже проведен капитальный ремонт в части цокольного этажа хирургического корпуса, обновлена внутренняя отделка приемного отделения, установлены сплит-системы в палатах, выполнен монтаж входной группы и гардероба, заменены окна и внутренние двери. В обновленных помещениях установлены телевизор и диваны в зоне отдыха.