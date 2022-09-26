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Авто26 сентября 2022 13:50

После поездки не осталось ни капли сомнений

Тестируем кроссовер Exeed VX в городских условиях
Артур СЕЛИМОВ
Тестируем кроссовер Exeed VX в городских условиях

Тестируем кроссовер Exeed VX в городских условиях

Фото: Артур СЕЛИМОВ

Последние несколько лет россияне все больше следят за успехами китайского автопрома. Каждый год рынок буквально будоражит от новинок, которые поражают даже самых искушенных и консервативных покупателей. Официальный дилер Еxeed в Ростове «Сокол - Моторс» пополнил модельный ряд новым полноразмерным кроссовером Exeed VX.

Сегодня мы решили испытать новый автомобиль в условиях города и выяснить, в чем заключаются его основные достоинства и какие опции могут порадовать будущих покупателей.

САМЫЙ БОЛЬШОЙ В СВОЕМ КЛАССЕ

Инженеры Exeed изготовили кузов из высокопрочной стали — из сплавов, которые используют при построении подводных лодок.

Инженеры Exeed изготовили кузов из высокопрочной стали — из сплавов, которые используют при построении подводных лодок.

Фото: Артур СЕЛИМОВ

Exeed VX проектировался автоконцерном как роскошный семейный кроссовер который подойдет как для городских поездок, так и для дальних путешествий. Именно поэтому автомобиль обладает солидной вместимостью, динамикой и комфортом. Его дизайнеры вдохновлялись космосом, поэтому кузов у внедорожника получился элегантным и мощным.

Exeed VX - один из самых больших внедорожников в своем классе. Таких результатов удалось достичь благодаря сверхдлинной колесной базе и пятиметровому кузову. Его ближайшие конкуренты - BMW X5 Mercedes GLE и Audi Q7. Длина автомобиля - 4,97 метров, ширина - 1,94 метра, высота - 1,788 метра, колесная база - 2,9 метра. Клиренс доведен до приличных 20 сантиметров, а короткие свесы обеспечивают хорошие углы въезда-съезда. В системе полного привода — муфта подключения задней оси.

На наш рынок автомобиль поставляется с 2-литровым наддувным бензиновым двигателем мощностью 249 лошадиных сил, который работает в паре с роботом с двумя мокрыми сцеплениями. Exeed оснащают адаптивным полным приводом.

ПРОСТОР И ФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ

Алексею очень понравилась система кругового обзора Exeed

Алексею очень понравилась система кругового обзора Exeed

Фото: Артур СЕЛИМОВ

Первое, на что обращаешь внимание, когда попадаешь в салон, - это удобная посадка. Автомобиль высокий и имеет внушительные габариты, но за рулем кажется, что это спортивный седан, а не внедорожник на семь мест. Производителю удалось создать максимально универсальный и практичный кроссовер, и в то же время сделать его заметным на дороге. Комфорт сочетается с ярким, брутальным дизайном и множеством опций для повседневной жизни.

Автомобиль уже имеет в базе зимний пакет, который включает дистанционный запуск двигателя, обогрев всех стекол и зеркал, руля, а также обогрев первого и второго рядов сидений. Чтобы пассажирам на третьем ряду было комфортно как и водителю, производители установили в салоне дополнительные дефлекторы обдува. Температуру в салоне можно настроить и с помощью консоли, которая находится на втором ряду.

Автомобиль имеет множество электронных помощников. В топовых комплектациях Exeed оборудован панорамной крышей, функцией массажа и вентиляции сидений. Отдельного внимания заслуживает интерьер: салон получился просторным и массивным. Все основные элементы защищены рояльным лаком, а подлокотники обтянуты высокопрочной кожей, которая сохранит свои свойства и первоначальный вид долгие годы.

ДИНАМИКА И УВЕРЕННОСТЬ НА ДОРОГЕ

Технические характеристики Exeed - это новый уровень в управлении кроссовера. Испытать внедорожник в городских условиях мы доверили Алексею Матвеенко - ресторанному промоутеру Ростовской области. Алексей часто путешествует по России с семьей, поэтому для него очень важно, чтобы автомобиль был просторным, но в то же время динамичным и безопасным.

Испытать внедорожник в городских условиях мы доверили Алексею Матвеенко.

Испытать внедорожник в городских условиях мы доверили Алексею Матвеенко.

Фото: Артур СЕЛИМОВ

В разработке участвовали крупнейшие автопроизводители, такие как Land-Rover и Jaguar, поэтому Exeed оснастили шасси от компании Benteler. Автомобиль не только уверенно ведет себя на бездорожье, но и прекрасно справляется на высоких скоростях. Подвеска адаптируется под стиль езды и может становиться как мягкой для преодоления неровностей на дороге, так и жесткой для спортивной езды.

