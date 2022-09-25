Громкие звуки в небе над Новошахтинском прокомментировал донской губернатор Василий Голубев. Фото: телеграм-канал Василия Голубева.

Губернатор Ростовской области Василий Голубев прокомментировал инверсионные следы в небе над Новошахтинском и громкие звуки, которые слышали местные жители. Глава региона отметил, что опубликованная в различных телеграм-каналах информация ни что иное, как провокация.

С ЧЕГО ВСЕ НАЧАЛОСЬ

Утром в воскресенье, 25 сентября, в социальных сетях начали появляться сообщения о том, что около девяти часов утра в небе над Новошахтинском раздался громкий хлопок. Местные жители сразу же предположили, что, возможно, это сработала система ПВО.

В небе сразу после оглушающего грохота появились две белых дорожки. Так обычно выглядят следы от пролетающего самолета.

"ЭТО ПРОВОКАЦИЯ!"

Василий Голубев заверил, что все то, что видели и слышали новошахтинцы - это высотный полет самолета с переходом на сверхзвуковую скорость. А местные жители почему-то приняли его за работу средств ПВО.

- Кто-то по-прежнему пытается навязать нам панические настроения. Это провокация, - написал глава донского региона в своем телеграм-канале.

СНОВА ГРОМКИЙ ХЛОПОК

Ранее подобный случай уже происходил близ Таганрога. Там местные жители также рассказали, что около трех часов дня услышали громкий хлопок. Многие таганрожцы приняли его за звук взрыва. Но на деле все оказалось совсем не так.

Жители Таганрога услышали оглушающий грохот, от которого в домах задребезжали окна, а на машинах сработала сигнализация. Испуганные таганрожцы сразу стали предполагать все самое страшное.

- В разных районах слышали громкий, раскатистый звук, который многие приняли за грохот от взрыва. Причиной стал звуковой барьер - техническое явление, которое возникает в результате движения летательного аппарата на скорости равной либо превышающей скорость звука, - успокоил тогда местных жителей сити-менеджер Таганрога Михаил Солоницин.

Глава Таганрога призвал верить только проверенной информации из официальных источников. Он заверил, что в настоящее время нет никаких причин для паники.

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