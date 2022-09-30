Офтальмологический центр СОКОЛ: «Наша стратегия - сделать доступной качественную медицинскую помощь рядом с домом, в удобном для пациента формате»

Фото: СОКОЛ

Офтальмологический центр СОКОЛ - современный медицинский центр, оказывающий полный спектр качественной офтальмологической помощи взрослым и детям. В своей работе стремится быть лидером в мире офтальмологии, делая достижения всего спектра высокотехнологичной помощи доступными для большего количества людей. Ежегодно в нем получают высококвалифицированную помощь более 43 000 пациентов, и проводится свыше 10 000 операций.

Лечение глазных заболеваний в центре проводится как у взрослых, так и у детей с 1-го месяца жизни.

НАПРАВЛЕНИЯ ЛЕЧЕНИЯ

В клинике СОКОЛ открыты отделения:

- Лечебно-диагностическое отделение

- Хирургическое отделение

- Отдел коррекции аномалий рефракции

- Детское отделение

В центре проводятся:

- Комплексная диагностика зрения взрослых и детей

- Хирургическое лечение катаракты

- Лазерная коррекция зрения

- Детская офтальмология

- Все виды окулопластической хирургии

- Витреоретинальная хирургия

- Лазерное и хирургическое лечение глаукомы

- Лазерное лечение патологии сетчатки

Фото: СОКОЛ

ПРЕИМУЩЕСТВА КЛИНИКИ

1. Значительный практический опыт - 17 лет успешной работы.

2. Самая быстро развивающаяся офтальмологическая сеть в Ростовской области — на период 2022 года открыто 9 филиалов.

3. Лидер по темпам роста микрохирургии на юге России, более 10 000 операций в год.

4. Доступность высокотехнологичной офтальмологической помощи жителям самых отдаленных районов области, а так же прилегающих территорий.

5. Оснащение клиники — более 1000 единиц высокоточного диагностического и хирургического оборудования лучших мировых производителей.

6. Высокопрофессиональные специалисты. Команда из 110 врачей и среднего медицинского персонала.

7. Пациентоориентированный сервис (единый информационный центр, помощь в подготовке к хирургическому лечению, индивидуальное сопровождение маломобильных пациентов, отсутствие очередей и другие условия для комфорта пациентов).

8. Нацеленность на гарантированный результат высокотехнологичной помощи исходя из индивидуальных потребностей каждого пациента.

9. Собственный образовательный центр инновационных медицинских технологий, который осуществляет повышение квалификации врачей-офтальмологов всей страны.

Фото: СОКОЛ

УНИКАЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

В центре установлено самое современное оборудование:

1. Биометр IOLMaster 700, ZEISS (Германия)

Оптический прибор для бесконтактного измерения структур глаза с использованием метода оптической когерентной томографии. Позволяет измерять индивидуальную кривизну задней поверхности роговицы при расчете оптической силы ИОЛ (искусственного хрусталика) благодаря технологии Total Keratometry. Данная технология дает максимально точные результаты, которые сводят к минимуму риск послеоперационных рефракционных «сюрпризов».

2. Диагностическая навигационная система VERION от компании Alcon (США) - автоматически передает все результаты измерений в операционную и подставляет их в соответствующие поля для ввода данных. Это позволяет повысить эффективность планирования операции и снизить вероятность ошибки при переносе данных.

Система VERION гарантирует:

- повышение клинической эффективности

- более точную имплантацию торических и мультифокальных ИОЛ

- обеспечение стабильности результатов хирургических операций

3. Оптический когерентный томограф SOCT Copernicus (REVO/REVO NX) от компании Optopol Technology (Польша)

Прибор существенно расширяет возможности диагностики патологии сетчатки, зрительного нерва, роговицы и склеры. Обеспечивает углубленный прижизненный анализ морфологических изменений структур глаза.

4. Система 3D визуализации NGENUITY от компании Alcon (США) Данная система позволяет значительно улучшить визуализацию во время хирургического вмешательства, обеспечивая хирургу многократное увеличение, лучший обзор и освещенность.

5. Диагностическое устройство WaveLight Oculyzer II Alcon, (США)

Обеспечивает бесконтактное измерение и анализ всего переднего сегмента глаза

Фото: СОКОЛ

КОМАНДА КЛИНИКИ

Команда клиники насчитывает более 300 сотрудников, из них 110 - это врачи и средний медицинский персонал.

