После поездки не осталось ни капли сомнений

Тестируем кроссовер Exeed VX в городских условиях Фото: Артур СЕЛИМОВ

Последние несколько лет россияне все больше следят за успехами китайского автопрома. Каждый год рынок буквально будоражит от новинок, которые поражают даже самых искушенных и консервативных покупателей. Официальный дилер Еxeed в Ростове «Сокол - Моторс» пополнил модельный ряд новым полноразмерным кроссовером Exeed VX.

Сегодня мы решили испытать новый автомобиль в условиях города и выяснить, в чем заключаются его основные достоинства и какие опции могут порадовать будущих покупателей.

САМЫЙ БОЛЬШОЙ В СВОЕМ КЛАССЕ

Инженеры Exeed изготовили кузов из высокопрочной стали — из сплавов, которые используют при построении подводных лодок. Фото: Артур СЕЛИМОВ

Exeed VX проектировался автоконцерном как роскошный семейный кроссовер который подойдет как для городских поездок, так и для дальних путешествий. Именно поэтому автомобиль обладает солидной вместимостью, динамикой и комфортом. Его дизайнеры вдохновлялись космосом, поэтому кузов у внедорожника получился элегантным и мощным.

Exeed VX - один из самых больших внедорожников в своем классе. Таких результатов удалось достичь благодаря сверхдлинной колесной базе и пятиметровому кузову. Его ближайшие конкуренты - BMW X5 Mercedes GLE и Audi Q7. Длина автомобиля - 4,97 метров, ширина - 1,94 метра, высота - 1,788 метра, колесная база - 2,9 метра. Клиренс доведен до приличных 20 сантиметров, а короткие свесы обеспечивают хорошие углы въезда-съезда. В системе полного привода — муфта подключения задней оси.

На наш рынок автомобиль поставляется с 2-литровым наддувным бензиновым двигателем мощностью 249 лошадиных сил, который работает в паре с роботом с двумя мокрыми сцеплениями. Exeed оснащают адаптивным полным приводом.

ПРОСТОР И ФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ

Алексею очень понравилась система кругового обзора Exeed Фото: Артур СЕЛИМОВ

Первое, на что обращаешь внимание, когда попадаешь в салон, - это удобная посадка. Автомобиль высокий и имеет внушительные габариты, но за рулем кажется, что это спортивный седан, а не внедорожник на семь мест. Производителю удалось создать максимально универсальный и практичный кроссовер, и в то же время сделать его заметным на дороге. Комфорт сочетается с ярким, брутальным дизайном и множеством опций для повседневной жизни.

Автомобиль уже имеет в базе зимний пакет, который включает дистанционный запуск двигателя, обогрев всех стекол и зеркал, руля, а также обогрев первого и второго рядов сидений. Чтобы пассажирам на третьем ряду было комфортно как и водителю, производители установили в салоне дополнительные дефлекторы обдува. Температуру в салоне можно настроить и с помощью консоли, которая находится на втором ряду.

Автомобиль имеет множество электронных помощников. В топовых комплектациях Exeed оборудован панорамной крышей, функцией массажа и вентиляции сидений. Отдельного внимания заслуживает интерьер: салон получился просторным и массивным. Все основные элементы защищены рояльным лаком, а подлокотники обтянуты высокопрочной кожей, которая сохранит свои свойства и первоначальный вид долгие годы.

ДИНАМИКА И УВЕРЕННОСТЬ НА ДОРОГЕ

Технические характеристики Exeed - это новый уровень в управлении кроссовера. Испытать внедорожник в городских условиях мы доверили Алексею Матвеенко - ресторанному промоутеру Ростовской области. Алексей часто путешествует по России с семьей, поэтому для него очень важно, чтобы автомобиль был просторным, но в то же время динамичным и безопасным.

Испытать внедорожник в городских условиях мы доверили Алексею Матвеенко. Фото: Артур СЕЛИМОВ

В разработке участвовали крупнейшие автопроизводители, такие как Land-Rover и Jaguar, поэтому Exeed оснастили шасси от компании Benteler. Автомобиль не только уверенно ведет себя на бездорожье, но и прекрасно справляется на высоких скоростях. Подвеска адаптируется под стиль езды и может становиться как мягкой для преодоления неровностей на дороге, так и жесткой для спортивной езды.

