Как жена моряка из Батайска восемь месяцев пытается вызволить его из украинской «ловушки»

Батайский моряк не может попасть домой уже 9 месяцев. Фото: предоставлено героиней публикации.

Моряк из Батайска Василий Кандалов с января 2022 года находится на сухогрузном судне «Свирь» в порту судоремонтного завода около города Измаил Одесской области. По словам его жены Марии Кандаловой, всего «взаперти» там оказались 11 российских сухогрузов. Женщина рассказала корреспонденту «КП - Ростов-на-Дону», как она пытается вызволить своего любимого с территории Украины.

МОРЯКИ ОКАЗАЛИСЬ В ЗАПАДНЕ В ИЗМАИЛЕ

Тему задержанных в водах Украины судах весной текущего года освещали многие российские СМИ. В мае уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова сообщила об освобождении 11 членов экипажа сухогруза «Авангард» на Украине. Тогда же было сказано, что в Измаиле незаконно удерживают еще 60 моряков с семи российских судов: «Волго-Балт 193», «Волго-Балт 225», «Волго-Балт 244», «Омский-6», «Рондо», «Челси-4» и «Свирь», на котором работал батайчанин.

- Никто не знает, почему их не могут отпустить с судна, - вздыхает жена моряка. - Украина не дает комментариев по этому поводу. Им не дают ни статуса заложников, ни вообще никакого статуса.

На судне "Свирь" остаются еще российские моряки. Фото: предоставлено героиней рпубликации.

Как рассказывает Мария, ее супруг в 15 лет поступил в училище им. Седова в Ростове. Проучившись там четыре года, Василий сразу пошел в плавание. И вот уже на протяжении 12 лет он ходит на сухогрузе: четыре месяца - в море, четыре месяца - дома.

На корабле, который возит в основном пшеницу, рожь и рис, батайчанин работает вторым механиком. В свой очередной рейс Василий ушел 26 декабря. В городе Измаиле на судоремонтном заводе планировалось выполнить ремонт судна. Но после объявления СВО пограничники запретили кораблю «Свирь» покидать воды Украины.

- Питание у них, слава Богу, есть, - успокаивает женщина. - Московская компания им доставляет все продукты. Так понимаю, у нее в Измаиле заключен договор с общепитом. Связь по WhatsApp тоже, потому что они сразу купили себе украинские сим-карты.

ДОМА ОСТАЛИСЬ ДВА СЫНА

В Батайске своего папу дожидаются не только жена и друзья, но и два сына. Старшему — 11 лет, младшему - три года.

- Получается, девять месяцев они папу дома не видели, - вздыхает, сдерживая слезы, жена моряка. - Старший все понимает. Поскольку у нас есть связь, разлука переживается немножко легче. Если бы не было связи, мы бы, наверное, сошли с ума. Поэтому сейчас — как будто папа просто на работе.

Младшему сыну батайского моряка - 3 года. Фото: предоставлено героиней публикации.

По словам Марии, в судоходной компании тоже не могут ответить на ее вопросы, потому что не знают решения этой проблемы. В руководстве лишь обещают обменять моряков в скором времени. Пока зарплата сотрудникам судна «вроде как идет», свидетельствует женщина, которой муж пересылает деньги.

- Но, как я поняла, не все им выплатили, - считает Мария.

СЛЕДЯТ, ЧТОБЫ НИКТО НЕ СБЕЖАЛ

- Число моряков на судне «Свирь» постоянно проверяют. Пограничники приходят к ним два раза в день, - уточняет супруга Василия. - Их пересчитали, развернулись, ушли. Один парень сбегал... Это был матрос с соседнего теплохода. Говорят, он сошел с ума. Но его поймали в городе: не обидели, но вернули на теплоход и вызвали психиатра. Сейчас его обменяли.

Как рассказывает женщина, еще на соседнем теплоходе обменяли повара и старшего механика, у которого на протяжении четырех месяцев держалась высокая температура.

- Пограничники сами предлагали: напишите списки, кого вы хотите обменять в первую очередь, выберите тех, у кого серьезные проблемы со здоровьем, - пояснила Мария. - Поэтому и выбрали повара и старшего механика. Женщин со всех теплоходов также обменивали в первую очередь.

Дома батайчанина ждут жена и два сына. Фото: предоставлено героиней публикации.

Батайчанка уже обращалась со своей проблемой и в Красный крест, и в Минобороны, и в МИД, и в Управление по делам Президента. Однако ответа, как ей можно вернуть супруга, пока не получила.

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