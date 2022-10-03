В Ростове 705 семей получили ключи от квартир в двух новых домах экорайона «Вересаево»

Фото: пресс-служба ГК «ЮСИ»

В прошедшую субботу, 1 октября, в микрорайоне «Вересаево» 705 семей получили ключи от своих квартир в литерах 12/2 и 13/1. В связи с чем, застройщик, ГК «ЮгСтройИнвест», устроил для новоселов праздник с развлечениями для детей и взрослых.

Фото: пресс-служба ГК «ЮСИ»

Отметим, что новые дома выполнены на высоком уровне. Жильцы домов могут заметить качество строительства, начиная с порога. Дизайнерские холлы и бесшумный лифт впечатляют с первого взгляда. Все квартиры сданы с чистовой отделкой, в которую входят стяжка пола, штукатурка стен, электро- и сантехническая разводка. Также в каждой квартире установлено индивидуальное отопление. Что позволяет без особых трудностей переехать новоселам в новые квартиры в короткий срок.

Фото: пресс-служба ГК «ЮСИ»

Стоит сказать, что застройщик сдает дома вместе с благоустроенными дворами. В этот раз строители решили пойти дальше и вместе с новыми литерами подготовили масштабную аллею, знаковыми доминантами которой стали уникальные арт-объекты: огромные розовые фламинго, арки-фонтаны и большие цветы. Многие инсталляции не только впечатляют, но и имеют непосредственное практическое назначение. Например, кресла-тюльпаны, которые не только стильно выглядят, но и могут использоваться по своему прямому назначению. Так, в них удобно читать книгу, взятую из местной уличной библиотеки. На новой аллее успешно реализована концепция буккроссинга для жителей района.

Фото: пресс-служба ГК «ЮСИ»

Отметим, что застройщик экорайона обычно возводит микрорайоны, наполненные объектами социальной инфраструктуры. И «Вересаево» - не исключение. Местные новые дома расположены рядом со школой на 1434 места и детским садом-яслями.