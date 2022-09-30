Медицинский центр «Семья»: «Наша миссия - качественно, безопасно и с заботой оказывать медицинские услуги!»

Фото: МЦ «Семья»
Медицинский центр «Семья» - это более 150 профильных специалистов, которые ежедневно придерживаются самых высоких стандартов качества лечения и обслуживания. Центр открылся в 2008 году, и на сегодняшний день, по мнению тех, кто хоть раз его посетил, является одним из лучших на юге России. За время своей работы он стал настоящим символом профессионализма. Благодаря этому и надежной репутации каждый год его посещают свыше 100 000 пациентов.
МЦ «Семья» постоянно внедряет новые технологии в лечении и диагностике, приобретает самое передовое оборудование, поддерживает непрерывный образовательный процесс своих специалистов на регулярной основе.
Широта и многогранность ассортимента медицинских услуг, современность технической оснащенности клиники, профессионализм и многопрофильность медицинского персонала - все это медицинский центр «Семья»!
НАПРАВЛЕНИЯ ЛЕЧЕНИЯ И ДИАГНОСТИКИ
Многопрофильный медицинский центр включает в себя услуги:
- поликлиники, круглосуточного и дневного стационара;
- лабораторной и инструментальной диагностики, эстетической медицины;
- программ check-up (от рождения и до 100 лет) и ПЦР диагностики COVID 19.
Фото: МЦ «Семья»
В клинике принимают как взрослых пациентов, так и детей. Здесь открыты такие отделения, как: терапевтическое, педиатрическое, хирургии и травматологии, эндокринологическое, кардиологическое, офтальмологическое, ЛОР, гинекологическое, УЗИ и функциональной диагностики, косметологии и пластической хирургии, лабораторной диагностики.
В круглосуточном и дневном стационаре есть отделение реанимации, а в самом медцентре отделение профилактической медицины.
Взрослым и детям в центре «Семья» доступна услуга «Чек-ап». Это означает, что пациенты могут за один день пройти полное обследование всех органов и систем. При этом они получат консультации всех специалистов, сопровождение индивидуального менеджера и питание в течение дня. Для будущих мам в центре доступен один из самых важных анализов - пренатальный скрининг на предрасположенность плода к опасным генетическим заболеваниям.
МИССИЯ КЛИНИКИ
В своей ежедневной работе руководство и персонал медицинского центра придерживаются следующих профессиональных правил:
- Находиться рядом с пациентом, когда требуется плановая, экспертная или неотложная медицинская помощь.
- Быть рядом в самые важные и ответственные моменты жизни.
- Помогать будущим родителям планировать появление на свет детей и наблюдать за ними, пока они растут.
- Качественно, безопасно и с заботой оказывать медицинские услуги!
Фото: МЦ «Семья»
ПРЕИМУЩЕСТВА КЛИНИКИ
- Лучшее оснащение операционных залов на Юге России.
- Проверенные эффективные методы диагностики, лечения и реабилитации.
- Собственная клинико-диагностическая лаборатория.
- Высокий профессионализм специалистов, подтверждённый российскими и международными сертификатами.
- Выезд врачей любой специальности на дом к пациентам.
- Программы ведения беременности и наблюдения детей от рождения до совершеннолетия.
- Широкий спектр современных аппаратов для проведения эстетических операций и косметологических процедур.
Фото: МЦ «Семья»
УНИКАЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
Центр оснащен медицинским оборудованием экспертного класса. В том числе, здесь установлен уникальный VASER LIPO, единственный на Юге России. VASER липосакция - это ультразвуковая коррекция форм тела, которая бережно и атравматично удаляет жировые клетки без повреждений сосудов и окружающих тканей. Процедура также позволяет переместить ненужный жир из жировых ловушек в те места, где он необходим.
Фото: МЦ «Семья»
КОМАНДА КЛИНИКИ
В МЦ «Семья» работают более 150 врачей по 37 специальностям. Среди них: терапевты, педиатры, гинекологи, неврологи, гастроэнтерологи, кардиологи, ЛОРы, хирурги, аллергологи-иммунологи, эндокринологи, дерматологи, косметологи, пластические хирурги, врачи УЗИ и многие другие.
Ведут приёмы и проводят операции профессора, заслуженные врачи РФ, доктора и кандидаты медицинских наук, врачи высшей категории. Опыт работы медицинского персонала составляет от 10 до 37 лет.
Медицинский центр «Семья»
Адреса и контакты
344064, г. Ростов-на-Дону, ул. Дачная, д. 8.
344011, г. Ростов-на-Дону, пр. Буденновский, 61/12
Телефон: 8 (863) 223-17-77.
График работы:
пн.-пт.: с 8:00 до 20:00,
сб.: с 8:00 до 19:00,
вс.: выходной
Официальный сайт: www.mc-semya.ru
«Вконтакте»: https://vk.com/semyamc
«Telegram»: https://t.me/mcsemya
Медицинский центр «Семья» принимает участие в проекте «Клиника года – 2022». Проголосовать за медицинский центр можно по ссылке.
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