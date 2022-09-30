Медицинский центр «Семья»: «Наша миссия - качественно, безопасно и с заботой оказывать медицинские услуги!»

Фото: МЦ «Семья»

Медицинский центр «Семья» - это более 150 профильных специалистов, которые ежедневно придерживаются самых высоких стандартов качества лечения и обслуживания. Центр открылся в 2008 году, и на сегодняшний день, по мнению тех, кто хоть раз его посетил, является одним из лучших на юге России. За время своей работы он стал настоящим символом профессионализма. Благодаря этому и надежной репутации каждый год его посещают свыше 100 000 пациентов.

МЦ «Семья» постоянно внедряет новые технологии в лечении и диагностике, приобретает самое передовое оборудование, поддерживает непрерывный образовательный процесс своих специалистов на регулярной основе.

Широта и многогранность ассортимента медицинских услуг, современность технической оснащенности клиники, профессионализм и многопрофильность медицинского персонала - все это медицинский центр «Семья»!

НАПРАВЛЕНИЯ ЛЕЧЕНИЯ И ДИАГНОСТИКИ

Многопрофильный медицинский центр включает в себя услуги:

- поликлиники, круглосуточного и дневного стационара;

- лабораторной и инструментальной диагностики, эстетической медицины;

- программ check-up (от рождения и до 100 лет) и ПЦР диагностики COVID 19.

Фото: МЦ «Семья»

В клинике принимают как взрослых пациентов, так и детей. Здесь открыты такие отделения, как: терапевтическое, педиатрическое, хирургии и травматологии, эндокринологическое, кардиологическое, офтальмологическое, ЛОР, гинекологическое, УЗИ и функциональной диагностики, косметологии и пластической хирургии, лабораторной диагностики.

В круглосуточном и дневном стационаре есть отделение реанимации, а в самом медцентре отделение профилактической медицины.

Взрослым и детям в центре «Семья» доступна услуга «Чек-ап». Это означает, что пациенты могут за один день пройти полное обследование всех органов и систем. При этом они получат консультации всех специалистов, сопровождение индивидуального менеджера и питание в течение дня. Для будущих мам в центре доступен один из самых важных анализов - пренатальный скрининг на предрасположенность плода к опасным генетическим заболеваниям.

МИССИЯ КЛИНИКИ

В своей ежедневной работе руководство и персонал медицинского центра придерживаются следующих профессиональных правил:

- Находиться рядом с пациентом, когда требуется плановая, экспертная или неотложная медицинская помощь.

- Быть рядом в самые важные и ответственные моменты жизни.

- Помогать будущим родителям планировать появление на свет детей и наблюдать за ними, пока они растут.

- Качественно, безопасно и с заботой оказывать медицинские услуги!

Фото: МЦ «Семья»

ПРЕИМУЩЕСТВА КЛИНИКИ

- Лучшее оснащение операционных залов на Юге России.

- Проверенные эффективные методы диагностики, лечения и реабилитации.

- Собственная клинико-диагностическая лаборатория.

- Высокий профессионализм специалистов, подтверждённый российскими и международными сертификатами.

- Выезд врачей любой специальности на дом к пациентам.

- Программы ведения беременности и наблюдения детей от рождения до совершеннолетия.

- Широкий спектр современных аппаратов для проведения эстетических операций и косметологических процедур.

Фото: МЦ «Семья»

УНИКАЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Центр оснащен медицинским оборудованием экспертного класса. В том числе, здесь установлен уникальный VASER LIPO, единственный на Юге России. VASER липосакция - это ультразвуковая коррекция форм тела, которая бережно и атравматично удаляет жировые клетки без повреждений сосудов и окружающих тканей. Процедура также позволяет переместить ненужный жир из жировых ловушек в те места, где он необходим.

Фото: МЦ «Семья»

КОМАНДА КЛИНИКИ

В МЦ «Семья» работают более 150 врачей по 37 специальностям. Среди них: терапевты, педиатры, гинекологи, неврологи, гастроэнтерологи, кардиологи, ЛОРы, хирурги, аллергологи-иммунологи, эндокринологи, дерматологи, косметологи, пластические хирурги, врачи УЗИ и многие другие.

Ведут приёмы и проводят операции профессора, заслуженные врачи РФ, доктора и кандидаты медицинских наук, врачи высшей категории. Опыт работы медицинского персонала составляет от 10 до 37 лет.

Медицинский центр «Семья»

Адреса и контакты

344064, г. Ростов-на-Дону, ул. Дачная, д. 8.

344011, г. Ростов-на-Дону, пр. Буденновский, 61/12

Телефон: 8 (863) 223-17-77.

График работы:

пн.-пт.: с 8:00 до 20:00,

сб.: с 8:00 до 19:00,

вс.: выходной

Официальный сайт: www.mc-semya.ru

«Вконтакте»: https://vk.com/semyamc

«Telegram»: https://t.me/mcsemya

Медицинский центр «Семья» принимает участие в проекте «Клиника года – 2022». Проголосовать за медицинский центр можно по ссылке.