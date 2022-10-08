МРТ ПЛЮС РОСТОВ: «Мы обеспечиваем жителей города высококвалифицированной и технологичной диагностикой»

Фото: Центр экспертной диагностики МРТ ПЛЮС РОСТОВ

Центр экспертной диагностики МРТ ПЛЮС РОСТОВ - это многопрофильный медицинский центр, в котором жители Ростовской области могут пройти МРТ, КТ, УЗИ-исследования, сдать анализы, а также получить консультацию квалифицированных врачей-неврологов. Центр МРТ ПЛЮС РОСТОВ был открыт в 2021 году, став четвертым центром в сети. За время работы центра более 5000 пациентов получили качественную медицинскую помощь.

Основная миссия МРТ ПЛЮС РОСТОВ - сохранять, восстанавливать и улучшать здоровье пациентов, опираясь на современные стандарты медицинского сервиса, передовые технологии диагностики, а также высокую профессиональную компетенцию специалистов.

Фото: Центр экспертной диагностики МРТ ПЛЮС РОСТОВ

НАПРАВЛЕНИЯ ЛЕЧЕНИЯ И ДИАГНОСТИКИ

- МРТ-диагностика.

- СКТ-исследования.

- УЗ диагностика.

- Исследование биоматериала.

- Консультация невролога.

Фото: Центр экспертной диагностики МРТ ПЛЮС РОСТОВ

ПРЕИМУЩЕСТВА КЛИНИКИ

- Использование передовых технологий в диагностике - Работа специалистов с большим опытом - Забота о клиенте, как главный принцип работы - Современный комфортный центр с климат-контролем - Парковка под видеонаблюдением - Доступ для маломобильнх групп населения

В центре установлено самое современное оборудование: Philips Access СT – 32-срезовый аппарат КТ и Siemens Essenza 1,5 T – аппарат МРТ.

Фото: Центр экспертной диагностики МРТ ПЛЮС РОСТОВ

КОМАНДА КЛИНИКИ

Работа специалистов центра осуществляется только в команде. К каждому исследованию могут подключиться ВСЕ доктора ВСЕХ центров и в любой момент. Такой подход позволяет дать максимально возможное по уровню экспертности заключение по каждому исследованию.

В команду медицинского центра входят: врачи-рентгенологи, врачи ультразвуковой диагностики, врачи-неврологи. Все доктора центра имеют высшую категорию. Средний стаж докторов 15-25 лет.

Среди них можно отметить:

Демченко Николая Сергеевича – врача-рентгенолог в отделении МРТ в НМИЦ Онкологии в г. Ростове-на-Дону.

Столярчук Ольгу Евгеньевну - главного внештатного специалиста по рентгенологии департамента здравоохранения г. Шахты.

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Центр экспертной диагностики МРТ ПЛЮС РОСТОВ

344068, г. Ростов-На-Дону, ул. Погодина, дом, 83а

Сайт: https://mrtplus.ru/

График работы: С 8:00 до 20:00

Центр МРТ ПЛЮС РОСТОВ принимает участие в проекте «Клиника года – 2022». Проголосовать за центр можно по ссылке.