Благодаря умному полному приводу система за доли секунды может оценить ситуацию и добавить крутящий момент на заднюю ось, если это необходимо. Адаптивный круиз-контроль и система помощи водителю ADAS четко сработает в любой, даже сложной, дорожной ситуации.

Отдельного внимания заслуживает просторный и массивный интерьер салона Фото: Артур СЕЛИМОВ

Автомобиль имеет настройки для трех типов езды: Eco, Normal и Sport. В последнем режиме Exeed становится более острым в управлении, скорости переключаются быстрее и на высоких оборотах. Крутящего момента вполне хватает, чтобы спокойно маневрировать при обгонах и резких стартах в городском потоке.

- Динамика действительно впечатляет, - поделился своими эмоциями Алексей, - автомобиль тянет буквально с низов, а это очень спасает в городском потоке, когда нужно быстро перестроиться. Подвеска хорошо схватывает все неровности, но в тоже время очень жестко держит дорогу.

ПОЛНЫЙ КОНТРОЛЬ НАД ДОРОГОЙ

Каждый водитель при вождении хочет иметь полный контроль над дорожной ситуацией. Фото: Артур СЕЛИМОВ

Каждый водитель при вождении хочет иметь полный контроль над дорожной ситуацией. Алексею очень понравилась система кругового обзора Exeed. Четыре камеры, расположенные сзади, спереди и в боковых зеркалах, проецируют окружающую обстановку на массивный и яркий экран. Появление слепых зон в повороте или при перестроении сведены к минимуму. Система поможет водителю даже в туман и в темное время суток.

Адаптивный круиз-контроль позволяет двигаться в городском потоке со скоростью от 30 километров в час. Автомобиль способен информировать водителя в случае съезда с полосы или если сзади резко приближается другой транспорт.

ДОЛГОВЕЧНОСТЬ И НАДЕЖНОСТЬ

Инженеры Exeed изготовили кузов из высокопрочной стали — из сплавов, которые используют при построении подводных лодок. Двойная оцинковка всех элементов сделала детали устойчивыми к коррозии. Производитель настолько уверен в своих материалах, что дает гарантию семь лет на все кузовные элементы или 200 тысяч пробега.

ЧТО ПОНРАВИЛОСЬ БОЛЬШЕ ВСЕГО?

Комфорт сочетается с ярким, брутальным дизайном и множеством опций для повседневной жизни. Фото: Артур СЕЛИМОВ

После тест-драйва наш приглашенный эксперт выделил основные преимущества, которые привлекли его внимание как потенциального покупателя.

- Поскольку я человек семейный, мне очень понравилось, что кроссовер оборудовали третьим рядом сидений, - говорит Алексей. - Так можно взять в поездку не только своих детей, но и знакомых. При этом в багажнике еще останется место для нескольких сумок.

Объем багажника при пятиместной конфигурации салона составляет 520 литров, а если сложить сиденья, то можно получить объем 2600 литров.

Третий ряд кресел в сложенном состоянии значительно увеличивают вместимость багажника. Фото: Артур СЕЛИМОВ

- Консоль регулировки температуры и обдува на заднем сиденье в сочетании с трехзонным климат-контролем тоже отличное решение. Это значит, что пассажирам сзади не будет жарко или холодно, - добавил участник тест-драйва. - Внедорожник просторный, но в то же время очень резвый. 2 литра может показаться мало на такую массу, но мотор уверенно тянет на любых оборотах, а коробка четко подстраивается под стиль вождения.

ЦЕНА ВОПРОСА

Цены на Exeed VX в Ростове начинаются от 4 300 000 рублей. Но она не окончательная, и специалисты в дилерском центре могут подобрать более выгодные условия покупки. Для клиентов действуют акции и скидки. Например, программа «Семейный автомобиль» дает выгоду при покупке в 150 тысяч рублей, а в трейд-ин можно сэкономить до 500 тысяч рублей.

На все модели Exeed действует беспроцентная рассрочка до 36 месяцев. А самое главное в нынешней ситуации то, что автомобили есть в наличии и проблем с поставками нет. Любой Exeed можно забрать прямо из салона уже через пару часов, причем независимо от цвета или комплектации.

Официальный дилер EXEED в Ростове-на-Дону

EXEED Центр Сокол Моторс, проспект Шолохова, 235

Тел.: +7(863)333-24-56

https://sokolmotors-exeed.ru/

VK: https://vk.com/exeed_sokolmotors

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