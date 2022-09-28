Какие известные ранее ростовские заводы-призраки исчезли с карты Ростова-на-Дону

Ростовский историк рассказал о заброшенных заводах и фабриках. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Двадцатый, промышленный, век оставил ростовчанам немало действующих предприятий. Но много заводов ушло в небытие или было перестроено в склады, офисы или креативные кластеры. Карта промышленных предприятий донской столицы за век поменялась очень сильно.

Об этом рассказал автор проекта «На руинах» Василий Гриненко. Как оказалось, информацию об исчезнувших заводах и фабриках исследователь собирал по крупицам.

КАК СТРОИЛИСЬ РОСТОВСКИЕ ЗАВОДЫ

Василий Гриненко исследует заброшенные предприятия, садики и другие организации уже лет десять. Он вместе с друзьями путешествует, и все, что видит по пути, изучает, фотографирует, пытается найти информацию в интернете и у местных жителей. Активисты собирают рассказывают о «заброшках» своим читателям в тестовом или в видеоформате.

По словам историка, с 1860 по 1913 годы количество заводов в России, и в Ростове-на-Дону в частности, сильно увеличилось.

- На юге России, в Ростове и до Черного моря, горно-рудная промышленность на 90% принадлежала иностранцам, метало-обрабатывающая — на 42%, химическая — на 50%, - рассказывает Василий. - Таганрогский металлургический завод был основан французами и бельгийцами. Путешествуя в районе шахтерского города Гуково, исследователи выяснили, что многие шахты были заложены иностранцами на иностранный капитал. Но были и чисто российские предприятия.

РОСТОВСКИЙ ЖЕЛЕЗОБЕТОН

Как-то на месте одного из ростовских заброшенных ростовских заводов Василий Гриненко обнаружил на заводской пожарной части планшет с картой, на которой были указаны все предприятия и мастерские донской столицы. Как считает исследователь, она была сделана с тем расчетом, что можно как можно быстрее выехать на место воспламенения тушить пожар на другое предприятие.

- Там отметок было — немереное количество, - вспоминает Василий. - То, что я увидел в этом планшете, меня удивило. Там были предприятия, о которых я ни разу не слышал нигде. Но и после поиска какой-то информации, не нашел ничего. А когда приходил на эти места, то я не видел там никаких заводов. И это побудило меня сохранять историю этих предприятий.

Одна группа ростовских заводов, которые стал исследовать Василий - это заводы железно-бетонных изделий и конструкций. Такие предприятия в Ростове были по всему городу. В городе строились садики, школы, жилые дома, поликлиники и дороги. Поэтому и появлялись такие заводы. Некоторые из них работают до сих пор, некоторые — в руинах.

Когда-то в Ростове за нынешним торговым центром «РИО» существовал Кирпичный завод. Балка, которая идет по Нагибина около моста на Нансена, была еще больше разрыта, потому что там брали глину и материал для производства.

Чуть дальше Кирпичного завода находилась фабрика кассет RONEeS. Сейчас она тоже заброшена. Торговый центр частично расположился на территории этого завода. А на остальной части скоро появится новый жилой комплекс.

СТРОЙКА ЗАКОНЧИЛАСЬ - ЗАВОД УБРАЛИ

Были в Ростове и керамзитовые, и гипсовые, и шиферные заводы. Стройка «гремела», и для нее нужны были материалы. Про эти заводы почти ничего неизвестно, даже местные жители ничего не знают.

- Я нашел лишь фотографию Дома культуры при Гипсовом заводе, - поделился исследователь. - В интернете нашел только одну фотографию и сам сделал одну. Эти заводы ЖБИ часто ликвидировались еще в советское время, не только в 90-е годы. Так, строился ЖК в районе Зеленого острова на месте основанного еще до Революции бывшего Культиваторного завода. В итоге рядом со стройкой появился небольшой заводик. Так было удобно поставлять материалы для строительства. Стройка закончилась — завод убрали. Такая же практика была и в советское время.

«ЭЛЕКТРОАППАРАТ» И РОСТОВСКИЙ ЧАСОВОЙ

Также в Ростове на проспекте Нагибина действовал завод «Электроаппарат», который выпускал усилители «Орбита» и динамики. На предприятии выпускались, в том числе, гладильные доски и мебель.

- Был у нас в Ростове-на-Дон знаменитый Часовой завод, который выпускал знаменитые часы с ключиком, где было написано «Ростов-Дон», - рассказывает исследователь. - На многих первомайских демонстрациях можно было увидеть, как колонна от этого предприятия несли эти часы.

Как отмечает историк, Ростовский часовой завод выпускал также огромное количество будильников. Были среди них будильники, как сейчас бы сказали, из лимитированной серии, то есть приуроченные к какому-то событию.

Специалист уверен, что все эти изделия, как и товары, выпущенные на других советских предприятиях, сегодня могут стать экспонатами Музея истории города Ростова-на-Дону, рассказывающими о славной эпохе развития ростовского производства.

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