Благодаря умному полному приводу система за доли секунды может оценить ситуацию и добавить крутящий момент на заднюю ось, если это необходимо. Адаптивный круиз-контроль и система помощи водителю ADAS четко сработает в любой, даже сложной, дорожной ситуации.

Отдельного внимания заслуживает просторный и массивный интерьер салона

Отдельного внимания заслуживает просторный и массивный интерьер салона

Фото: Артур СЕЛИМОВ

Автомобиль имеет настройки для трех типов езды: Eco, Normal и Sport. В последнем режиме Exeed становится более острым в управлении, скорости переключаются быстрее и на высоких оборотах. Крутящего момента вполне хватает, чтобы спокойно маневрировать при обгонах и резких стартах в городском потоке.

- Динамика действительно впечатляет, - поделился своими эмоциями Алексей, - автомобиль тянет буквально с низов, а это очень спасает в городском потоке, когда нужно быстро перестроиться. Подвеска хорошо схватывает все неровности, но в тоже время очень жестко держит дорогу.

ПОЛНЫЙ КОНТРОЛЬ НАД ДОРОГОЙ

Каждый водитель при вождении хочет иметь полный контроль над дорожной ситуацией.

Каждый водитель при вождении хочет иметь полный контроль над дорожной ситуацией.

Фото: Артур СЕЛИМОВ

Каждый водитель при вождении хочет иметь полный контроль над дорожной ситуацией. Алексею очень понравилась система кругового обзора Exeed. Четыре камеры, расположенные сзади, спереди и в боковых зеркалах, проецируют окружающую обстановку на массивный и яркий экран. Появление слепых зон в повороте или при перестроении сведены к минимуму. Система поможет водителю даже в туман и в темное время суток.

Адаптивный круиз-контроль позволяет двигаться в городском потоке со скоростью от 30 километров в час. Автомобиль способен информировать водителя в случае съезда с полосы или если сзади резко приближается другой транспорт.

ДОЛГОВЕЧНОСТЬ И НАДЕЖНОСТЬ

Инженеры Exeed изготовили кузов из высокопрочной стали — из сплавов, которые используют при построении подводных лодок. Двойная оцинковка всех элементов сделала детали устойчивыми к коррозии. Производитель настолько уверен в своих материалах, что дает гарантию семь лет на все кузовные элементы или 200 тысяч пробега.

ЧТО ПОНРАВИЛОСЬ БОЛЬШЕ ВСЕГО?

Комфорт сочетается с ярким, брутальным дизайном и множеством опций для повседневной жизни.

Комфорт сочетается с ярким, брутальным дизайном и множеством опций для повседневной жизни.

Фото: Артур СЕЛИМОВ

После тест-драйва наш приглашенный эксперт выделил основные преимущества, которые привлекли его внимание как потенциального покупателя.

- Поскольку я человек семейный, мне очень понравилось, что кроссовер оборудовали третьим рядом сидений, - говорит Алексей. - Так можно взять в поездку не только своих детей, но и знакомых. При этом в багажнике еще останется место для нескольких сумок.

Объем багажника при пятиместной конфигурации салона составляет 520 литров, а если сложить сиденья, то можно получить объем 2600 литров.

Третий ряд кресел в сложенном состоянии значительно увеличивают вместимость багажника.

Третий ряд кресел в сложенном состоянии значительно увеличивают вместимость багажника.

Фото: Артур СЕЛИМОВ

- Консоль регулировки температуры и обдува на заднем сиденье в сочетании с трехзонным климат-контролем тоже отличное решение. Это значит, что пассажирам сзади не будет жарко или холодно, - добавил участник тест-драйва. - Внедорожник просторный, но в то же время очень резвый. 2 литра может показаться мало на такую массу, но мотор уверенно тянет на любых оборотах, а коробка четко подстраивается под стиль вождения.

ЦЕНА ВОПРОСА

Цены на Exeed VX в Ростове начинаются от 4 300 000 рублей. Но она не окончательная, и специалисты в дилерском центре могут подобрать более выгодные условия покупки. Для клиентов действуют акции и скидки. Например, программа «Семейный автомобиль» дает выгоду при покупке в 150 тысяч рублей, а в трейд-ин можно сэкономить до 500 тысяч рублей.

На все модели Exeed действует беспроцентная рассрочка до 36 месяцев. А самое главное в нынешней ситуации то, что автомобили есть в наличии и проблем с поставками нет. Любой Exeed можно забрать прямо из салона уже через пару часов, причем независимо от цвета или комплектации.

Официальный дилер EXEED в Ростове-на-Дону

EXEED Центр Сокол Моторс, проспект Шолохова, 235

Тел.: +7(863)333-24-56

https://sokolmotors-exeed.ru/

VK: https://vk.com/exeed_sokolmotors

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