Ведущие специалисты клиники — это врачи, пользующиеся авторитетом в профессиональном офтальмологическом сообществе, кандидаты наук, врачи высшей квалификационной категории.

В клинике ведут прием и проводят операции следующие узкие специалисты:

- катарактальный хирург

- рефракционный хирург

- глаукамотолог

- ретинолог (специалист по лечению патологий сетчатки)

- окулопластический хирург

- детский офтальмолог

- страбизмолог (специалист по лечению косоглазия)

Средний стаж врачей - 20 лет и более лет.

Фото: СОКОЛ

ИМИ ГОРДЯТСЯ:

Бурханов Юлай Кашифович – заместитель главного врача по хирургии, офтальмохируг, врач высшей категории.

Борисов Вячеслав Владимирович - заведующий отделом коррекции аномалий рефракции, врач первой категории, офтальмохирург, ведущий специалист клиники по лазерной коррекции зрения.

Акуз Марина Валентиновна - детский врач-офтальмолог, врач высшей категории, ведущий специалист клиники. Разработчик уникальных авторских программ аппаратного лечения.

Козлова Мария Ивановна - врач-офтальмолог высшей категории, лазерный офтальмохирург, кандидат медицинских наук

Хаммами Ильяс Хаммадиевич - врач-офтальмолог первой категории, офтальмохируг, специалист по лечению катаракты любой сложности

Соцкая Ирина Петровна - детский врач-офтальмолог, врач высшей категории, ведущий специалист клиники.

Хаджиева Мадина Рамзановна - врач-офтальмолог, высшей категории, кандидат медицинских наук, офтальмохируг.

Исакова Ирина Александровна — главный врач, офтальмохирург, врач высшей категории, кандидат медицинских наук.

Логвинова Инна Борисовна — заместитель главного врача по лечебной работе, офтальмохиург, врач высшей категории.

Вокова Елена Васильевна - заведующая клиническим подразделением в г. Батайске, детский врач-офтальмолог.

НАГРАДЫ КЛИНИКИ

1. Лидер по темпам роста микрохирургии на Юге России.

2. Самая крупная офтальмологическая сеть в Ростовской области — 9 филиалов.

3. Лучшая офтальмологическая клиника по рейтингу крупнейшего сайта отзывов России.

4. Бренд СОКОЛ является обладателем свидетельства на товарный знак от 27.01.2017.

5. В 2018 и 2019 годах центр получил награду «Лучшая офтальмологическая клиника» в проекте «Клиника года», организованном «Комсомольской правдой».

ПЛАНЫ НА БУДУЩЕЕ

Руководство и персонал офтальмологического центра планируют и далее продолжать придерживаться утвержденной стратегии развития - оказывать доступную качественную медицинскую помощь рядом с домом, в удобном для пациента формате. Для этого будут открываться новые клиники, что позволит «Соколу» достигнуть статуса крупнейшего офтальмологического центра регионального уровня, предоставляющего полный цикл специализированных услуг для взрослых и детей. Благодаря этому качественное лечение и экспертную диагностику смогут получить удаленные районы области и прилегающие территории.

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Офтальмологический центр СОКОЛ

Главный офис: г. Ростов-на-Дону, ул. Б.Садовая, 16

Филиалы в г. Ростов-на-Дону:

пер. Доломановский, 12 А, ул. Буйнакская, 2, пр. Стачки, 215

Филиал в г. Таганрог: пер. Б.Садовый, 13 к. 6

Филиал в г. Батайск: ул. Энгельса, 188

Филиалы в г. Волгодонск: ул. Черникова, 1В, ул. Морская, 116/22

Филиал в г. Каменск-Шахтинский: ул. Ворошилова, 147 В

График работы:

Пн-Пт.: 8:00 - 20:00

Сб.: 9:00 – 17:00

Вс.: Выходной

В филиалах график работы может отличаться, подробная информация на сайте клиники https://sokol-rostov.ru/.

VK https://vk.com/sokol.rostov

Telegram https://t.me/sokol_rostov

Офтальмологический центр СОКОЛ принимает участие в проекте «Клиника года – 2022». Проголосовать за медцентр можно по ссылке.